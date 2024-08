Encuentra tu camino con «Tips para ir de viaje», el nuevo álbum de Vaya Futuro

Vaya Futuro es una banda imparable. En los casi tres años que han pasado desde que reubicaron su hogar de Tijuana a la Ciudad de México, han pisado todos los escenarios que han podido, convirtiéndose en un nombre ineludible dentro de la escena musical independiente de México, posiblemente incluso para quienes no han escuchado ni siquiera un tema. Y cada paso que han dado ha valido la pena: de haber tenido que cambiar su nombre original a vivir la banda entera en la misma habitación de un hotel en el centro de la ciudad, e incluso grabar música nueva en Islandia. Al final, toda esta serie de eventos han desembocado en la salida de Tips para ir de viaje, su tercer larga duración, el cual estrenamos en exclusiva hoy en Noisey (y que pueden escuchar aquí arriba), y que representa su primer lanzamiento como artistas del notable sello chileno Quemasucabeza.

Con sus primeros dos álbumes, Ideas a medias (2014) y el popular Perro verde y triste (2015), Vaya Futuro, con los pies fijos en el indie-rock, se balancearon entre el shoegaze y el dream-pop, rozando al kraut y a la psicodelia en el camino. Pero su definición de calidad se alteró cuando fueron escogidos para grabar en los Greenhouse Studios en Islandia junto a Ben H. Allen y Justin Douglas, como parte de la serie Rubber Tracks de Converse –sesión de la cual se desprendió el track «Congelar«. Luego de esta experiencia, la banda tenía muy claro que quería mejorar el nivel de producción, que hasta el momento se había mantenido dentro de estándares caseros, y para lograrlo, requerían la ayuda de un productor externo.

Foto por Carlos Juica.

Fue así como, en enero del 2017, se juntaron nuevamente con Douglas en el King Electric Studios en Texas para hacer bajo su tutela Tips para ir de viaje. En esta experiencia, el estudio fue aprovechado como si fuera un instrumento en sí mismo, tan importante como, por ejemplo, la voz o la batería. Luis Aguilar, vocalista y guitarrista de la banda, cuenta: «La cosa con King Electric Studios es que es muy funcional. Entras y parece una bodega. Todo está abierto; todos los pianos eléctricos, el piano de cola, los órganos, guitarras, bajos, etc. [están disponibles]. Te invita a probar alternativas. De alguna forma nos sentimos como niños en kínder Montessori, o en una guardería». Aquí pudieron probar cosas que querían hacer desde hace mucho tiempo, como grabar con un coro de niños («Mr. Mapooch») o utilizar un serrucho musical («+&+»).

Pero el resultado no hubiera sido el mismo sin la guía de Douglas, en quien depositaron su confianza para probar cualquier idea que tuviera en mente para desarrollar en el disco. «De alguna forma conoció nuestras mañas y malos hábitos de producción y supo cómo manejarlos», relata Aguilar. «Otra cosa que me pareció que representa muy bien su entrega y compromiso al proyecto es que me pidió de antemano todas las letras en español y en inglés, entonces a la hora de elegir ciertos sonidos, grabar tomas de voz y a la hora de mezclar, las tenía en la pantalla poniendo atención a si la intención es la correcta, o dar énfasis a ciertas cosas, para complementar».

Tips para ir de viaje representa un salto estilístico notable en la música de Vaya Futuro, retratando una ambición inédita que abarca desde lo minucioso del trabajo sonoro y los experimentos de composición, hasta la variedad de instrumentos utilizados y los géneros explorados. El single «Sueco en África» despliega la crudeza del rock & roll sesentero de forma notablemente refinada; en «Sol en la frente», actualizan el brit-pop de principio de los 90 con dosis extra de fuzz. Las acústicas «Las Muertas» y «Desierto» dejan entrever una influencia de las músicas tradicionales de Latinoamérica, ambas producto de un día en el que Aguilar prohibió el uso de los celulares en el estudio, y del cual también salieron la locura explosiva de «Mr. Mapooch» y la emotiva y cinemática «Autostop a Tlaxcala». «Fue el día más productivo y todos estuvimos muy involucrados. Fue casi como magia. Se los recomiendo, amigos,» sugiere Aguilar.

Las letras de las canciones que componen Tips para ir de viaje son reflexiones y narraciones vívidas que tocan una fibra emotiva cuando se emparejan con la voz de Aguilar y su interpretación. Para él, nunca hay un camino predefinido para plasmar las líricas: «Puede ser desde algo que te ha estado rondando en la cabeza y de ahí vas hilando, o puede ser que tienes una idea en guitarra o piano y eso te evoca a hablar de cierta cosa en específico. O como el caso de ‘Sueco en África’, que está inspirada en un libro».

Pero una de las inspiraciones palpables es definitivamente la ciudad, cualquiera que sea –en especial Tijuana y la CDMX. El momento más evidente aparece en «Despacio», una invitación a bajar la velocidad para disfrutar de lo que ofrece la urbe, en forma de una preciosa balada que automáticamente modera el ritmo cardiaco. «El lugar donde creciste te afecta de una forma», comparte Aguilar sobre su natal Tijuana. «Todo tu entorno; las primeras veces que te das cuenta de que hay un mundo hostil allá afuera; cuando hay violencia alrededor de ti; cuando estás expuesto a arte, o televisión fronteriza; tener una conexión más directa con los Estados Unidos. O [también] irte a vivir a la Ciudad de México, que tiene su propia forma tan caótica de funcionar».

Foto por Miranda Rosales.

Es aquí donde yace la clave para descifrar Tips para ir de viaje: «Al fin de cuentas, este disco habla todo el tiempo de búsquedas. Búsquedas de pertenecer, búsquedas de una vida mejor, de respuestas a injusticias o, en algunos casos, de sobrevivir. Entonces ir de viaje en este caso puede ser desde nacer, sumergirte al abismo y tratar de aprender a no quedarte ahí», revela Aguilar.

Esta fluidez en la permanencia también se ha reflejado en la formación de Vaya Futuro, que sufrió alteraciones antes de empezar la creación del disco, con la salida del guitarrista Aldair Cerezo; durante su grabación, con el estreno en estudio del tecladista Armando Aguilar; y después de culminado, con la reciente inclusión de Andrea Martínez en la guitarra y teclas, quien ha resultado ser un elemento crucial para reproducir las nuevas canciones en vivo. Con la configuración actual, la banda no podría encontrarse en un mejor lugar.

Decir que Tips para ir de viaje es solo el producto de una relación natural con un productor enfocado y de haber dispuesto de un estudio equivalente a un parque de diversiones para freaks de la música es injusto. Estas 13 canciones son el resultado de una maduración musical precipitada de sus integrantes, de su inquietud y ambición, y de un gusto y talento excepcionales. La curva ascendente de la carrera de la banda dibujada por sus álbumes es envidiable –y más aun sabiendo que los tres han salido en un periodo de cuatro años. Vaya Futuro es una banda imparable.

Algodón Egipcio está en Twitter.