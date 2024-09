Edward Snowden cataloga de ‘puta mentira’ que el FBI no pueda desbloquear un Iphone

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El FBI asegura que no puede acceder al contenido del iPhone 5c de Syed Farook, uno de los dos miembros de una pareja de estadounidenses islamistas que abatieron fatalmente a 14 personas y dejaron a otras 22 heridas durante un ataque terrorista contra un centro de día de San Bernandino, California. El FBI lleva ya semanas denunciando que no puede meterse en el teléfono móvil del terrorista sin vulnerar los protocolos de seguridad de Apple.

Sucede que Tim Cook, el actual presidente de la compañía, asegura que facilitar el acceso al FBI sería faltarle el respeto a todos su clientes. Claro que cualquiera que esté familiarizado con el software de encriptación de la compañía de Silicon Valley, sabe perfectamente que lo del FBI y Tim Cook es una grotesca pantomima: el FBI se puede meter en cualquier iPhone de cualquier usuario, en todo el mundo, con los ojos cerrados y bostezando.

Videos by VICE

Ahora resulta que Edward Snowden, el hombre que delató el masivo programa de vigilancia orquestado por la compañía para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés), se ha sumado al debate — y, sorpresa, sorpresa, no se cree lo que dice el FBI ni borracho.

«El FBI dice que Apple dispone de los ‘medios técnicos exclusivos’ para desbloquear el teléfono», comenta Snowden a través de una videoconferencia desde Moscú, la ciudad en la que ha terminado viviendo después de huir de Estados Unidos. Así se ha expresado durante la conferencia Common Cause Blueprint for a Great Democracy.

«Con todos los respetos», añade, «eso es una puta mentira».

La pintoresca pantomima pública arrancó en febrero, cuando el equipo de abogados del FBI convenció a un juez federal de un argumento de lo más delirante viniendo de quien venía. La agencia federal de investigaciones de Estados Unidos, acudió a los tribunales para exigir públicamente que Apple produjera un código que permitiera eludir tanto su sistema de seguridad como la función de borrado automático del dispositivo recuperado de uno de los dos terroristas abatidos.

La función de borrado automático está diseñada para proteger la información y la privacidad de los usuarios — así, los iPhone están diseñados para borrar automáticamente su contenido después de 10 intentos fallidos de introducir su contraseña. El juez Sheri Pym ha resuelto que el gigante de Silicon Valley tendrá facilitar «una asistencia técnica razonable» al FBI en su investigación sobre Farook. La asistencia razonable a la que apela el juez, exigiría, entre otras cosas, que Apple recuperara los archivos borrados automáticamente por su dispositivo.

El FBI insta a Apple a hackear el Iphone de un terrorista, pero la compañía se niega. Leer más aquí.

Farook cometió los atentados de San Bernandino en compañía de su mujer, Tashfeen Malik, durante una reunión celebrada en un centro de día de California en diciembre del año pasado. La pareja fue abatida mortalmente por la policía, después de haber ejecutado a los 14 inocentes y haber herido de gravedad a otros 22.

Ahora Apple está batallando por apelar en contra de la resolución judicial, puesto que le preocupa que el fallo siente un precedente que pueda ser invocado en el futuro por usuarios, no solo de Estados Unidos, sino de todo el planeta. El teatrito en el que se han enzarzado las dos gigantescas organizaciones, que cuentan con recursos tecnológicos con los que la mitad del planeta no podría ni soñar, terminó con el FBI denunciando públicamente que la falta de cooperación de Apple no es más que una estrategia barata de marketing, una frase que, de hecho, también podría ser aplicada a la estrategia de la agencia federal.

«El consenso tecnológico global está en contra del FBI. ¿Por qué será? Ahí va un ejemplo», tuiteó Snowden.

Snowden se ha referido a un comentario que ha sido colgado en la página web del Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles para corroborar su teoría; es decir, que el FBI está simulando no tener recursos que sí tiene. El comentario, escrito por Daniel Kahn Gilmor, miembro de la comunidad tecnológica de la universidad de Los Ángeles, dice así: «La verdad es que incluso en el caso de que la aplicación de borrado automático esté incorporada por el teléfono, al FBI no debería de suponerle la menor preocupación, puesto que la pueden sortear sin despeinarse. Les basta con recuperar la memoria de parte del teléfono gracias una aplicación de almacenamiento imborrable de la que dispone el mismo teléfono [conocida como Effaceable Storage]. Esta les permite recuperar toda la información que deseen sin necesidad, siquiera, de introducir ninguna contraseña en el dispositivo».

Según cuenta Kahn Gilmor, en realidad la función de borrado automático no se deshace de la información del iPhone ni de su contenido. En su lugar, lo que hace es borrar la clave del sistema de archivos, que, a su vez, queda registrada en la aplicación de almacenamiento imborrable Effaceable Key.

«El FBI nos quiere hacer creer que este caso está armado alrededor de un teléfono que ha sido empleado por un presunto terrorista», escribe Gilmor. «Pero se trata de un caso de usurpación de poder: las fuerzas de seguridad trabajan a diario en centenares de otros casos en los que les encantaría poder forzar a las grandes corporaciones informáticas a que construyan o den fe de la existencia de un código que permita debilitar la presunta insuperable encriptación del teléfono».

Paralelamente, parece que la relación entre el FBI y la NASA — dos agencias de inteligencia que deberían de funcionar de manera completamente independiente la una de la otra — se ha vuelto de lo más estrecha sin que nadie se haya dado ni cuenta.

La operación de Washington para hundir a Snowden. Leer más aquí.

Las normas de privacidad y de vigilancia del FBI están sujetas a una reevaluación y a una certificación anual. Así, en 2014, según el informe anual publicado por el Grupo de Supervisión de las Libertades Civiles y de la Privacidad (PLCOB en sus siglas inglesas), la NSA habría concedido al FBI, de manera extremadamente discreta, acceso indiscriminado a infinidad de sus archivos. Estaríamos hablando de una colección de datos y de información monumental — direcciones de correos electrónicos internacionales, mensajes de texto y llamadas de teléfono — que en su gran mayoría pertenecen a usuarios estadounidenses que ignoran que alguien les está espiando a través de su teléfono, tablet o computadora. El grupo de Supervisión de la Privacidad fue creado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de que el aberrante escándalo de espionaje a civiles por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses descubierto por Snowden saliera a la luz.

Las autoridades de Estados Unidos han corroborado la autenticidad de todas estas revelaciones en las páginas del periódico británico The Guardian. Lo hicieron la semana pasada. En vista del suculento pacto que han sellado las dos colosales organizaciones, los agentes del FBI han podido escrutar la información de millones de usuarios de manera rutinaria, sin perjuicio de que su rastreo haya tenido nada que ver o con la seguridad nacional.

Y lo que todavía es más inquietante: lo han hecho sin necesidad de que la autoridad competente haya compulsado esas actividades en ningún documento. Ni siquiera se ha dejado rastro de quiénes serían las personas u organizaciones a las que se habría investigado. Comoquiera que la información de identificación en el sistema de datos de la NSA no está clasificada, el FBI ha tenido libre acceso a información que, de otro modo, hubiese exigido la autorización de un juez para ser consultada.

El informe anual del PCLOB ya había expresado con anterioridad sus reticencias a que el FBI tenga acceso ilimitado a las comunicaciones privadas de Estados Unidos. En su último informe, el PCLOB ya advertía que parte de ese poder había sido mostrado en respuesta a la sospecha de que «muchos» agentes del FBI estarían teniendo acceso a la información de la NSA.

En el informe más reciente del PCLOB, el tribunal secreto que supervisa la vigilancia habría presentado «procedimientos de minimización revisados del FBI», como respuesta a las preocupaciones expresadas por el grupo de Supervisión de Privacidad y Libertades Civiles.

«Los cambios han sido implementados de acuerdo a las recomendaciones sugeridas por el PCLOB, pero no estamos autorizados a hacer más declaraciones debido a que se trata de información clasificada», ha confesado Christopher Allen, un portavoz del FBI, al The Guardian.

Por el momento no se han hecho públicos los detalles de los cambios efectuados para que el FBI haya accedido a los archivos de la NSA. Timothy Barrett, portavoz de la oficina del director de la inteligencia nacional estadounidense, ha proclamado que los cambios serán publicados en algún momento, pero que todavía no está en disposición de ofrecer ninguna fecha.

Sigue a Tess Owen en Twitter: @misstessowen

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs

Imagen vía Flickr