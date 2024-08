El equipo de ‘Trainspotting’ produce una película sobre el sello de Oasis y MBV

Una de las firmas cruciales para entender el rock alternativo, el britpop y el shoegaze –o lo que se etiquetó en las tiendas de manera unificada como “indie” junto a otros géneros un tiempo después– del obscuro pero brillante periodo británico de finales de los 80 y principios de los 90 fue Creation Records, casa disquera fundada por Alan McGee, Dick Green y Joe Foster en el ‘83.

Bajo sus filas hubo actos icónicos de la época como Oasis, The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Slowdive o Primal Scream, y se editaron discos esenciales como Loveless, (What’s The Story) Morning Glory, Felt Forever Breathes the Lonely Word, Screamadelica o Pygmalion. Todos con esa identidad compartida de consecuencia al punk que los precedió y como respuesta al synthpop con el que compartieron periodo.

Por ello, otro equipo relevante en el desarrollo cultural de esa etapa particular en la isla, la dupla formada por Danny Boyle e Irvine Welsh, encargados de la realización filmográfica de Trainspotting –el primero como director y el segundo como escritor de la novela en que se inspira–, han decidido producir una nueva película basada en el mítico sello. Basada en The Creation Records Story: Riots, Raves and Running a Label, libro biográfico escrito por Alan McGee, creador de la disquera, la película contará con con Boyle como productor ejecutivo y Welsh junto a Dean Cavanagh como guionistas, mientras que Nick moran hará de director.

Además, Creation Stories contará con Rupert Everett, Suki Waterhouse y Jason Fleming en el elenco, mientras que Ewen Bremner –quien personificó a Spud en Trainspotting– hará de McGee, o sea, de protagonista. El rodaje comenzará en Londres el próximo mes, así que su estreno aún está un par de años por delante.

