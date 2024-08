¡Mierda, somos viejos!: Jayson Green y los 20 años del ‘Chaos is me’

Han pasado 20 años de que Chaos is Me, el primer LP de Orchid fue editado por Ebullition Records. Era 1999, y la época del hardcore y el punk se percibían auténticas, gracias a sus diferentes ramas y sonidos que uno podía encontrar en la autogestión, en los fanzines, hasta con los amigos acudiendo a distintos shows.

Orchid, el cuarteto originario de Amherst, Massachusetts, en esos años, y al momento de interpretar los temas que componen Chaos is Me, llevaba su música enmarañada (hardcore + powerviolence + grindcore) a distintos sótanos, skate parks, gimnasios de colegios y universidades, librerías y otros lugares donde la ética del DIY forjaba camaradería y nuevas propuestas musicales que eran breves, 100% sinceras.

Videos by VICE

Y lo que hicieron Jayson Green (voz), Will Killingsworth (guitarra), Brad Wallace (bajo) y Jeff Salane (batería) al nombrarse Orchid y lograr ese “raro” álbum, fue convertir ––seguramente sin tenerlo como un objetivo claro–– a esta banda como una de las pioneras en llevar el sonido del hardcore a otro nivel: a uno más breve, original, ruidoso, inteligente y ––por consecuencia de la temática de sus letras y sus influencias geeks–– más profundo.

Por eso contacté a Jayson Green, quien después de trazar un camino y darle una estética al hardcore “ñoño” y “emocional” de finales de los años 90 (por su cabellera idéntica a la de Spock, protagonista de la serie de televisión Star Trek , muy de moda en aquella escena musical), también pasó a formar parte de otros proyectos como Panthers, Violent Bullshit o Ritual Mess, los cuales derivaron de la corta trayectoria de Orchid, de los breves cinco años (1997-2002) que estuvieron creando música, haciendo discos que ahora son consideradas obras de arte; como el Chaos is Me que será reeditado por Ebullition Records este año.

NOISEY: Chaos is Me después de 20 años es demasiado popular. ¿Por qué titularon así a su álbum debut?

Jayson Green: Lo titulamos así por el periódico galo Action. En el número 9 de esa publicación apareció esa frase en francés [Le Desordre, C’est Moi]. En ese diario, los estudiantes de Francia, expresaron sus demandas durante los disturbios de 1968.

Pero ¿qué significado tenía la frase Chaos is Me para ustedes en aquella época de juventud?

En aquella época, cuando comenzamos a planear el LP, estábamos muy obsesionados con los situacioncitas. Entonces, cuando encontramos la frase en el periódico Action, nos pareció que coincidía mucho con nuestro estilo, con el sonido que le estábamos dando a las canciones del álbum que terminó siendo Chaos is Me.

En el álbum se percibe la influencia que tuvo Gravity Records para ustedes, igual que las bandas canadienses Union of Uranus y One Eyed God Prophecy. Sin embargo, Chaos is Me la considero una grabación más introspectiva.

Hasta la fecha seguimos amando todas las bandas de Gravity Records. También las de Great American Steak Religion y Per Koro [sellos independientes, y donde también se editaban discos de Union of Uranus, One Eyed God Prophecy, entre otras bandas de hardcore y punk]. Esos tres sellos fueron una gran inspiración para nosotros, para nuestro sonido.

También estaban estudiando filosofía, arte y humanidades. ¿Esto también tinfluyó para que Orchid se le considerara como una banda posmoderna?

Sí, por supuesto. En las canciones sólo queríamos hablar de lo que realmente nos interesaba, y también sobre lo que no cantaba ninguna banda ligada al hardcore en aquella época. En nuestro demo debut [We hate you], y en el Split con Pig Destroyer, creo que aún estaba experimentando con mi voz y lo que quería transmitir en las letras. Pero al momento en que comenzamos a componer Chaos is Me fue cuando comencé a usar lo que aprendíamos en la escuela, para enmarcar distintos temas en nuestras canciones. Pienso que teníamos que hacer eso, porque sinceramente eso era lo que sentíamos en aquel momento de nuestras vidas. Era mucho mejor que copiar las letras de las bandas que nos gustaban. Definitivamente lo que estudiábamos en la universidad tuvo una gran influencia. Sin embargo, también tuvieron mucho que ver nuestros amigos y el ambiente en el que estábamos envueltos.

Chaos is Me, para las nuevas generaciones, es un álbum clásico de screamo. Sin embargo, sigo sin estar muy de acuerdo con esa palabra. Yo considero a Chaos is Me como un álbum de hardcore inteligente, un álbum de hardcore que es poesía pura. ¿Qué sentimientos y qué buscaban expresar en las once canciones que conforman Chaos is Me ?

Lo que pasa es que éramos muy jóvenes, y cuando estábamos componiendo Chaos is Me nos gustaba experimentar con muchas cosas. Eso sucede cuando tienes 18-19 años: sientes una confianza que jamás volverás a tener en toda tu vida. Y hay algo genial en todo eso. Por mi parte, recuerdo que me la pasaba escribiendo todo el tiempo en una libreta, y sentía que hablaba de otras cosas que las bandas de hardcore de aquel tiempo no les interesaban. Siempre solíamos ir en contra y muy a menudo nos preguntábamos: “¿Qué puede molestar a los fósiles y viejos amargados del hardcore?”. Por esa razón escribía cosas sobre las ideas de la masculinidad, sexualidad, los comportamientos transgresivos, libros, filósofos, escritores… Abordábamos todas las cosas que profundamente nos interesaban, y las expresábamos de una forma muy agresiva. Tampoco fuimos la primera banda en querer o hacer algo así, pero nosotros queríamos lograr un disco-de-hardcore-académico que dijera: “¡VÁYANSE A LA MIERDA!”. Y Chaos is Me, creo, es eso, aun cuando sí tiene sus momentos emo. Sin embargo, así tenía que ser ese álbum. Crecer en una pequeña ciudad, sin punks en la universidad, rodeado de personas con las que compartías muchas cosas en común, y sintiendo el amor verdadero por primera vez, nos hizo llevar todo eso a las once canciones del LP.

La portada y el arte del LP, alguna vez escuche o vi en un fanzine que estuvo influenciado en el estilo de Misfits. ¿Es verdad esto?

A todos nos encantaba Misfits, pero sinceramente, no recuerdo que los hayamos usado como referencia. Lo que sí nos preocupaba es que al final terminara siendo muy similar a Misfits. Por esa razón le agregamos a la portada del LP los puntos blancos y rojos en una de las esquinas. Pero ahora, en el presente, esos puntos los odio mucho, estoy seguro que fue mi sugerencia [risas].

Entonces ¿cuál es la historia del arte de Chaos is Me?

El esqueleto en la portada del LP era de una vieja película mexicana; no recuerdo cuál era… Un amigo, en aquel tiempo, me prestó un libro y ahí venía la calavera. Incluso, ese mismo libro lo fotocopiamos, cortamos unas letras e hicimos el logotipo de Orchid y Chaos is Me [en colores blanco y rojo]. Lo que pasó es que estábamos de gira por los Estados Unidos y ya teníamos que entregar el arte del LP. No teníamos nada listo, y por eso decidimos usar unos esqueletos y ataúdes de un dibujo que yo tenía en uno de mis cuadernos. Y la imagen de nosotros es de un show que tuvimos junto a Noothgrush en esa misma gira, en una tienda de discos ubicada en algún lugar de California. Recuerdo que compramos un par de cámaras desechables y se las dimos a nuestros amigos para que nos tomaran fotos. De hecho, se puede apreciar en la fotografía que escribí “Samhain” en uno de mis brazos, que creo fue la respuesta a la similitud que podía tener la portada de Chaos is Me con Misfits. Ya que teníamos todo listo lo enviamos a Ebullition Records.

Ebullition Records, también en el presente, es un sello muy importante y reconocido dentro del hardcore. ¿Cómo se interesó Ebullition Records para editar Chaos is Me?

Para ser honesto, creo que Ebullition Records no estaba interesado en editar Chaos is Me. Clean Plate Records, el sello de Will Killingsworth [guitarrista de Orchid] se distribuía a través de ese label, y por eso había buena relación de trabajo con Kent McClard [dueño de Ebullition Records]. No recuerdo muy bien cómo se fueron dando las cosas, pero antes de contactar a Kent, le enviamos nuestras canciones a Yannick Lorrain [fundador de Great American Steak Religion], solo que a él no les gustaron y nos rechazó. Entonces, después de eso, le volvimos a preguntar-insistir a Kent, y él seguía sin estar muy convencido. Sin embargo, creo que fuimos un poco persistentes: le enviamos un demo más, el cual formaría parte del LP, y finalmente se rindió. Hasta el día de hoy no sé si a Kent le gusta Orchid [risas].

Jayson Green con Orchid en las épocas de su debut

Kurt Ballou se encargó de producir Chaos is Me. ¿Crees que la historia y el reconocimiento que ahora tiene Chaos is Me sería diferente sin el apoyo y el trabajo de él y Ebullition Records?

Sinceramente, no tengo ni la menor idea. Amo a Kurt [guitarrista de Converge y dueño de God City Studio] y fue divertido trabajar con él. Pero también, Kurt ya ha hecho su propia historia desde el lanzamiento de nuestro primer LP. Cuando hicimos la grabación todo fue muy rápido. De hecho, creo que nosotros estábamos muy preparados: hicimos todo el disco en un fin de semana. Supongo que eso es un buen testimonio de la habilidad que tiene Kurt para trabajar con las bandas. Y en cuanto a lo de Ebullition Records, la historia de Chaos is Me sería distinta sin el apoyo de ellos. Ebullition Records fue un sello que heredó y se apegó a lo que era y representaba HeartattaCk [fanzine que publicó Kent McClard de 1994 a 2006].

Como fan de Orchid, y teniendo en cuenta que se cumplen 20 años del lanzamiento de Chaos is Me, me gustó más que, hace algunos años, hayan grabado algunas canciones con el nombre de Ritual Mess, en lugar de hacer una reunión o algo así por el estilo.

Bueno, para empezar cada artista debe de hacer lo que desee. Por mi parte, recuerdo haber visto a algunas de mis bandas favoritas de adolescencia y estuvo genial. Sin embargo, en medio de esa felicidad, se podía percibir algo deprimente: con tan sólo ver a esos viejos intentar tocar a la perfección sus viejas canciones, tomando largos descansos para recuperar el aliento, era gracioso. Mientras veía eso pensaba: “Esto ya no es lo de ellos”. ¿Por qué? Porque el hardcore es un movimiento juvenil, y cuando te atrapa la nostalgia no se avanza. Creo que por eso lo mejor es hacer cosas nuevas, arte nuevo. ¿A quién le importa si no eres popular? Al menos es más auténtico y la satisfacción es para uno mismo.

¿Qué opinión tienes de que ahora se haya reunido Jeromes Dream, Pg. 99, entre otras bandas que pertenecen a la época de Orchid?

¡Dios bendiga a Jeromes Dream! Lo interesante es que ellos están haciendo música nueva. Y sobre Pg. 99 realmente no sabía nada… Pero como ya lo dije: cada quien hace lo que quiere.

Por último ¿cuál fue tu reacción y el sentimiento al saber que Chaos is Me cumple 20 años y será re-editado por Ebullition Records?

Mi reacción fue: “¡MIERDA, SOMOS VIEJOS!”.

Conéctate con Noisey en Instagram.