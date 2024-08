Conoce a Jazar Crew, dos DJs haciendo fiestas de electrónica en Palestina

Este artículo fue publicado originalmente por Noisey Netherlands.

En una región asolada por la guerra, las tensiones entre dos grupos de la población y la ocupación militar, es difícil encontrar gente que vaya despreocupada a clubes o festivales. Pero en julio de 2018, durante una transmisión del Boiler Room desde la ciudad palestina de Ramallah, se podía ver a varios jóvenes bailando en un set de Jazar Crew. El dúo, conformado por Ayed Fadel y Rojeh Khleif, intentan cambiar esto y organizar fiestas donde los jóvenes palestinos puedan olvidarse del conflicto árabe-israelí.



Fadel y Khleif estuvieron recientemente en Ámsterdam para hablar sobre el activismo en su música como parte de un evento llamado Body in Revolt. Llamé a Fadel y le pregunté sobre su trabajo y los desafíos que enfrenta el dúo cuando intentan crear una realidad mejor para la juventud palestina.

Videos by VICE

NOISEY: ¡Hola Ayed! ¿Cuál es la idea detrás de Jazar Crew?

Ayed Fadel: Empezamos nuestro colectivo por la necesidad de una pista de baile y un espacio seguro para la comunidad palestina en la ciudad israelí de Haifa, donde vivimos. Dimos el primer paso inconscientemente, porque no sentimos que, como comunidad árabe, fuéramos recibidos en la escena de la música electrónica en Israel. No nos dimos cuenta de que íbamos en la dirección en la que estamos ahora.

¿Por qué no te sentiste bienvenido?

Lamentablemente, los palestinos somos rechazados regularmente en clubes y festivales en Israel. El anfitrión de una fiesta o el cadenero nos pedirá nuestra tarjeta de identidad militar, que no tenemos porque los palestinos no pueden unirse al ejército israelí. Encuentran maneras de no dejarnos entrar, así que decidimos crear un espacio por y para que nuestra propia comunidad palestina se ponga a bailar.

¿Cómo empezaron?

Comenzamos con una lista exclusiva de invitados de 50 personas. ¡Si no estabas en la lista de invitados no entrabas! Queríamos crear un espacio seguro libre de homofobia, sexismo, machismo, racismo y chovinismo; somos muy estrictos con eso. La idea era crear un núcleo fuerte, un movimiento clandestino árabe, en territorio israelí. Hoy en día, organizamos eventos en Jerusalén, Jaffa y Cisjordania. Al principio, nosotros, como palestinos en territorio israelí, no teníamos conexión con la comunidad palestina en Cisjordania. Los palestinos sin pasaporte israelí no tienen libertad de tránsito, así que crecemos en comunidades separadas y nos desconectamos unos de otros. Comenzamos a construir un puente entre las comunidades y construir una escena de música electrónica palestina [unificada].

¿Cuáles son los desafíos y las barreras que enfrentan al organizar eventos en territorio palestino?

Cuando comenzamos, era difícil manejar todo de manera práctica por el hecho de estar tan [físicamente] desconectados el uno del otro. Las autoridades no lo estaban haciendo más fácil, pues creen que solo nos preocupamos por las drogas, el alcohol y el hedonismo. Diría que la brecha de edad causa un malentendido en las generaciones anteriores. Las autoridades desconocen nuestras necesidades, como la importancia de construir una escena musical y cómo eso ayuda a fomentar una identidad palestina colectiva. Una válvula de escape como el baile o el arte es extremadamente importante, especialmente en un área sin libertad de movimiento como Palestina. Es extremadamente difícil obtener discos porque no hay tiendas de discos en Palestina.

Además, los sistemas de sonido de alta calidad son escasos. Es difícil obtener una licencia para organizar eventos y, oficialmente, debemos terminar nuestras fiestas antes de la 1:00 AM. Se han vuelto más estrictos recientemente. Pero no importa, porque no pueden hacer que nos detengamos. Hemos estado tocando digitalmente con mp3s y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para organizar eventos donde los palestinos puedan bailar y olvidar la miseria y el conflicto que los rodea todo el tiempo.

https://soundcloud.com/jzrc/nts-radio-live-jazar-crew-2102018

Recientemente hubo mucha conmoción por los artistas que iban o no a presentarse en Israel. ¿Cuál es tu postura sobre #DJsForPalestine?

Apoyo el movimiento porque creo que un boicot hecho por los artistas pondría una gran presión sobre el gobierno israelí. Los promotores y agentes tendrán más problemas para encontrar artistas y el boicot les hará reflexionar sobre el status quo. Pensarán en las consideraciones éticas de estos artistas, que ya es un gran paso.

¿Crees que más artistas deberían comprometerse políticamente?

Sí; el arte sin mensaje no es arte. El arte viene del compromiso y el deseo de transmitir un mensaje. El arte no solo debe ser divertido sino que también debe contener profundidad. Mi arte representa las luchas que enfrento en la vida cotidiana. Como DJ, veo la música como una salida para tratar con ellos.

¿Qué necesitan los jóvenes palestinos, según ustedes?

Necesitamos un diálogo en Cisjordania entre los jóvenes, los artistas y las autoridades. Debemos hacer que tomen conciencia de la importancia de lo que hacemos y de cómo sacamos a la luz las atrocidades del gobierno israelí al ser visibles como jóvenes palestinos. Ya que estamos en territorio ocupado, el baile es un escape necesario. Ayudaría si tuviéramos más lugares, artistas, productores y cosas materiales como discos y sistemas de sonido.

¿Tienes esperanza sobre el futuro?

A menudo estoy confundido, porque no sé si vamos en la dirección correcta o no. Solo espero que más personas estén conscientes de la causa palestina, aunque Palestina sea un lugar pequeño en el planeta. Mientras tanto, seguiremos bailando y haciendo música para cultivar un sentido de libertad aquí, para que podamos continuar nuestra lucha para la creación de mejores tiempos en Palestina.

Conéctate con Noisey en Instagram.