El sommelier que está ‘trolleando’ a la industria vinícola

Si existe una comunidad en el mundo de la gastronomía y las bebidas que necesita tomarse un calmante de vez en cuando, es el mundo del vino. Y la gente joven, desacostumbrada a los ingresos desechables y comidas placenteras fuera de casa, se inclina más a ordenar una cerveza o un cóctel que una botella de vino, a menudo debido a lo abrumador que puede ser el proceso para ordenar.

Aquí es donde Adam Vourvoulis, también conocido como @naturalwhine, entra en acción.

Desde el año pasado, ha estado trolleando a la industria vinícola con una fórmula muy sencilla: memes que exponen el elitismo existente actualmente alrededor de ciertos vinos. Algunos memes son más ingeniosos que otros, pero no puede negarse que su trolleo está desafiando las normas establecidas de la industria del vino.

Si el nombre de Vourvoulis te suena familiar, es porque forma parte del dúo dinámico que inventó el primer rave de vino y el menú de vinos lleno de hashtags, este último lo catapultó a convertirse en uno de los sujetos más detestados en el ambiente restaurantero de Estados Unidos. Si bien podría ser fácil descartarlo como un troll más de internet, su actitud por el vino en apariencia libre definitivamente está haciéndose eco en otros millennials amantes del vino. Ha trabajado en algunos de los restaurantes más prestigiosos de Los Ángeles, incluyendo Osteria Mozza, Ink y Trois Mec, así que el hombre conoce sus vinos.

Contactamos a Vourvoulis para descubrir más acerca de sus memes y lo que espera lograr con ellos.

MUNCHIES: ¿Por qué odias tanto a la industria vinícola? Adam Vourvoulis: Yo no diría que la odio. Solo pienso que hemos estado haciendo todo mal y podemos hacerlo mejor. Estoy en la escuela donde el punk-rock conoce a los Backstreet Boys de la industria vinícola. Se perdió el rumbo y se convirtió en un lujo, cuando no se trata de eso.

¿Sobre qué es la industria vinícola entonces? Primero y más importante, todo se trata de divertirse. El proceso de elaboración del vino es simple: consigue uvas, ponlas en un contenedor, espera unas semanas y ¡listo! Tienes vino. Ahora, ¿es buen vino? ¿Será ese vino un ganador de premios? Eso depende del consumidor. El vino es mucho más profundo que todo eso. Se trata de un sentimiento de pertenencia y estar rodeado de personas, celebración. No de presumir y alardear en internet. No se trata de vinos unicornio. Nada de champaña cara.

Hacer del vino un fetiche de la manera que sea es un problema —incluso los baratos—. Supongo que estoy empezando una campaña de clases. En vez de gastar $100 dólares o más en una botella de vino, gasta $50 dólares y usa el resto para la caridad, por favor.

¿Eso no afecta tu trabajo como director de vinos para un restaurante de lujo? Casi todos los vinos del lugar donde trabajo cuestan menos de $100 dólares. Quiero que la gente aprenda que comprar dos botellas de $50 dólares es mucho mejor que una de $100 dólares. Solo piensa hacia dónde va tu dinero. Igualmente, soy afortunado, pues el restaurante en Los Ángeles donde actualmente trabajo es propiedad y está manejado por jóvenes que entienden y apoyan mis publicaciones.

Te describes a ti mismo como un «activista del vino» en la biografía de tu Instagram. ¿Qué significa eso exactamente? En parte es broma. Piénsalo: el concepto de un «activista del vino» es un poco ridículo. Solo estoy tratando de informar a un grupo de personas que existe mucho más terreno para explorar con el vino, no es algo elitista. No creo posible extraer del vino la presunción por completo. Sería como decir, «Quiero quitar la presunción de una colección de Rolex». Solo quiero hacer una observación social al respecto, a pesar de que estoy recibiendo una tonelada de odio por hacerlo.

Inicialmente, ¿qué desencadenó @natural_whine? Fue la evolución natural del rave de vino. Mi consciencia social sacó lo mejor de mí y mientras iba a mi trabajo en el transporte público de L.A., me di cuenta de que yo era parte del problema con el vino. Obviamente uno pasa mucho tiempo en el teléfono en el camión; por eso empecé a hacer memes, para entretenerme. Si tuviera que elegir entre dejar de hacer memes y dejar el vino, escogería el vino. He hecho esto durante un año, pero había permanecido en el anonimato hasta hace poco. Un día, solo dije «¡a la mierda!» y me mostré. Sorprendentemente, hay suficiente gente allá afuera con una ideología parecida a la mía.

¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora? Cuando me encuentro con otras personas de la industria vinícola, me apoyan y me dicen, «¡Sigue haciendo lo que haces!». Pero me lo susurran, porque obviamente mucha gente está en este negocio para hacer dinero y temen que su apoyo finalmente afecte sus objetivos. Tan solo el otro día, me enteré de que hablaron media hora sobre mis memes durante una cena entre personas de la industria.

¿Cuál es la meta de @natural_whine? Cambiar realmente la conversación y la idea de lo que es el vino para el consumidor. El vino no es exclusivo de cierta clase social, es para todos. Nadie debería ser excluido de esta conversación solo porque nunca ha probado el vino antes, o porque piensa que cierto estilo es mejor que otro. Siempre debería ser inclusivo en lugar de exclusivo. La champaña es simplemente vino. La publicidad la ha convertido en lo que es actualmente; la publicidad del lujo y la exclusividad.

No más abuso al vino.

Gracias por hablar conmigo.