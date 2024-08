El mercado negro de Cuba es un sitio online que existe sin internet

En la versión cubana de Craigslist, un sitio llamado Revolico, encontrarás todas las cosas usuales: bicicletas y coches, ofertas de trabajo, departamentos a la venta, lecciones de guitarra y viejas cámaras digitales. También encontrarás algo que probablemente no esperarías a la venta en un sitio web: Gente vendiendo acceso al internet.

Revolico, es un sitio, como había mencionado. Su popularidad radica en el mercado negro cubano, donde un estimado del 5% de la gente tiene acceso completo al internet, según la ONG Freedom House. Así que ¿cómo los cubanos encuentran y usan Revolico? Encontrándolo offline, por supuesto.

El sitio, comenzado por expatriados cubanos en España y radicado en Estados Unidos, ha sido técnicamente bloqueado en Cuba desde un par de meses después de su lanzamiento en el 2007, sin embargo, la gente con conexión a internet en la isla siempre ha podido estar un paso delante de los censores gubernamentales. En parte, eso es porque los creadores hicieron un grupo de servidores proxy, atajos DNS, direcciones web privadas y espejos que han permitido que Revolico siga siendo accesible en Cuba. Hay secciones enteras en Revolico dedicadas a enseñarte a acceder al sitio.

«Ha estado bloqueado desde su comienzo, pero hemos estado trabajando todos estos años para que los cubanos puedan tener acceso», cuenta Carlos Javier Pena, uno de los fundadores del sitio. «Se ha convertido en una cosa cultural, cuando la gente compra algo ellos piensan de Revolico como ‘el mercado’. Es un lugar donde pueden encontrar lo que sea. Es donde pueden comprar cosas que el gobierno no les dejará tener».

No obstante, la manera más común para entrar a Revolico es totalmente fuera de línea, convirtiéndose en una mezcla entre antiguos clasificados de periódico y Craiglist que es distintivamente cubano.

Desde su comienzo, Revolico ha sido una porción vital del paquete, un acervo monumental de archivos traficados de Estados Unidos (probablemente Miami) a Cuba con discos duros externos y unidades USB.

El paquete llega cada jueves dentro de un par de días llega a todas las esquinas de la isla, lleno de nuevos episodios de series de televisión de todo el mundo, noticias, música, libros electrónicos, revistas, juegos de computadora y programas, hasta aplicaciones de Android y IOS. En adición a nuevas películas y series de TV, el paquete siempre contiene una copia entera del Wikipedia en español y Revolico, que toma casi un gigabyte de espacio. Otro mercado, llamado «Popular», también es distribuido a través del paquete y le permite a los usuarios publicar anuncios usando SMS.

El paquete está disponible básicamente en cualquier negocio que tenga una computadora y está definitivamente disponible en pequeñas tiendas de piratería que son comunes en toda la isla. Fui capaz de comprar el paquete en cinco diferentes ciudades cubanas sin problema alguno. Cuesta menos de un dólar, y es algo que prácticamente cualquier cubano conoce – algunas tiendas hasta lo publican abiertamente.

Una vez descargado, Revolico puede ser navegado como un navegador web normal, y posibles compradores pueden contactar a los vendedores por teléfono, tal y como si lo hubieras visto en el periódico. En la Habana, conocí un artista que no descarga mucho del paquete además de Revolico. Pero el lugar de mercado, él me dijo, es conocido por todos en Cuba y es esencial.

Es particularmente sorprendente ver algunos de los anuncios. «Busco buena conexión a internet, llámame«, dice uno de los anuncios. Otro, ofreciendo conexión, dice «$140 CUC, instalo tu conexión a internet completa con acceso a todo» (un email que envié en respuesta a este anuncio no fue respondido. El CUC está vinculado al dólar y cuesta alrededor de $140USD).

Las cosas disponibles en el paquete, entre muchas otras.

Otros anuncios son para servicios que se especializan en poner anuncios para gente que no se puede conectar a Revolico. En otras palabras, gente con conexión a internet te ayudará, por una pequeña suma, a vender tu coche, refrigerador o lo que sea que intentes deshacerte. Es un sitio entero lleno de gente que no puede o no quiere usar la web.

Olvidando su status legal, es obvio que Revolico, y el mercado negro cubano, no se irán a ningún lado. A principios de este año, el gobierno comunista ofreció su propio servicio competente, llamado «Ofertas», el cual publica tanto en un sitio como una copia de papel en clasificados. Hasta ahora, es menos popular que Revolico, tal vez porque muchas de las cosas en Revolico son cuasi-legales. Mientras puedes comprar una vieja cámara o computadora en Ofertas, no puedes comprar routers ilegales o conexiones a internet como en el otro sitio.

Imagen: David Osit para Motherboard

«Cuba está cambiando, así que es normal tener todo este tipo de sitios ahora», me dijo Pena. «No tenemos intenciones políticas y no queremos representar un peligro para el gobierno, pero así nos ven ellos».

«No entendemos porqué Revolico sigue bloqueado», él añadió. «Es mi sueño que esté simplemente disponible para las personas. Estar simplemente en el internet».

