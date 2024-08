El estado transitorio de un genio del underground actual: Brawther

París, Francia, 2009; un grupo de amigos, productores y DJs amantes de la música house deciden crear My Love is Underground, un sello donde no solamente relanzaron la música de varios de sus artistas favoritos, que hasta ese momento eran prácticamente desconocidos para la mayoría del mundo, sino que también dieron a conocer sus propias propuestas musicales contribuyendo a crear uno de los más grandes renacimientos del house en nuestros días. Uno de los integrantes de este grupo era Alexandre Gouyette quien para ese entonces ya comenzaba a producir música, utilizando Myspace y buscando contínuamente dónde expresar su arte y retroalimentarse a través de las conexiones y la interacción que ofrecían las redes sociales en su punto de explosión.

Por estos años Gouyette estaba además aterrizando con acierto varios lanzamientos que fueron dando a conocer su nombre, uno de estos en 2007 para el sello discográfico 9TS alborotó las aguas, era un track tributo a Eddie Perez –el mítico productor estadounidense ganador del Grammy e influencia notable en el UK house de los 90–: “Where is Eddie?”, al mismo tiempo la legendaria disquera Balance Recordings resurgía de la mano del padrino del house, Chez Damier. Entusiasmado, Alexandre envió su música a Chez, quien con un gran gusto contestó de vuelta. Estaba hecho, la relación entre ambos sería un momento clave para definir la carrera de Alexandre Gouyette como DJ y productor de house en el futuro.

Más tarde en 2010, MLIU (My Love Is Underground Label) lanza su segundo EP, bajo el pseudónimo de Paris Underground Traxx, el cual fue un significativo aporte a la cimentación de lo que hoy en día es MLIU—que no es otra cosa que uno de los sellos más relevantes de house–.



Eventualmente, Jeremy Underground líder de MLIU, por la alta demanda de este disco, se vio obligado no solo a hacer un repress de ese release a pocos meses de su lanzamiento, también tuvo que revelar la identidad de este artista que no era otro que Alexandre Gouyette a quien hoy conocemos como Brawther. A partir de entonces Brawther entró en una ruta que lo llevó a ser uno de los miembros más importantes en la escena del house underground actual al lograr lanzamientos que marcaron la pista de baile y la memoria de los seguidores del género en disqueras de la talla de Secretsundaze, Cabinet Records, Balance Recordings y My Love Is Underground entre otras. En 2018 termina su segundo álbum de estudio titulado Transient States con el cual anuncia el lanzamiento de su propia disquera, Negentropy Records, un sello enfocado en la parte más minimalista del house profundo, sonido que lo ha caracterizado desde sus comienzos.

A continuación una entrevista en donde Brawther nos habla sobre su trabajo actual y futuros releases, así como de su primera aparición en Latinoamérica vía Mixtlán, circuito de fiestas mexicano de reciente creación que tiende un puente entre lo terrenal y lo abstracto. En compañía de H Deep, DJ Gabotron y Los Ramírez (DJ Tiopoi y Ernest Duke).



VICE: ¿Por qué Brawther? ¿Cuál es el significado de este nombre?

Brawther: Es un juego de palabras que pretende unir “Brother” y “Raw”. Nunca imaginé que la gente lo pronunciaría de tantas maneras distintas. Más tarde descubrí que la pronunciación de “th” después de “raw” sonaba diferente a “brother”; también la pronunciación de “raw” varía según el lugar en que te encuentres del Reino Unido, así como de EUA y países de habla no inglesa.

En Transient States, tu segundo álbum de estudio y el primero de tu propio label, podemos escuchar diferentes influencias musicales; desde acid jazz a reggae pasando por hip hop, hasta regresar al house. ¿Qué nos puedes contar sobre este?

Fue mi humilde intento de trabajar con músicos reales y crear un álbum que abarcara algunas de mis inspiraciones musicales. También se realizó durante pocos meses y el resultado pertenece a ese mismo periodo de tiempo. Los estados transitorios siempre cambian por naturaleza, todo en el universo está en constante transitoriedad. Absolutamente nada existe de forma fija durante toda su vida útil, y lo mismo ocurre con mi estado de ánimo y lo que hago en el estudio. Creo en este hermoso concepto y me pareció apropiado como título de un álbum.

¿Cómo surge en ti la resolución de crear un nuevo sello discográfico y por qué decidiste llamarlo así (Negentropy Records)? ¿Cuál es su objetivo?

El nombre fue tomado de un viejo track que hice y es otro gran concepto que representa, en pocas palabras, la vida. La negentropía es lo opuesto a la entropía, es lo que mantiene a los organismos y sistemas organizados, estructurados, vivos. También se aplica a la música, ya que la música es el resultado de una colección de ideas organizadas y estructuradas, de notas y tonos.

Codirijo el sello Dungeon Meat con mi amigo Tristan Da Cunha, también conocido como Freakenstein, y manejo Courtesy Of Balance, label hermano de Balance Recordings que fue fundado por Chez Damier. Quería tener una disquera que fuera completamente mía.

¿Cómo describirías el sonido de Negentropy? ¿Y cómo eliges a los artistas que van a lanzar un EP en tu sello?

El sonido de Negentropy tiene sus raíces en los fundamentos de la música electrónica de baile mientras apunta hacia afuera. Cada productor tiene su propio sabor de house, techno, breaks, minimal y todo lo que se encuentra entre estos géneros. El sello está creciendo orgánicamente y solo trabajo con personas que ya conozco de alguna manera. Soy muy peculiar con mi gusto y me gusta pensar que los artistas con los que trabajo son parte de los pocos con los que estoy realmente emocionado de trabajar. También me esfuerzo por permitir que una nueva generación de productores exprese su arte libremente y brindarles una plataforma para que el mundo sea testigo.

¿Podrías contarnos un poco más sobre el arte involucrado en los lanzamientos de Negentropy?

Todo el arte está hecho por el fantástico Chris Seddon, originario de Manchester, Reino Unido. Parte de la inspiración, detrás de la identidad visual del sello, proviene de los años 90, ya que, al igual que en casi cualquier otra forma de arte, la calidad y el ambiente de algunos de los diseños de esa época estaban en boga. Como en la música, es bueno tener algunos conceptos básicos geniales, pero mantenerse original y con visión hacia el futuro es importante, y Chris está cerrando esa brecha brillantemente.

¿Qué sigue para Negentropy? ¿Tienes algún plan para tu próximo lanzamiento personal?

Este último año fue una introducción con cuatro lanzamientos; en 2020 cambiaremos de rumbo con el lanzamiento de un sello hermano, el cual se irá intercalando mensualmente con Negentropy. Estamos terminando el sitio web y esperamos lanzarlo en Año Nuevo con muchos anuncios emocionantes y algunas fiestas para celebrarlo en todo Europa.

Personalmente, tengo un remix que está a punto de salir para Jorge Caiado y una pista para el próximo Cabinet Classics Vol.3 en Cabinet Records. De hecho, hay algunas cosas por venir en Cabinet Records el siguiente año, incluido un EP en colaboración con Daniel Paul bajo nuestro alias BruDan. Por último, pero no menos importante, comenzaré a tocar en vivo a partir de febrero de 2020. He esperado a que esto suceda durante mucho tiempo y Daniel me convenció de hacer mi live performance en el evento del 25 aniversario de Cabinet Records. ¡Estoy muy emocionado!

¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria en los escenarios en los que te has presentado?

No es fácil elegir uno, pero tendría que ser una de las muchas fiestas en Heideglühen en Berlín. Hay una magia que sucede en ese lugar donde la multitud y la música pueden formar una sola unidad, es muy satisfactorio para el alma. Hay muchos gigs que nos dejan vacíos, indiferentes, y Heideglühen no es uno de ellos. La labor de amor que se hizo para crear este club y cómo Woody, el DJ residente y booker, mantiene vivo su espíritu como si su vida dependiera de ello, resulta en una de las mejores experiencias que un DJ puede tener en la actualidad. La satisfacción es ser parte de su mundo, lejos del típico consumismo de la cultura del club, que tiene como objetivo proteger con seguridad un ideal del “verdadero ambiente de Berlín” que se está desvaneciendo lentamente.

El año está cerrando… ¿Cuáles han sido tus lanzamientos favoritos y qué nuevos talentos nos recomiendas? ¿De qué nos estamos perdiendo?

Puedo recomendar a los siguientes artistas: Zweizig, Ron Obvious, Saudade, Mariano Mateljan, Shiba, Jake Flory, Michael James, Julian Anthony, William Caycedo, Jorge Caiado, Nat Wendell y Sweely. ¡Todos estos artistas han lanzado música en el último año y recomiendo que escuchen todo!

¿Qué opinas de la música electrónica latinoamericana? ¿Tienes algún enfoque para esto? ¿Y qué esperas de tu primera visita a México a través de Mixtlán?

América Latina siempre ha sido un gran contribuidor en la música electrónica, ya sea a través de la gente que vive ahí o los que emigraron a Estados Unidos o Europa. Será mi primer viaje a América Latina y estoy muy emocionado y honrado de tocar ahí. No tengo muchas expectativas, pero por lo que veo en Internet, hay mucha energía positiva en las pistas de baile latinoamericanas y quiero experimentar eso tanto como sea posible. ¡Si estás en la Ciudad de México únete a Mixtlán y pasa a saludar y bailar ¡Nos vemos en los estrobos!

