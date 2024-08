El atasque perfecto no exis…¡Llegó un buffet de hamburguesas a la CDMX!

Las personas de buen comer siempre estamos buscando lugares para poner a prueba nuestra capacidad de devorar sin límite. Es por eso que los buffets son una excelente opción para aquellos que buscamos comer y comer sin poner en peligro nuestra cartera. Conscientes de esto, muchos lugares ofrecen comida ilimitada de todo tipo: alitas, ensaladas, guisos… Pero algo que faltaba, al menos en la Ciudad de México, era un buffet donde pudieras comer todas las hamburguesas que tu estómago sea capaz de recibir por un precio fijo.

Pues ya no más: En Pep’s Sport Bart & Grill decidieron hacer nuestras fantasías realidad y todos los miércoles y sábados puedes comer hamburguesas hasta reventar. Este lugar que tiene poco más de dos años de haber abierto y que se encuentra localizado en la calle de Kansas número 58 en la Colonia Nápoles es, como su nombre bien lo indica, un lugar donde se le rinde culto al deporte.

Sobre el buffet de hamburguesas, que es el tema central que nos ocupa, nos dice que están a la espera de algún máximo glotón, porque están tan bien servidas que no ha habido alguien que se coma más de tres. “El comensal promedio, cuando viene por el buffet, casi siempre se detiene a la segunda”, explica Gabriel Benavides, gerente del lugar. “En alguna ocasión vino alguien que decía que comía muchísimo y que se podría comer cuatro, pero no lo logró. Apenas se había terminado la tercera y un cachito de la cuarta, cuando tuvo que poner la número cuatro para llevar”.

La dinámica de buffet es sencilla: tienes que pagar 200 pesos (que es lo que cuesta la promoción) y consumir cualquier cerveza y ahora sí: estás listo para recibir el reto de ver cuántas hamburguesas puedes comerte. Debes tomar en cuenta de que se sirven una por una, es decir, recibirás otra en el plato una vez que te acabes en su totalidad la primera, misma que se sirve con una guarnición de papas a la francesa. La hamburguesa que participa es la una burguer, que tiene 100 gramos de carne. Suena pequeña, pero no lo es. Para comprobar qué tan llenadora estaba, yo le hinqué el diente y con una quedé bastante satisfecho.



“Una de las cosas que nos gusta resaltar de estas hamburguesas es la calidad. A diferencia de otros buffets que sacrifican calidad por ofrecer cantidad, aquí no es así. La carne es de primera y el pan es artesanal, de la casa”. Y en efecto, al degustarlas puede constatarse de la frescura de la que no gozan las hamburgueserías de fast food, por ejemplo.

Otro de los ganchos que el lugar tiene para ofrecer es el divertimento. Hay bares deportivos que privilegian un deporte sobre otro, pero aquí, al contar las pantallas con señales independientes, si lo tuyo no es el fut, el americano, el básquet, etc, puedes pedir que se sintonice tu partido favorito. Pero la diversión no se limita al deporte: también te pueden prestar juegos de mesa y de retos orientados al chupe, y lo mejor es que no se necesita de un consumo mínimo para pedir que te los presten.

