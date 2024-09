Algunos dealers nos cuentan cuáles son sus estrategias de mercadeo

Las drogas ilegales siempre han sido un gran negocio. Un reporte de la Casa Blanca estima que los estadounidenses gastaron más o menos un billón de dólares en drogas ilícitas entre 2000 y 2010. Y como en cualquier industria importante, aquellos que quieren hacer más dinero tienen que pulir su marketing.

Puede que los carteles no produzcancomerciales o saquen jingles, pero sí hay un arte detrás de la comercialización desus productos.Desde bolsitas con diseños atractivos deheroína y cocaínahasta la búsqueda de nuevos mercados para su clientela, los dealers exitosos tienen que volverse publicistas expertos para alcanzar el éxito.

Hace poco se publicó una foto en Reddit en la que se mostraba que los dealers de cocaína de Río habían estampado los anillos olímpicos en las bolsitas de su producto. Claro, un dealer siempre contará con la gente que busca droga y tendrá a sus adictos regulares, pero este tipo de estrategias son definitivas a la hora de concretar una compra impulsiva.

Les preguntamos a algunos dealers qué trucos de mercadeo han usado para aumentar sus ventas.

KIT DE SUPERVIVENCIA DE DROGAS

Hacíamos unos «kits de supervivencia» para festivales de música. Incluían cocaína, un condón, una carta con instrucciones de «cómo festejar», un pitillo, una tapa de esfero, hilo dental, bolsitas adicionales (para que dividieran el perico), mentas, tapones para los oídos y Xanax (sólo para personas especiales). Todo esto iba en una caja plástica de cartas de baseball. Lo chistoso era que estos kits terminaban con mayor frecuencia en las manos de DJs, que en las de los asistentes a festivales.



— John, Miami

COCO CHANEL

Conocí a una chica que trabajaba en Chanel. Me debía una plata, pero no me podía pagar, así que nos reunimos para ver qué solución se nos ocurría. La hice robar algunas etiquetas de la marca y luego las pegué en los frasquitos. Cobraba un poco más por los frascos que decían Coco, aunque el contenido fuera exactamente igual al resto. Después de eso, quedamos a mano.

—Sam, Los Ángeles



COMPRe DOS Y LLEVe UNO GRATIS

Conocía a un chico llamado Richie al que le decían «Fats». Tenía un contacto que conseguía un perico muy bueno, así que empezó a venderlo. Casi siempre vendía bolsitas de medio gramo a 50 dólares (más o menos 150.000 pesos); es decir, 10 dólares más caras que el precio estándar de mi área. Pero era de tan buena calidad, que no tenía problema en venderlas a precio premium. Estaba vendiendo tanto, que empezó a hacer una oferta los fines de semana: por la compra de dos bolsas, te daba medio gramo más. Los viernes y sábados era su momento más activo de la semana, y le fue fácil vender un par de onzas en un fin de semana gracias a su «promoción».

— Harry, Boston

PRUEBA EL ARCO IRIS

Para mis clientes homosexuales, tenía frasquitos de cocaína de colores. Tenía todo el espectro del arco iris. Ellos enloquecían escogiendo su color favorito y hablaban de lo bonitos que eran. En la semana del Orgullo gay se me agotaban, pero sabía que eso igual pasaría sin importar qué colores tuvieran.

— Rich, Oakland

ATRÁPALOS YA

Hace unos años empecé a poner mi éxtasis en cápsulas de gel con mitades rojas y blancas. Las llamé pokébolas. Se vendían muy bien. La gente compraba una o dos adicionales sólo para tenerlas por ahí.



No sabía que Pokémon Goiba a ser tan exitoso, así que estoy tratando de conseguir más de esos contenedores para empacar mi material de nuevo. Parece que me iría incluso mejor esta vez.

—Jesse, Houston