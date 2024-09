El nuevo álbum de Fritz Kalkbrenner es mitad fiesta y mitad tragedia

No es que su trabajo como productor sea poca cosa, pero la voz de Fritz Kalkbrenner – un tenor lleno de blues y brillantemente conmovedor- es una de los más reconocibles en la música dance. Éste es probablemente el resultado conjunto de su impresionante trabajo a lo largo de tres álbumes a la fecha, además del hecho de en conjunto con su igualmente reconocible hermano Paul, Fritz creo (con su suave canto) el track «Sky and Sand«, un hit de 2004 que fue publicado como parte del soundtrack para la película Berlin Calling. Si escuchabas música dance en 2004, es más que probable que la hayas escuchado.

«En el segundo álbum trabajé con un estudio y un bajista, lo cual funcionó muy bien, y pensé – ¿cómo podría agregar más?», Kalkbrenner le dice a THUMP por teléfono desde su oficina y estudio en Berlín. Uniéndose con artistas como la banda británica de downtempo, The Cinematic Orchestra, además de cantidad de otros músicos instrumentistas radicados en Alemania, Kalkbrenner creó un canal con muchos de sus sketches para el álbum, con el propósito de que los artistas improvisaran, además de una perspectiva para que circulara la retroalimentación respecto al sonido en progreso del proyecto, uno que resultaría ser un trabajo en evolución. «Estoy muy contento con el resultado del sonido, pero algunos de los tracks terminaron siendo orquestales al grado tal que tuve que atenuarlos un poco … Es necesario que exista un balance, es música dance después de todo», afirma.

Titulado Ways Over Water, el más reciente álbum de Kalkbrenner tiene once tracks, la mayoría son fieles al espíritu tanto del compositor astuto y del nerd de estudio, el segundo manteniendo un enfoque en un superávit de instrumentación en vivo y la vibra orgánica que fluye con ella. El track abridor del LP, «Easin In», es un tapete de bienvenida con guitarrazos hacia el álbum, «Heart of the City», es un corte emocional, nostálgico y folk, mientras que «Void» es un número brillante en torno a los temas de las letras relacionados a la esperanza en los momentos más sombríos. Es un mensaje que Kalkbrenner nos cuenta, y rodea la temática del álbum en general. «El título proviene de un extracto del track «Back Home», el cual utilicé como una especie de metáfora para cuando te confrontas a los problemas realmente serios de la vida – cuando parece que el dolor es imposible de superar y estás atorado en una habitación sin puertas ni ventanas – es cuando buscas una salida … una salida … sobre el agua», se ríe.



Mientras el artista nos da esta breve explicación con respecto al título del álbum, se negó a descifrar el significado interno de otras de sus producciones. «Cuando la gente me pide que explique mis letras, me niego, porque cuando lo hago, estoy creando límites dentro de mi trabajo, y eso es algo que no quieres hacer como artista. La música únicamente me pertenece hasta antes de publicarla, una vez que está allá fuera, le pertenece a la humanidad y pueden hacer lo que les plazca con ella», dice.

Como era de esperarse, el artista siempre ha tenido una profunda relación y una conexión personal con los temas de las letras en la música, y en específico, la música conmovedora, el tipo que siempre lo ha ayudado a navegar a través de muchos tiempos difíciles, dándole una salida para escapar a las situaciones limitantes, especialmente con una juventud creciendo en el este de Berlín durante su división, un lugar que su padre le describía como «el fin del mundo». «Recién había dejado la preparatoria para trabajar en una construcción, sintiendo que no había oportunidades, pero Nina Simone – ella cantaba sólo para mí, ella entendía mi dolor», reflexiona. Al igual que muchos músicos y artistas talentosos en situación de aislamiento, el mundo de la música sería su escape eventual y empuje hacia la expresión creativa. Años después, en el momento cúspide de una ilustre carrera, sigue utilizando esas medidas como una forma no solo para contar su propia historia, sino también para ayudar a los demás a entender sus propios futuros.

Actualmente, Kalkbrenner se encuentra en medio de un enorme tour mundial en el que tocará su álbum en vivo en sedes icónicas como Electric Brixton de Londres, y recientemente, Cielo de Nueva York – shows en el que utiliza un micrófono de diadema para que sus manos estén libres para manipular los controladores que están amontonados, asignados a los diversos elementos de su sesión en Ableton Live. Aún así, mientras sigue mostrando su sonido a más fans que nunca, el riesgo nostálgico de su juventud sirve para darnos un mensaje orbitante sobre los temas en las letras de su álbum con una mayor justificación. Sobra decir, que está muy lejos de la narrativa centrada en la fiesta que corre a través de mucha de la música house que está siendo publicada en 2015.

«Actualmente, la música dance es muy trágica, a menudo es utilizada para celebrar y echar la fiesta, pero aún se necesita que haya más energía oscura y melancólica. No pueden rascar la superficie únicamente – la vida es mucho más compleja que eso», dice.



