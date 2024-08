El público perfecto con Frankie Francisco

Frankie Francisco, dj y uno de los fundadores de las organizaciones Dance Your Name, No Sleep, Raymonstock y Low Profile Entertainment es reconocido no solo en su casa, la Ciudad de México, sino también del otro lado del mundo por su maravillosa selección musical que va desde el techno, house, y acid, hasta las rarezas más inimaginables. Frankie ha participado con DJ sets en Boiler Room, Surface Tension en San Fransisco, Forestlimit en Japón, y Culto en Medellin por mencionar algunos, además de múltiples fiestas dentro del país. Su aportación a la escena de la música electrónica ha marcado una diferencia altamente positiva, artistas de renombre como Legowelt, Traxx, Tevo Howard, DJ TLR, Voiski, Marsman, Silent Servant, y Chicago Skyway han formado parte de las fiestas que él y su equipo ofrecen al público.



Foto por David Basilio

THUMP: ¿ES IMPORTANTE QUE EL PÚBLICO TENGA UN CONOCIMIENTO PREVIO DE LA MÚSICA QUE VA A ESCUCHAR EN UNA FIESTA?

Frankie Francisco : No sé si en realidad importa que el público sea conocedor. A mi parecer, debido al formato en el que se presenta la música en las fiestas no tiene importancia, a diferencia de los conciertos o recitales donde la audiencia ya conoce las piezas o movimientos que van a presentarse. En el circuito en el que yo me desenvuelvo lo interesante es escuchar música que no conoces, por ejemplo, hay un dj alemán de nombre Hunee, quien hizo un mix con más de 40 temas, el 90 o 95 por ciento de lo que escuché lo desconocía, fue lo que me mantuvo atento y lo que lo hizo interesante, igual que en un acto en vivo donde en teoría ninguno debería ser igual al anterior. Tal vez el conocimiento previo pueda referirse al estilo del dj.

Lo ideal es que la gente asista a las fiestas con intención de bailar, esto es música «DANCE» aunque el termino parezca arcaico.

Lo que hemos logrado en Dance Your Name, No Sleep y Raymondstock que son las organizaciones en las que colaboro, es definir nuestro sonido y que la gente regrese a nuestras fiestas, no quiero sonar pretencioso pero ofrecemos algo distinto. En DYN puedo tocar lo que me gusta y la gente no se saca de onda, por el contrario mientras más raro me pongo más les gusta. Es una constante retroalimentación entre el público, la fiesta y el Dj, lo bonito de todo esto es que nunca dejes de conocer y aprender.

¿Qué actitudes del público pueden afectar al dj?

El principal indicador de que la fiesta no va bien es que la gente no baila, buscas cambiar el ritmo o encausarte en cualquier dirección sin resultado, eso puede ser muy desesperante, ahí deja de ser divertido e incluso lo peor que podría pasar sería que alguien del público se acerque a pedirte un tipo determinado de música, eso quiere decir que no les interesa en lo más mínimo lo que estás haciendo, quieren que funcione como concierto, quieren algo que ya conocen, ya sea ritmo o letra, como dj eso es desesperante, porque entonces están limitando tu capacidad de expresión, por más idealista que suene, el fin de cualquier forma artística es poder expresarte, en este caso es la música y cuando alguien quiere imponerte su gusto musical deja de funcionar.

En DYN son promotores de algo así como: No platiques, baila. ¿De dónde viene esto?

Es una campaña que iniciamos porque es común que en los llamados antros o discotecas de la CDMX se usen esos espacios para socializar, aunque quizá cada quien lo percibe diferente. Entendemos que tal vez sea el lugar donde platicas con alguien que no has visto desde hace tiempo y que quieras contarle que te fue mal en el trabajo, o de algún familiar, etc., pero en muchos casos lo que sucede es que tratan de abordar a las chicas, en DYN promovemos el Safe Space para que nadie te moleste, pretendemos evitar el acoso enfocándonos en bailar y disfrutar de la música.

Has estado viajando, ¿Cómo es el público dentro y fuera del país?

No cabe duda que cada público es distinto, últimamente he tenido la oportunidad de tocar en muchos lugares, en Tokio en el Underconstruction DJ BAR el público es súper respetuoso, nadie habla, todos están enfocados en la música pero… no sé, les falta una pequeña chispa que los haga alocarse un poco más.

En Japón el Forestlimit es un lugar que más bien está diseñado para escuchar música más que para bailar, creo que ese fue el elemento que me faltó para terminar de conectarme con el público, la gente está más entregada a contemplar que al degenere. En el Surface Tension en San Francisco había muchos gays y eso siempre es sinónimo de diversión, sin embargo honestamente las veces que más me he divertido es aquí en México, sobretodo porque se han logrado momentos donde hay una vibra muy fuerte. Hace un mes fue el Sunny Belly Camp, evento anual de DYN, y es increíble que en domingo a las 3 o 4 de la tarde la gente aun este concentrada en bailar después de más de 24 horas, claro no son las mismas personas, van y vienen, pero lo que me sorprende es que la vibra siga tan activa después de un día completo.

En Colombia la gente baila espectacular, los pasos que se sacan son increíbles, pero ese toque que tenemos acá es único.

¿Te llama la atención alguna actitud del público?



Como dj tienes que estar muy concentrado, si cometes errores sutiles o graves la gente lo resiente, tienes que fluir, es una chamba de mucha paciencia y cualquier acto de manera precipitada tendrá consecuencias, eso es lo que más me ha llamado la atención, si reaccionas bien, si vas con calma al mismo paso que la gente, se crea una retroalimentación que hace que todos la pasen bien, en eso recae todo.

¿Crees que para fiestear la edad es importante?

De ninguna manera, solo creo que actualmente el público más difícil de abordar son los chicos de 18 a 22 años, porque están acostumbrados a ciertos ritmos, e incluso es curioso pero a veces lo que tocamos les parece anticuado, quieren algo más rápido, con más voz, con más bajo, es lo que te lleva a pensar que todo evoluciona.

¿Los venues donde se desarrollan las fiestas tienen peso?, ¿crees que a donde vayas te van a seguir?

No es lo más importante pero siempre es un elemento extra, es agradable estar en un lugar si no bonito, diferente, a la gente le gusta ir a lugares que los saque de la rutina. El lugar no debe ser ni muy horrible ni demasiado elegante, a veces eso mata la vibra de la fiesta, pero si el sistema de audio funciona bien, a la gente no le importa mucho el lugar, aunque claro, es importante que no te corran temprano, que el espacio sea adecuado para el número de personas y que no le bajen al volumen a la 1:00am. Fuera de eso no es de vida o muerte pero puede ser un valor agregado.

Hemos hecho fiestas en El Centro de Salud y ha sido curioso porque de repente ves a los punks bailando, en realidad no somos muy diferentes a ellos, tienen ese spot porque no mucha gente los invita a tocar, igual que nosotros en un principio, nadie nos invitaba a tocar y por eso hacíamos nuestras fiestas, le pedíamos a la banda que nos dejará tocar y nadie nos hacia caso, quizá porque en ese momento no era la música que ellos conocían. Tienes que crear tus propias fiestas, tu propio público, no es un proceso de la noche a la mañana. Tratamos de ser un puente entre personas y circuitos, es una onda de ensuciarte las manos, hacerlo tu mismo, es lo que tratamos de fomentar, nadie debe decirte cómo hacer una fiesta.

¿Le han negado la entrada a alguien?

Todo va siempre sobre el bienestar de la fiesta, nunca le hemos cerrado la puerta a nadie, pero si hemos tenido que pedirle a las personas que se retiren, cualquier persona irrespetuosa debería tener la puerta cerrada.

¿Crees que el público dentro de la escena de la música electrónica es sinónimo de drogas?

El estigma de las drogas y la música va a ser perpetuo, sobre todo con el internet, se ha sabido que en Inglaterra y en Los Ángeles han muerto personas dentro de la fiesta a causa de las drogas, pero eso es simplemente porque no saben drogarse, es gente que consume anfetaminas, ketamina o ese tipo de sustancias y no comen, ni se hidratan. Es cuestión de educación y respeto, las drogas están presentes en todos los niveles, desde los deportistas hasta los astronautas, están en todos lados. En la actualidad claro que existe el consumo, pero creo que no en la medida que antes.

Deberíamos fomentar un consumo inteligente, si vemos a alguien que se encuentra mal hay que ofrecerle agua, un chocolate, cosas sencillas que puedan salvarle la vida.

¿Qué te atrae a una fiesta?

El talento, no me importa si es en un sótano, en un antro, en un bar , lo que sea, lo más importante es quien va a tocar, y claro, si ya existe una constancia de calidad, al menos para mí, podría asistir sin saber quien va a presentarse porque confió en el gusto de los organizadores.

¿Si el warm-up no llena tus expectativas te vas?

Es una cuestión que se confunde, le dan el warm up al más inexperto o por cubrir un horario, considero que es el peor error. El warm-up es la tarea más delicada, ya que con ello generas el interés de las personas.

En las fiestas debe haber mucha apertura, hay gente con mucho potencial y es algo que se desarrolla solo en la fiesta, no deberíamos ser tan duros sobre todo si venimos de un entorno de hazlo tu mismo, aunque claro si ves a un dj pésimo y sabes que le pagaron 2000 dólares por tocar, pues te vas, pero al menos yo trato siempre de llegar temprano para escuchar y conocer a todos los que se presentan.

¿Cómo es el público de DYN?

El público de DYN es un público que sabe que no los van a molestar, saben que pueden bailar tan bien, tan mal o tan extraño como ellos quieran sin ser juzgados, los vemos como amigos, al final es un nicho tan reducido que no puede existir esa barrera de «Yo soy el artista, tú el público», eso no existe entre nosotros. Tratamos de hacer muchas actividades con la gente que nos sigue, organizamos cenas, brunchs, etc, intentamos retribuirles, somos una comunidad. Por ejemplo la base de DYN éramos 6 y ahora somos 12, algunos de estos nuevos integrantes en principio eran parte del público.

Tracklist:

1. Innsyter — Cut Eleven

2. Legowelt — Techno Madchen

3. TodoTodo — Tráfico-Tráfico

4. Vernon Felicity — Rdmx8

5. Steve Poindexter — State Of Shock

6. Chicago Skyway — Hell

7. Honored Matres — Liberation

8. Retrograde Youth — Love Fantasy

9. Josh Elle — TB Droids

10. Nancy Fortune — Analogically Reacting

11. JTC Feat. Rodger Devine — The Monolith

12. The Shortwave Mystery — Whoever Knew (M.W. Edit)

Conéctate con Frankie Francisco en: Facebook // Instagram

Paola está en Instagram