El nuevo tema de Ozuna es sospechosamente parecida a “One Dance” de Drake

Hi Music Hi Flow fue un grito de guerra definitivo en 2018. El llamado de Juan Carlos Ozuna Rosado a su productor de cabecera sonó en todas las fiestas del mundo y, si no fue así, probablemente no estabas en una fiesta sino en un patio con otras cinco personas comiendo sabritones.

El Negrito Ojos Claros aprovechó el calendario para lanzar Aura, la secuela a Odisea, su primer y bien logrado larga duración, además de que metió su inyección de veneno en tracks y remixes que alcanzaron grado viral de cuarentena como “Te Boté”, “Taki Taki”, “X” y “El Farsante”.

Videos by VICE

Y para abrir el año con la misma fuerza, ha dado a conocer un nuevo tema que lleva como nombre “BAILA BAILA BAILA”. Sí, repetido tres veces y en mayúsculas por si no entiendes el imperativo. Así como cuando le gritas a Siri. La canción se disfruta naturalmente, tiene un corito que se va a duplicar como Gremlins en tu cabeza, y un ritmo a lo dancehall que parece ir bien con los teclados en compás hasta que te das cuenta que, probablemente, has escuchado esto en alguna otra parte.

Llega la epifanía. “Me suena a ‘One Dance’ de Drake”, pienso escéptico. Pasan más y más segundos y cada vez me convenzo más. No lo puedo creer, no de él. Me meto a Twitter y sí, al parecer no soy el único que se dio cuenta. La gente habla de Ozuna y lo señalan llamándolo “¡ratero, ratero!” como al Chavo del 8. Pero me acuerdo de una cosa, y es que la canción de Drake tampoco es enteramente original, pues tomó su melodía y coro de un tema de 2008 interpretado por Kyla, quien fue listada en los créditos de “One Dance” junto a otras ocho personas.

Después de cinco minutos se me olvidó todo. Tras un rato de sonar es fácil darse cuenta de que se trata de experimentos muy distintos. Una desatinada primera impresión de mi parte. Aunque, en otro asunto que tampoco tiene mayor relevancia, hay que decir que el video de “BAILAx3” también fue grabado en un lugar donde Britney Spears y Chris Brown ya habían filmado previamente.

No me hagas caso, mejor disfruta el nuevo batazo pa’ la calle de Ozuna al inicio de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.