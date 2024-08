Varg: el lobo irreverente de Northern Electronics

Suecia, el país escandinavo situado al norte de Europa, desde hace un buen par de décadas se ha situado como un referente indiscutido a la hora de hablar del panorama musical europeo. Desde la revolución gestada en el ámbito del pop gracias a ABBA, pasando por la experimentación mística de The Knife hasta el reino regido por el Rey Zlatan, esta región fría y mental parece tener una fuente infinita de ingenio sónico.

En lo que a techno respecta, la camada liderada por Adam Beyer o Cari Lekebusch logró establecer con creces a Suecia en el mapa del circuito hace algunos años, pero este es el momento de las generaciones venideras de techneros suecos. Casi 20 años después de aquel destello de luz, de los bosques nórdicos emergió una nueva camada de productores con una mirada más sinuosa, y con un aura propio de hombres inmortales que habitan en medio de montañas sagradas. Northern Electronics, el sello concebido por Abdulla Rashim, desde 2013 ha venido evocando cierta espiritualidad fusionada con techno, marcando una estética basada en el black metal nórdico. Jonas Rönnberg, uno de los artistas estandartes del sello, ejemplifica al pie de la letra los ideales de la electrónica del norte.

Su trabajo bajo el AKA de Varg ha demostrado una consistencia pocas veces vista frente a la experimentación sombría del género, moldeando a su antojo techno ambiental y fúnebre. Sus casetes en edición limitada, al igual que su aclamada serie Nordic Flora –la cual se ha ganado un lugar en el podio de los collages sonoros más emotivos y brumosos de los últimos años– son tan solo algunas muestras del donaire que maneja este metalero irreverente, amante del hip hop y las buenas pintas.

Hablamos con él.

Vamos a romper el hielo: además de ser un lobo, ¿quién es Jonas Rönnberg? ¿de qué consiste su flora? ¿qué amas y qué odias?

Soy Jonas Rönnberg, me gusta la buena ropa, la buena comida, los buenos tragos y las malas compañías. Me dedico a hacer música electrónica y eso significa que, principalmente, paso mi tiempo sentado en un aeropuerto intentando conectarme al wi-fi. ¿Lo que odio? ¡A los racistas y policías!

¿Por qué afirmás que tu serie Nordic Flora es tu trabajo más completo hasta la fecha? Explícalo desde una postura técnica y sentimental…

Bueno, me costó trabajo incluir todo lo que quiero hacer en un solo álbum porque existen los límites de tiempo y etcétera. Así que éste es mi trabajo más completo por el simple hecho de que he pasado más tiempo escuchando discos. También es porque ahora estoy haciendo mejor música en relación a la que hacía hace 6 meses.

Hace poco leímos que el álbum es algo así como una declaración de «vete a la mierda». Nos gustaría que hicieras una lista de situaciones y gente de mierda pero en la escena techno.



O sea, lo siento, pero si quieren esa lista tienen que invitarme a comer primero. Es extensa y requiere hacerle todo un back-up a mi ARP-2600. Eso es todo lo que puedo decir.

¿Acaso la autenticidad está muerta en la música electrónica? Pareciera que todo está dicho y hecho…

Lo que pasa en la música electrónica, supongo yo, es que con el alza de estos nuevos fuckboys tecnológicos-análogos- modulares la escena sí se ha tornado muy masculina y aburrida. La escena rapera sueca es real.

Sabemos que los nombres detrás del Nordic Flora Pt. 1 están inspirados en «Controlla» de Drake. ¿Qué tan grande ha sido la influencia de Drake en tu música oscura y nebulosa?

Esa canción «Controlla» es realmente buena, la escuchaba bastante en ese entonces. De hecho fui con mi manager a ver a Drake en Berlín. La pasé muy bien, tenía acceso gratis al bar en el área VIP. Estaba muy muy ebrio cuando me fui a ver a Silent Servant en el Urban Spree, era igualito a Drake pero un poco más groovy.

Para vos es normal estar relacionado con el techno denso y oscuro, pero, ¿qué clase de hip hop (u otro tipo de música) sueles escuchar en tu reproductor de música?

La verdad es que depende… Mientras escribo esto estoy en un tren que va de Berlin a Warsaw, y estoy escuchando el nuevo álbum de mi amigo Chicagojazzens. He venido rondando bastante los dos nuevos álbumes de Future. También escucho mucho hip-hop sueco.

Tenés una colaboración con el rapero sueco Yung Lean en Nordic Flora Series Pt. 3. ¿Podemos esperar algo tipo Vargvillian dentro de poco?

Jaja… No. Pero a los 13 años si estaba más metido en esa vuelta de Stones Throw. Ese álbum de Dudley Perkins todavía me puede.

Para nosotros la escena escandinava está produciendo muchos proyectos interesantes en este momento. ¿Qué está pasando allá? ¿Cuáles son las condiciones políticas y culturales que están ocurriendo?

Gracias, pero no es nada nuevo. Creo que Escandinavia siempre ha sido cool, sólo date cuenta de toda la buena música mainstream, la moda, el diseño, étc. Algunos ejemplos son Aqua, Acne, Agneta Fältskog, Dj Hvad, Leila K, y puedo seguir tirando nombres un rato largo. Aparte de eso, Suecia está tan aburrida como siempre, mucha gente asustada tratando de mantenerse normal y mentalmente sana. Muchas serpientes por todos lados. Y ni siquiera quiero empezar a hablar de política en este momento, estoy muy cansado y deprimido. Pero la gente se está organizando para sublevarse contra el sistema, Menos mal.

Algunos de tus trabajos en Discogs tienen precios excesivamente altos. ¿Te molesta eso?

Sí y no. Si vendiste mi primer disco Skaeliptom, de los cuales se lanzaron 50 copias en 2013, puedo entender que el valor en el mercado haya subido. De paso, véndanme una copia por favor.

Pero las personas y las tiendas (en especial las tiendas que hacen esto: VÁYANSE A LA MIERDA) que arman un sistema de comprar dos o más copias de cosas limitadas solo para venderlas por el doble o el triple la misma semana del lanzamiento… ¿Por qué harán eso? Es decir, listo, se hacen 50€ extra para comprarse una bolsita de keta, pero igual… Chúpenmela.

El Orgon Energiser y el EDP Wasp se convirtieron en dos máquinas esenciales que moldearon parte del sonido de Varg, y posiblemente de Northern Electronics. No son máquinas muy comunes, ¿cómo las conseguiste?, ¿cuántos Energisers tienes?



Sí, son máquinas importantes para mi. No sé ni cómo llegué a tener tantos Energisers pero tengo cuatro, y uno que encontré para Rashim. El WASP es uno de mis favoritos, y también el TTSH de Suecia. El Energiser, el Wasp, la 808 y el Juno 106 son los que utilizo con más frecuencia, sin contar el iPad.

También hemos notado que eres fan de los plug-ins y otras herramientas digitales, pero honestamente no creemos que estés haciendo música con tu iPad.

Jajaja, hacer buena música con un iPad es fácil si sabes cómo operar synths comunes. ¿Qué es lo que les cuesta creer? Debo confesar que el Gore-Tex Cit yes, alrededor del 70%, música hecha en iPad. Las canciones con Yung Lean & AnnaMelina son 100% hechas con iPad, excepto por los vocales. La parte dos en las series «En Ros Röd Som Blod» son en un 90% hechas con iPad y iPhone.

Bienvenidos al futuro, no necesitas un sistema Eurorack para hacer buena música. Descárgense un par de buenas app en las tabletas de sus mamás. En especial ahora que empecé a usar Ableton, jueguen con algunos ecualizadores y ya tendrán algo.

¿Cómo van tus clases de DJ? ¿Quién es tu profesor?

Van muy bien. Soy mi propio profesor. Tuve que aprender cómo ser DJ frente a una audiencia en un rave en Estocolmo, mientras mis equipos no estaban funcionando. Igual quería hacer el show, así que conecté una USB con mis propios temas -que no he sacado- y monté un DJ set de una hora… También toqué un set en Bassiani durante el show de Född Död en año nuevo.

Contanos en detalle la historia sobre cómo conociste a Abdulla, y de aquellos días de borracheras adolescentes en Suecia…

Lo conocí aquí en Estocolmo por allá en el 2007. Tenía como 17 años en ese entonces. Había salido a comer sandías con un amigo en común que tenemos que se llama Peylor. Nos encontramos con un tipo y su parche, y ese tipo era Abdulla. Tomamos algunas cervezas y nos encontramos en un parque y desde ese entonces seguimos en contacto. Me acuerdo una vez en la que estábamos afuera graffiteando como un año después y me dijo que no debía fumar mientras sostenía una lata de pintura porque se me podía explotar en la mano. Todavía no sé si estaba molestando o no. En todo caso, es mi hermano.

El hecho de que digás que el EP Syndicat de la Couture está inspirado en Cristobal Balenciaga, o simplemente con mirar tus fotos en Instagram, nos damos cuenta de tu relación con la moda. ¿De dónde viene esa pasión? Enseñanos algo pues…

No sé de dónde viene esa pasión, quizá de que siempre me han gustado las cosas nuevas. Las cosas nuevas lujosas son las mejores. Siempre siento que tengo que recompensarme, así que hago compras.

También pasa que tengo malas relaciones con la plata porque no tengo una cuenta de ahorros ni nada de eso. Además, la combinación de la plata en el bolsillo después de un show, la moda libre de impuestos en los aeropuertos, pocas horas de sueño y la ansiedad post guayabo de verdad te ayudan cuando quieres comprar cosas.

¿Que les enseñe algo? OK…

Queremos que hagás más música con tu novia, de pronto un nuevo álbum…

¡Chévere! ¡Yo también! Hemos hecho mucha música sucia, vamos a ver qué depara el futuro.

En Colombia hay muchos seguidores leales de Varg y de Northern Electronics. ¿Qué sabés de Colombia además de la serie Narcos?

La buena música metal, una amiga de mi mamá maneja un hotel allá, buen café. Siempre quise pasarme por esos lados y de paso visitar Panamá.

Sabiendo que hace poco te confundieron con Varg Vikernes, ¿tenés idea que existe una banda colombiana de ultra metal que se llama Parabellum, que además fue la principal inspiración de la banda Noruega de black metal, Mayhem?

Eso no lo sabía, no. Pero de verdad me gusta Parabellum.

¿Qué música te gustaría que sonara en tu funeral?

En realidad he pensado en eso muchas veces, y siempre cambia. Hay dos opciones, o «Lee Hazlewood – Vem Kan Segla«, «Jimmy Smack – Hatin Life», o «Kakka Byn Block – För många tårar som rinner«.

