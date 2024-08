“El cáncer de Latinoamérica”: ¿Qué es el populismo?

Artículo publicado por VICE México.

Nací y viví la mayor parte de mis sufridos 28 años en Venezuela. La palabra “populismo”, las cadenas nacionales de Hugo Chávez y la frase “gobiernos populistas” llenaron mis días gracias a la televisión nacional.

Hace unos días, algunos medios dijeron que Nat Geo transmitiría una serie llamada Populismo en América Latina, la cual tocaba el periodo presidencial de algunos presidentes de América Latina: Hugo Chávez, Lula da Silva, y el candidato presidencial de México, Andrés Manuel López Obrador. El periodista Ciro Gómez Leyva tuiteó: “Éste es el tráiler de la polémica serie Populismo en América Latina, el capítulo sobre México se llama ‘López Obrador, el redentor furioso’”.

Un día después, Ciro dijo que había visto un capítulo de la serie y que “aunque la productora La División negoció con Nat Geo, no tienen ningún contrato firmado ni han dado ninguna autorización”. También agregó en el tuit que “Nat Geo no transmitirá a partir del lunes la serie de cinco capítulos. Y que además, Nat Geo no había promovido la serie”.

Tuve oportunidad de ver el capítulo sobre @lopezobrador_ de la serie el Populismo en América Latina. Lo vi al mediodía con los productores, @garciamataLD, con La División. Me dicen que no se transmitirá el lunes en @NatGeo_la. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 28, 2018

Después de esta información, algunos medios contactaron a Nat Geo para confirmar que la serie no salía y que la productora “seguía buscando un medio para transmitir los capítulos”. A raíz de estos rumores, se habló sobre el timing del estreno e incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que “ofrecía su canal de Facebook para pasar la serie si decían quién la financió”.

Según la RAE, el populismo es la “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”. Al estar en boca de todos, le preguntamos a algunos jóvenes qué significa para ellos.

***

VICE: ¿Qué sabes de populismo?

José Luis: Creo que es una trampa sin sentido y sin base, en la que estoy viendo a la mayor cantidad de países caer. El populismo es el cáncer de Latinoamérica y quizás del mundo. Veo una tendencia, como que muchísimos políticos del mundo se dieron cuenta que siendo populistas tienen más chances de ganar (caso Trump, Lula y ahora AMLO) y por eso estamos viviendo un resurgir o algo parecido de esas tendencias. Ojalá no pase eso en México.

¿Qué crees que va a pasar en México?

Que va a tener un presidente populista. Y por esa misma razón no sé por quién votar. Jamás lo haría por el PRI y el PAN, es casi lo mismo, y AMLO me da miedo. Cada vez veo más similitudes con las cosas que leo sobre Venezuela y es difícil decidir así. No sé qué tanto pueda ser verdad, pero casi todo lo que leo y veo termina siendo asociado a las políticas que quiere implementar AMLO con el socialismo y el populismo.

VICE: ¿Qué es el populismo?

Leo: Creo que es la nueva manera de hacer política y al parecer da resultado. Pero así cualquiera puede ser político, por eso me hace desconfiar de los candidatos que lo aplican. Está bastante complicado decidirse por alguien el día de hoy. No recuerdo haber escuchado la palabra “populismo” en algún tiempo, pero imagino que debido al clima que existe hoy en día en México por las elecciones está saliendo de nuevo a flote. La verdad le tengo un poco de miedo a la palabra, y creo que es culpa también de los medios haberla satanizado.



¿Crees que está satanizada?

Sí. Entonces la asocias con algo malo, negativo, sin saber o analizar de qué se trata. Y no estoy diciendo que sea bueno, sólo digo que es una manera muy efectiva de hacer política. Muchos candidatos populistas han llegado a presidentes.



¿Como cuál?

Donald Trump y Hugo Chávez.

***



VICE: ¿Sabes qué es populismo?

Elizabeth: Sin investigar ni checar fuentes, es un movimiento en donde hay un líder carismático que no considera marcos legales o condiciones de política pública, y promete cosas que sabe que van a obtener una respuesta popular. Esto no necesariamente está enfocado al bienestar sostenible de un país o ciudad. Solamente proponen cosas para ganar popularidad, pero no necesariamente con las bases económicas y teóricas para garantizar que esas medidas sean aplicables y sostenibles.



Y esto es sin buscar fuentes.

En mi concepto el populismo es cualquier medida que busca la aceptación popular o aceptación de las masas sin necesariamente haber sido estudiadas las consecuencias de la aplicación de esa medida. O sea, cuando un candidato dice cualquier cosa que piensa que a la gente le va a gustar, para ganarse el aplauso fácil y el voto fácil.

VICE: ¿Qué sientes al oír la palabra populismo?

Gabriela: Siento que cuando hablan de “populismo” creo que se refieren al pueblo. Por mi experiencia como venezolana, es una palabra que utiliza un político para vender mejor una estrategia a las masas y hacer más atractiva su propuesta.



¿Y sientes que funciona?

Para mí siempre será un engaño. De hecho, sin ir muy lejos, el término ha sido utilizado por varios políticos o candidatos socialistas disfrazados de comunistas.

***

VICE: ¿Sabes qué es el populismo?

Juan: Es dar peces a la gente en lugar de enseñarles a pescar. El populismo es lo flashy, el carisma que mueve los votos. Realmente los presidentes son chivos expiatorios de las políticas que hace un partido. Siempre ponen a una persona con carisma al frente, pero tú por dentro sabes que todo eso es mierda. Termina siendo un títere.



¿Puedes nombrar algún candidato o presidente populista?

Trump es súper populista. Los hay de todos los colores, pero el discurso siempre es similar. En Italia eligieron populistas de derecha antinigerianos, y Corbyn es populista de izquierda. Sueño el día en que los presidentes sean tan aburridos como un contador público.



¿Le tienes miedo al populismo?

Tengo miedo de que sea una tendencia irreversible.

