EUA prohíbe la entrada a una mujer al ver en su móvil que consumía drogas

A una mujer de Columbia Británica se le vetó la entrada a los EUA de por vida después de encontrar un correo electrónico con su médico en el que hablaban de una sobredosis de fentanyl que había sobrevivido hacía un año.

Chelsea, de 28 años, el apellido de la cual se ha ocultado para que no pueda afectarle al empleo en un futuro, respondió a toda una serie de preguntas sobre el consumo de drogas al intentar cruzar la frontera entre Washington y Columbia Británica. Ella explicaba que le inspeccionaron el móvil —el cual no tenía contraseña— durante dos horas. Cuando acabaron de examinarle el móvil, le hicieron preguntas y admitió haber consumido sustancias estupefacientes antes, incluyendo la cocaína. En la frontera con los EUA se permite la inspección de dispositivos electrónicos, incluyendo los smartphones, como parte del control. Pero, las inspecciones sin autoridad legal también están permitidas en la frontera canadiense, aunque es algo que los abogados están intentando eliminar.

Videos by VICE

En la frontera con los EUA se permite la inspección de dispositivos electrónicos, incluyendo los smartphones, como parte del control

«Fue realmente invasivo, no podía creer que fueran a la carpeta de mensajes enviados y encontraran algo que envié a mi médico hace un año», decía Chelsea. «Fue muy humillante, y me sentí fatal al tener que sacar eso a la luz».

En el verano de 2016, Chelsea ingirió una sobredosis de fentanyl por error. Estaba en un club de estriptis en el cumpleaños de una amiga y una mujer del grupo le ofreció una piedra de lo que ella pensó que era cocaína. La mujer murió esa noche por sobredosis, pero a Chelsea la llevaron rápidamente al hospital y consiguió sobrevivir.

Cuando despertó, estaba atada a la cama del hospital, tenía la blusa rota, y había revivido gracias al antídoto de naloxona, utilizado para las sobredosis por opioides. En el hospital le dijeron que no tenía cocaína en el cuerpo, solo fentanyl. El traficante que les había suministrado la droga esa noche también fue hospitalizado por sobredosis.

«En la frontera examinarán hasta el último detalle del móvil como si de hacer pesca se tratase durante unas horas para ver si hay alguna información incriminatoria»

A Chelsea aquello le cambió de por vida. Ya había probado las drogas otras veces en alguna fiesta, pero después de casi perder la vida, renunció a ellas por completo. Hizo su historia pública en las redes sociales y animó a la gente a que compartieran sus propias experiencias para así advertir a otros sobre el peligro que conlleva el consumo de drogas. Ella con esto esperaba poder salvar vidas.

Un año después, los agentes fronterizos de EUA encontraron la historia, la cual ella había explicado también a su médico personal por correo electrónico.

Fragmento de la trascripción

Chelsea estaba cogiendo el autobús hacia Washington con su novio para celebrar el cumpleaños de él. Iban a un concierto de los Deftones y habían reservado un hotel para pasar el fin de semana, pero la pararon en la frontera para seguir interrogándola.

Ella había ido a los Estados Unidos después de superar la sobredosis, e incluso le habían examinado el móvil en la frontera el pasado mes de abril cuando iba a un concierto. Por eso, cuando la pararon para un segundo interrogatorio el mes pasado, pensó que debía ser «un error».

VICE Canada obtuvo la transcripción del interrogatorio al que Chelsea fue sometida en julio.

Chelsea admitía que el haber consumido sustancias estupefacientes fue la razón por la cual se le había vetado la entrada a los EUA de por vida.

Si Chelsea hubiese tenido contraseña en el móvil, podría haberse negado a ponerla cuando los agentes se la pidieron

Después de explicar detalladamente la sobredosis que había vivido, le hicieron preguntas sobre una relación abusiva que había tenido en el pasado.

«En ese momento rompí a llorar porque…¿qué les importa a ellos? No podía creer que estuvieran preguntándome eso». Los agentes habían encontrado un recordatorio en su móvil con las «normas» de la relación que un ex le había exigido cumplir.

Después de una hora aproximadamente respondiendo a preguntas personales, le prohibieron la entrada. Ahora necesitaba una exención para poder volver a entrar, proceso que supone un gran gasto económico, papeleo, y meses de espera.

Len Saunders, abogado de la oficina de inmigración en Columbia Británica, dijo que, en las fronteras de los EUA, «pueden hacer casi todo lo que quieran». Él afirmaba haber tenido casos en que oficiales fronterizos habían inspeccionado el correo electrónico de sus clientes delante de él. A Chelsea se le vetó la entrada por haber admitido que había consumido sustancias ilegales, pero, si lo hubiese negado, podrían haberla acusado de fraude o de declaraciones falsas, pues los agentes ya habían inspeccionado su móvil y tenían pruebas.

«En la frontera examinarán hasta el último detalle del móvil como si de hacer pesca se tratase durante unas horas para ver si hay alguna información incriminatoria», decía Saunders. «Si la encuentran, el la persona en cuestión está jodida».

Saunders dijo que si Chelsea hubiese tenido contraseña en el móvil, podría haberse negado a ponerla cuando los agentes se la pidieron. No obstante, eso hubiese supuesto que tampoco le hubieran dejado pasar la frontera ese día.

Chelsea no era adicta a las drogas, ya que solo había tomado algunas antes. Pero como admitió haber consumido drogas antes —aunque ya no lo hacía—, probablemente tendría que sufrir las consecuencias de no poder entrar a los Estados Unidos el resto de su vida.

Los canadienses han denunciado también casos en que se les ha prohibido la entrada a los EUA. por por admitir haber fumado marihuana antes. Desde que Trump fue elegido presidente, ha prometido tomar medidas en las fronteras, incluso también sobre el polémico «veto a musulmanes».

Las exenciones que, temporalmente, permiten la entrada a los EUA., como la que Chelsea está intentando conseguir, solo duran de uno a cinco años. Esto significa que ella necesitará conseguir una nueva si quiere seguir yendo a los Estados Unidos. Dichas exenciones cuestan 585 dólares y tardan unos seis meses en efectuarse.

«Entiendo por qué me prohibieron la entrada, pero jode que utilizaran la historia con la que yo quería advertir a los demás en contra mía», decía Chelsea. «Es increíble».