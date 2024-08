¿Eres lo suficientemente rico e imbécil para comprar este boxset de Guns N’ Roses de mil dólares?

Guns ‘N’ Roses confirmó esta mañana que lanzarán una versión remasterizada de su álbum debut de 1987 Appetite for Destruction el 29 de junio. Saldrá en diferentes formatos, pero a nadie le importa. Porque, santa mierda, echa un vistazo al boxset Locked N ‘Loaded, el paquete de alta gama; aquí está el unboxing video, que pese a ir a un ritmo bastante rápido dura más de dos minutos.

¡Mira nada más cuanta mierda! ¡Una cantidad absurda de mierda!

Allá vamos: es una «edición súper deluxe» de cuatro CDs conel remaster de Appetite, el B-Sides N ‘EPs que se explica por sí mismos, las grabaciones Sound City Session N’ More igualmente formateadas y el siempre ambiguo Live?! * @ Like a Suicide EP. También recibirás un montón de música y un video nunca antes visto para «It’s So Easy» en un disco Blu-Ray, y habrá seis singles de 7 pulgadas y una copia de Shadow of Your Love en vinilo amarillo. Hay 49 canciones inéditas en total. No puedo creer que tengan 49 canciones inéditas para darnos.

Pero espera, la música es en realidad lo de menos; abre esa casa de muñecas de cuero sintético en relieve donde encontrarás cinco anillos de calavera de metal, cinco pines de metal con cara de calavera y cinco plumillas para guitarra de metal con calaveras y firmas de la banda. Hay una moneda coleccionable de dos pulgadas (¿qué varajos?), un adaptador de plug de siete pulgadas (??) y algunos tatuajes temporales de miembros de la banda (!!!). En otro lugar, hay una memoria USB. Y la palabra «lithos» aparece regularmente.

Ahora bien, obviamente, tienes que ser un gilipollas colosal y además rico para comprar esto. Te costará $ 999, una cantidad de dinero que realmente quiero pensar hace redundante la idea de la edición limitada a 10.000 copias. Y tú, lector, te verás muy estúpido gastando tu dinero en esta mugre. Si lo haces y acaso recibes visitas deberás ocultar esta mierda bajo el colchón. Dios te libre de recibir a alguien a tu hogar y tener colgando esa mierda de litografía colgando en tu sala.

Puramente desde un punto de vista conceptual, ésta es una excelente idea de Guns N ‘Roses que, en 2018, es la manifestación física de un cboxset $ 999. Si Radiohead puede venderle a la gente 200 copias de vinilo de Kid A que explotan cuidadosamente esa estupidez dholográfica para que parezca que el oyente tiene amigos que no están en los foros, entonces está muy bien que una de las bandas de rock más cómicas y ostentosas del mundo formada por hombres de mediana edad que aún usan sombreros de copa y participan en peleas de borrachos.

Te lo imploro: no compres esta mierda, mejor disfruta de los que creen que necesitan estampar su culo con un tatuaje de «Slash».

