El presidente del Comité Olímpico Internacional no asistirá a los Paralímpicos

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional no asistirá a los Juegos Paralímpicos debido a que tiene varios «compromisos». El COI recientemente anunció que Bach se perdería la Ceremonia de Apertura para asistir al funeral del expresidente de Alemania Occidental, Walter Scheel. La ceremonia de hoy era la única a la que asistiría pero cambió de planes, según la declaración de un vocero del COI para Around the Rings, Bach no viajará a Brasil pronto.

Han habido rumores sobre que la ausencia de Bach tiene más que ver con las diferencias del COI con el Comité Paralímpico Internacional que con su agenda. Los juegos Paralímpicos no tendrán participación de los rusos —debido al escándalo de dopaje que involucró al gobierno—, castigo que se reflejó en el reclutamiento de atletas para los Olímpicos. Según el sitio Around the Rings:

«Después de que el Comité Paralímpico Internacional le prohibiera a Rusia presentarse en los Juegos de Rio, la ausencia de Bach durante los once días que dura el evento, seguramente el CPI lo toma como un desaire, como una señal del deterioro de las relaciones entre ambos comités. El COI se opuso a que Rusia fuera vetado de las competiciones. Se mostró en contra de vetar al país de los Juegos Olímpicos».

No obstante, todos están siendo amables y el CPI dice que «entiende completamente» que Bach no pueda librarse de los «compromisos» que hizo a pesar de saber que los Paralímpicos se llevan a cabo un mes después de los Olímpicos.

También está el escándalo de los boletos, por el que Pat Hickey, presidente del Comité Olímpico de Irlanda fuera encarcelado por la policía brasileña. Hickey y otras nueve personas fueron arrestados por conspiración y reventa de boletos. La investigación sigue en curso y se ha solicitado que Bach hable con la policía brasileña, así que posiblemente esté haciendo lo que Lochte al no presentarse en el país para evitar los interrogatorios.

Y esto sucede en un momento tumultuoso para los Paralímpicos, que incluye dificultades financieras que originó un gran recorte de presupuesto para estos juegos, lo que limitó el número de «trabajadores, opciones de transportación e instalaciones para las competiciones».

