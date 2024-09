El agua de coco y el ron son una pareja hecha en el cielo

Algunas cosas fueron hechas una para la otra. Mantequilla de mani y mermelada. Tacos y salsa picante. Mozzarella y jitomates.

Para añadir a esta lista: agua de coco y … ron

Es claro que la gente se ha vuelto loca con el agua de coco y sus propiedades benéficas a nivel salud, y aunque el ron no sé encuentra en el mismo pasillo de las hojuelas de col y el kombucha, no quiere decir que no puedan ser buenos amigos.

Checa, por ejemplo, esta piña colada de Barney Toy de Society & Nook.

HAZLO: Shaken Piña Colada

Seguro has probado piñas coladas antes. Más bien, probaste una piña colada congelada de un tiki bar o de un restaurante/hotel, hecha en licuadora y adornada con cerezas maraschino y una rebanada de piña. O, si tuviste suerte, probaste una piña colada de Nicholas Jarett de Cane & Table. Y tienen sus méritos.

Pero estamos aquí para hablar de una nueva bebida para piratas. (Se rumora que las piñas coladas se inventaron en Puerto Rico por un pirata llamado Roberto Cofresi para acelerar la moral de su tripulación.) Si, tiene el mismo nombre que sus opacas y heladas contrapartes, pero te llevará al otro lado del barco.

Sin más, es momento de llevar tu mente de las licuadoras a las mezcladoras. El agua de coco no es igual de cremosa que la leche de coco o el helado, pero te ofrecerá la misma brisa tropical de forma refrescante.

Mezcla jugo de piña, jugo de lima, ron y azúcar, y sírvelo en media piña. Después prueba el engaño del amor.

Y no olvides esos electrolitos, los necesitarás en la mañana.