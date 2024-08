El coronavirus está obligando a las drag queens a hacer sus shows en línea

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

“Bienvenidos a Oops!“, dijo Juku a su audiencia el miércoles por la noche, no desde el escenario habitual en la parte trasera del Rosemont en Brooklyn, sino desde su celular. La drag queen de 21 años estaba grabando un en vivo en Instagram desde su departamento, donde ha estado refugiada en medio de la pandemia del COVID-19.

Videos by VICE

En la pantalla, que estaba dividida a la mitad horizontalmente, podíamos apreciar a Juku en la parte superior y en la parte inferior a West Dakota, su compañera en Oops! coanfitriona y miembro de la vida nocturna de Nueva York, transmitiendo en vivo desde otro lugar del distrito. Juntas, comenzaron el primer número de la noche, interpretando la canción “I Am Very Glad, as I’m Finally Returning Back Home” de Eduard Khil, mejor conocida en Internet como la canción “Trololo”. Ambas acercaban su cara a la cámara formando una sola cara con los ojos de Juku y la nariz y la boca de West, logrando un efecto extravagante.

“¡Oh, Dios mío, hagan ruido para West!”, gritó Juku cuando la canción terminó. “Qué gran momento para estar vivo. ¡No puedo creer que sigan vivos! Que West y yo sigamos vivas. Es increíble”.

“Aquí seguimos, girl“, dijo West.

“¡Aquí seguimos!” Juku respondió, diciendo: “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”.

Al igual que muchos artistas que han hecho en vivos durante estos días, Juku y West han sentido una amenaza para sus medios de vida por la creciente crisis mundial del coronavirus. Más de 7.300 personas han muerto como resultado de la pandemia mundial. Las medidas de salud pública como el distanciamiento social, la prohibición de reuniones masivas, el cierre de bares son necesarios en este momento para detener la propagación del virus antes de que los hospitales se saturen. Pero esto también está provocando que hacer shows drags sea casi imposible, lo que obliga a muchas queens a ponerse creativas.

https://twitter.com/harronwawker/status/1240748284165206016?s=21

Irregular Girl, por ejemplo, es una drag queen de Chicago de 24 años que comenzó a hacer drag a tiempo completo en septiembre del año pasado. Para hacer su trabajo, tiene que interactuar con extraños toda la noche, sacando propinas en efectivo directamente de sus manos posiblemente sin lavar.

“Estoy aterrorizada, sinceramente”, le dijo a VICE. “Cuando agarro un billete, estoy tocando todas las cosas que tocó la persona que me lo dio”.

“El dinero está sucio”, agregó Chanel Mercedes Benz, quien es co-anfitriona junto a las Mom Jeans en Berlin Nightclub y junto con Irregular Girl y su compañera drag de Chicago K’hole Kardashian. “Pasa por muchas manos, ¡imagínate! ¿Ese dólar en mi bota sudorosa? Ahora está en la tarjeta de cumpleaños de mi hermano de 8 años”.

Chanel, también de 24 años, renunció a su trabajo de día en el campo de la medicina hace tres semanas para dedicarse a esto tiempo completo. “Qué suerte la mía”, dijo. Ahora, todos esos shows han desaparecido, incluida la fiesta semanal para ver los mejores momentos de la temporada 12 de RuPaul’s Drag Race que comenzó a presentar con Irregular Girl y K’hole el 28 de febrero, que se pospuso indefinidamente. “Al principio fue muy lento”, dijo Irregular sobre los shows que perdió en las últimas dos semanas. “No me di cuenta de que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde”. Primero, una universidad que la había contratado para presentarse, le canceló. Luego, conforme fue creciendo la alerta mundial sobre el distanciamiento social, la asistencia a lugares como Scarlet Bar y Berlin comenzó a disminuir. Y el lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, ordenó el cierre de todos los bares y restaurantes durante dos semanas, obligando a Irregular y Chanel a quedarse en sus casas como muchos otros.

Para cualquier drag queen o trabajadora de la vida nocturna que confíe en la temporada anual de VH1 de RuPaul’s Drag Race para ganar dinero y construir su plataforma, son momentos difíciles. Empezando por los 13 concursantes, por supuesto, que planeaban pasar los próximos meses actuando en bares gay de todo el país y construyendo una base nacional de admiradores mientras todavía estaban en la televisión, así como cualquier drag queen que hubiera planeado aparecer en RuPaul’s DragCon LA, LA Pride Festival, o cualquier otro evento importante de la temporada Pride este verano que podría terminar siendo cancelado. También hay muchas personas en la industria de la vida nocturna que dependían de esas reservas semanales para ver las fiestas de Drag Race para llegar a fin de mes.

“Las fiestas para ver los mejores momentos de Drag Race siguen siendo nuestros shows más rentables”, dijo DJ Accident Report. Él había sido co-anfitrión de uno de esos eventos en el Palacio de Brooklyn junto con los otros dos miembros de Nobodies, un trío al que pertenece. “Es un poco desalentador, pero la verdad es que mucha gente quiere ver Drag Race más de lo que quieren ver el drag local”. [Estas fiestas] son un gran generador de dinero para nosotros, por eso hemos seguido haciéndolo durante unos cinco años”.

https://twitter.com/harronwawker/status/1240749126746333184?s=21

Aún así, algunas de las drag queens con las que VICE habló siguen siendo optimistas.

“Mucha gente se pregunta cómo van a pagar las cuentas”, le dijo Chanel a VICE. “[Para las drag queens,] ha sido cómo vamos a pagar las cuentas en serio”. Ella, al igual que muchas otras drag queens, ahora está buscando diferentes formas de llevar sus shows en línea, transformando sus diversas plataformas de redes sociales en lugares digitales. “Tenemos cámaras. Sabemos editar. Creamos contenido todo el tiempo”, dijo. “Tal vez esto solo signifique cambiar la cultura brevemente hasta que todos podamos volver a trabajar”.

Muchas drag queens, como Juku y West en Brooklyn, han decidido convertir sus shows habituales en transmisiones en vivo desde casa usando Instagram Live, YouTube y Twitch. Irregular, Chanel y K’hole también llevarán su fiesta de Drag Race a Instagram Live, a partir de este viernes. Algunas de las primeras drag queens en hacerlo en cuarentena, si no es que las primeras, fueron la estrella de Wig Charlene Incarnate y Tyler Ashley, la Dauphine de Bushwick, quienes transmitieron en vivo su brunch drag mensual DUMBO Baby Tea desde su azotea de Brooklyn el sábado por la tarde. Los espectadores les dieron una propina digital a los artistas vía Venmo, igual que todos aquellos que se sintonizaron con Oops! el miércoles por la noche lo pudieron hacer vía Venmo y PayPal.

“Para mí, el drag es una responsabilidad”, le dijo Juku a VICE. “Y no quiero decir que sea necesariamente algo malo. Además, es nuestra responsabilidad dar visibilidad a temas como estos, para que todos sepan que estaremos bien. Podemos reír y pasar un buen rato, aunque tengamos que hacerlo desde la comodidad de nuestros hogares por unos días”.

https://twitter.com/HarronWawker/status/1238895717420355586

Sigue a Harron Walker en Twitter.