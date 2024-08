Ventanas oscuras y días luminosos: Fantastic Negrito

Dicen que “el dinero no hace a la felicidad… pero ayuda”. Yo creo que no tienes que conocer la historia de Fantastic Negrito para disfrutar de su música… pero saberla ayuda. Aunque él niegue su intención de sonar bluesero, su música y letras generan links mentales difíciles de torcer: canta con las tripas, retuerce su corazón mientras atestigua las diatribas que le tocó vivir. Recuerda a los viejos músicos de raíz del Delta del Misisipi, pero el contexto temporal de sus historias lo hermana con la generación hip hop.

Hoy, Xavier Amin Dphrepaulezz tiene 48 y un presente luminoso, al menos comparado con todos sus pasados. A los doce años se escapó de su casa, en la que su padre dictaba las reglas, un estricto musulmán de ascendencia somalí. Su familia se mudó de la rural Massachussets a la vanguardista California, pero el sistema no recibió a Xavier con los brazos abiertos y debió trapichear drogas en las calles de Oakland. Intentando alejarse de la mala vida se acercó a la música.

En los 90 logró tener un contrato discográfico con una joven Interscope Records. La vida parecía sonreírle finalmente, hasta que las presiones propias del negocio lo convirtieron en una marioneta de sus ejecutivos, cosa que a este espíritu libre le jodió sobremanera. Estaría contrariado unos años después cuando cruzando una calle de Los Ángeles un conductor irresponsable se lo llevó puesto y lo dejó en coma. Al salir de esta condición física, tres semanas después, su contrato discográfico se había ido al carajo.

Abandonó la música y volvió al negocio de la marihuana, plantándola. En horas extra organizaba fiestas en un galpón alquilado. Más tarde, la paternidad le devolvería la inspiración que lo llevaría de nuevo a cantar con la compañía de su guitarra. Compuso “Lost In a Crowd” y la presentó en un concurso del famoso Tiny Desk de la NPR. Ganó.

Paradójicamente una arista del sistema que lo hundió en muchos momentos de su vida, le daba la chance de renacer. A partir de allí y con discos como The Last Days of Oakland o Please Don’t Be Dead ––ambos ganadores del Grammy–– se empieza a entender que Fantastic Negrito estará por primera vez de gira por Latinoamérica y el entusiasmo que está causando la noticia. A propósito de su visita, tuvimos la siguiente charla.

NOISEY: ¿Cómo te sientes de llegar a Sudamérica por primera vez?

Fantastic Negrito: Muy emocionado. Argentina fue uno de los primeros lugares en reconocerme justo después de mi sesión en el Tiny Desk, antes de los Grammy.

¿De qué manera fue?

Fue en un blog de música, en 2015. Me sorprendí mucho, ¡aún no tenía un disco! Así que siempre tuve algo especial con Argentina. ¡Ah! Y quiero comer empanadas apenas llegue.

Hablando del Grammy ¿qué tan importante es para ti ser reconocido con un premio oficial como este?

Creo es más importante aún mantenerme haciendo buena música.

Escuchar tu música y letras puede ser una experiencia profunda, seria ¿crees que la gente hoy en día está abierta a ser conmovida por la música?

Creo que gracias a Internet y los servicios de streaming, la gente está más abierta en general, tienen más variedad, más de una opción.

Sí, pero también hay que decir que la música más exitosa puede ser muy plástica y no contener historias como la tuya.

Estoy de acuerdo en que la música popular, a veces puede ser así. Pero siempre hay un puñado de grandes artistas pop. Sí, el mundo se volvió más abierto, de hecho si no fuese por mi aparición y mi premio en 2015 en Tiny Desk, yo no “existiría”. Fue lo que literalmente me alentó a seguir escribiendo música.

¿Qué música que estás escuchando actualmente?

Bueno, soy bastante aburrido en este sentido. Estoy escuchando en Spotify mucho Blues del Delta. Robert Johnson, siempre lo pongo. Algo de música de Brasil también, a E40, otro rapero con el que me gustaría hacer algo. Un poco de todo.

Tu historia personal es omnipresente en tus letras ¿ahora que tu realidad es distinta, podrías quedarte sin inspiración?

Bueno, como sabes yo ya perdí la inspiración y dejé la música en el pasado. Por eso me dediqué a plantar marihuana. Creo que está bien quedarse sin ideas. Si eso pasara de nuevo, dejaría la música otra vez. Soy un compositor. Disfruto creando canciones. Así que mi sensación sobre esto es: si está jodido, pues está OK abandonar algo, hacerlo a un lado por un tiempo. Pero por ahora amo tocar música, canciones, líneas de bajo, loops, guitarras, poner todo junto como un científico loco.

Igual, ahora que eres padre puedes tener inspiración para siempre ¿no?

Sí, claro, porque es una situación que constantemente está evolucionando y creciendo y encontrando distintos desafíos. Es algo bueno para mí ser padre porque me da una razón para seguir adelante, me da una base. Y con diez hijos tienes para entretenerte.

¡¿Tienes diez hijos?!

[Risas]. No, no, es una broma.

Tu vida personal tiene mucho en común con la de algunos músicos de rap ¿es para ti el blues el género más poderoso a la hora de relatar historias?

Bueno, cuando volví a hacer música no me planteé ser un bluesman. Luego el mundo decide un poco donde ponerte. El arte es más importante que los géneros. Porque la gente se puede “esconder” en los géneros. Sabes… Johnny Cash es grande por su arte, no tiene nada que ver con géneros. La clave es que el artista esté inspirado para hacer algo grande ¡eso es lo importante, el género no significa nada!

¿Qué cambió en Oakland desde que llegaste de Massachussets a hoy?

¡Guau! ¡Todo cambió! Es mucho menos accesible para la gente. Esa es la parte triste. Hay menos gente negra, muchos más blancos. Pero bueno, evolucionó en lo que es: hubo cosas geniales en el viejo Oakland y las hay en el nuevo. Y lo mismo con lo malo, tanto en un lado como en el otro. Así es como se manifiesta la vida y a mí me gusta caminar a través de la vida. Crecí entre las dos partes de la ciudad y extraño cosas buenas de ambas. Amaba la salvaje innovación que ocurría en el viejo Oakland, ahora también la hay, pero en distintas áreas.

¿Cuál fue la primera cosa en la que pensaste cuando saliste del coma?

¡Dios mío! Lo primero que pensé fue en si mi pene estaba OK [risas], y le pregunté eso al doctor, de inmediato.

¡A un amigo mío que se quemó el 60% del cuerpo le pasó lo mismo!

¡Debo tener un hermano en Argentina! [risas]. Sí, pensé eso y luego en mis manos, también. Concluí en que “si el pene está bien y las manos también, pues no hay de qué preocuparse”.

¿Qué tan importante son tus raíces conservadoras musulmanas en quien eres hoy en día?

No soy religioso para nada, ese es el por qué del escape de mi seno familiar cuando tenía doce años. No me gustaba nada la religión y mi familia era muy inflexible, por eso nunca volví. Diría que obviamente las cosas por las que pasaste en tu vida, son una acumulación que te convierte en quien eres hoy, estoy seguro de que todo lo que hice es aún parte de mí, pero claramente no soy religioso, ni musulmán, ni cristiano, o lo que sea. Pero sí es verdad que la religión me ayudó a moldearme en quien soy ahora.

¿Sigues en contacto con tu familia?

Con algunos de ellos.

¿Qué piensan de tu música?

Nunca les pregunto. Y ellos no me preguntan. Fantastic Negrito es alguien a quien yo “enciendo” y “apago”. Es muy saludable “apagarlo”, también. “Vete de aquí, Fantastic Negrito, nos vemos en la próxima”, suelo pensar.

Experimentaste la industria de la música en los 90s ¿crees que el actual modelo de negocios es menos malvado que los ejecutivos chupa sangre de antes?

¡Dios mío! [risas] ¡Ejecutivos chupa sangre! ¡Eso sí que es tener un lenguaje colorido! Para ser sincero, creo que todos los que están “arriba” de algún modo son unos chupa sangre. Pasa en la cadena de la comida también. No sé si es mejor ahora que en aquellos tiempos, antes de daban un montón de dinero, pero no podías ser creativo. Es una pregunta interesante y compleja… Estoy feliz ahora, me gusta como funcionan las cosas, pero aún no tengo dinero, así que a la gente que vendrá a mis conciertos le digo que por favor, compren merchandising. Todo ha cambiando, pero al final del día prefiero hacer la música que amo y no tener dinero. Sonará loco pero es así. Es por eso que me tomó tantos años convertirme en esta extraña persona que es Fantastic Negrito y hace sus discos. Me interesa realmente el legado, lo que un artista puede contribuir al mundo en su tiempo y no cuantos álbumes puede llegar a lanzar. Afortunadamente a esta altura no estoy interesado en vender discos.

¿Qué rescatas de la experiencia de apoyar a Bernie Sanders en su campaña de 2016?

Bueno… esta es una jodida. Creo que conocer el poder de la canción. Yo escribí “The Working Poor” y ellos se sintieron atraídos por la canción. “Last Days of Oakland” también resonó en las relaciones de quienes la escucharon. Con “Please, Don’t Be Dead” la escribí desde el bajo y es una canción que refiere, con esos sentidos riffs, a lo más oscuro de mi niñez, cuando vendía drogas en las calles. Esa canción tenía que tener cierta cadencia, cierta dinámica, cierto movimiento ( tararea el riff), todo bien típico de esa experiencia de crecimiento. “Plastic Hamburgers” tiene una coherencia también, suena casi a música del Delta para mí. Tiene el “golpe” de Negrito. No quiero sonar como nadie más: quiero combinar los riffs, los ritmos y las melodías a mi manera. Hacer canciones y conectar con la gente, de la manera que sucedió con Bernie Sanders.

Estás pensando en hacer colaboraciones en el futuro, ¿con quien te gustaría colaborar?

Con Kendrick Lamar ¡Con Nina Simone si estuviese viva! Le mandé un mensaje a Gary Clark jr., con la guatemalteca Gaby Moreno lo haría nuevamente.

Me encantaría escuchar una colaboración entre tú y Angelo Moore de Fishbone.

¡Amo a Angelo! Es mi amigo así que eso sería fácil, ¡lo puedo llamar ahora mismo! Creo que estás en muy lo cierto, podría funcionar ¡Lo voy a llamar ahora mismo!

Fantastic Negrito estará de gira por Latinoamérica durante marzo.

El 16 de marzo formará parte de los XX años del Vive Latino en CDMX.

El 19 de marzo estará en el Cine Joia en São Paulo, Brasil.

El 21 de marzo se pasa a La Trastienda Samsung en Buenos Aires, Argentina.

El 22 de marzo en La Trastienda MVD en Montevideo, Uruguay.

Y el 23 de marzo en el Club Paraguay en Córdoba, Argentina.

