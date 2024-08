¿Es cierto que el pene se achica con la edad?

Artículo publicado por VICE Argentina

“Venía acostándome con pibes de mi edad, un día salí con un tipo más grande, tenía 47 años, me encantaba, después de la segunda cita decidimos ir a mi casa, él estaba casado o conviviendo con una pareja, de la que no me dio muchos detalles. A la hora de desnudarnos noté que el tamaño de su pene era bastante más chico de lo que estaba acostumbrada a ver, no me importó realmente, lo primero que pensé fue: a más edad más experiencia, y la pasamos muy bien”, contó Silvina de 22 años, estudiante de arquitectura.

Es difícil encontrar mujeres que nos digan: “mi pareja a los 20 años tenía el pene de un tamaño y a los 50/60 esto cambió”, ya que no se trata de una circunstancia que una persona observe, cotidianamente, sobre un cuerpo ajeno; sino que se trata de un cambio paulatino en todo el físico en general y que puede repercutir en nuestros órganos genitales.



“Me gusta estár con tipos más grandes que yo, obvio, generalmente no son tipos que tengan la actitud de un pibe de mi edad, son menos bestias, más tiernos, no se suben, sacan, ponen, bajan, etc. todo cambia, hasta el olor y eso me gusta, me calienta sentir que pueden sentirse plenos conmigo. No se si el tamaño cambia mucho, ¿es que tienen más panza no?”, dijo Maju de 24 años, administrativa.

En VICE decidimos hablar con Patricio Gómez (@respuestasexual) sexólogo, para que nos saque todas las dudas existenciales sobre una de las preocupaciones más recurrentes dentro del género masculino: el tamaño de su pene.

VICE: ¿Es cierto que el tamaño del pene cambia con el correr de los años?



Patricio Gómez: Existen dos circunstancias: por un lado cambia la forma corporal del hombre, hay cosas que son inevitables, el cuerpo envejece, la piel se arruga, la grasa es más difícil de bajar. Por el otro, existe un cambio en la circulación sanguínea, el pene está formado por dos columnas y trabaja como si fuese una esponja que irriga sangre. En el momento de tener una relación sexual este órgano se llena de sangre y es cuando se produce el 100 por ciento de la erección. No es lo mismo el hombre a los 20 años que a los 50, hay un cambio en la circulación sanguínea.

Entonces, si la erección no es al 100 por ciento ¿por eso se ve más pequeña?



PG: Claro, los tamaños se miden siempre en el momento de la erección, no en estado de flacidez. En estado de flacidez seguramente tenga siempre el mismo tamaño, a pesar de la edad, pero en el estado de erección se modifica el tamaño porque no llega a su 100 por 100.

El tamaño del pene del hombre cambia mucho cuando pasa entre el estado flacidez y al estado de erección. El pene en sí es polimorfo, el mismo pene nunca es igual un mismo día que otro. El tamaño se modifica permanentemente de acuerdo a: la temperatura, el humor de la persona, el estado de ansiedad o de estrés. No es lo mismo ver a un hombre desnudo tirado al sol o en un sitio dónde puede hacer mucho frío. En estado de flacidez el tamaño puede ser muy variable, pero en estado de erección suele ser igual. Con el paso del tiempo la erección no se logra el 100 por ciento entonces puede ser no llegue al máximo. Esto pasa después de lo 50 o 60 años.



Suponemos que también depende mucho del estado de salud del hombre…



Claro! el tema del tamaño es una de las mayores preocupaciones del hombre. Esta preocupación depende de momentos anímicos, cuando tienen baja autoestima, por ejemplo, suelen verse el pene más pequeño. Por el contrario, un hombre enamorado y feliz se siente seguro, y esto no le preocupa demasiado, sin embargo cuando está triste o inseguro de si mismo esta preocupación aumenta. El tamaño puede influir en la autoestima, pero en realidad, es al contrario, la autoestima influye en la percepción del tamaño.

¿Alguna vez te consultaron por esto?



Si, mucho. De hecho muchos hombres depresivos vienen preocupados por el tamaño del pene. Quiero dejar esto bien claro, al final lo que importa no es tanto su físico, sino la percepción que ellos tienen de su físico y esto viene de la mano de su estado emocional.

También debe existir a la inversa ¿no?



Eso es mas frecuente, por ejemplo, hay hombres que bajan mucho de peso y de repente descubren su pene. Hay hombres que no se pueden ver el pene por el tamaño de su panza, y la diferencia es notable. No es lo mismo verse uno mismo a que la única manera de verte sea por un espejo. Muchos bajan de peso y descubren su cuerpo, su sexualidad. Es importante descubrir la genitalidad, ayuda mucho a tener otro tipo de sexo.



