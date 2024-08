Escucha a Corey Talor rapear con Kid Bookie

¿Se acuerdan cuando Corey Taylor le mentó la madre a Adam Levine por decir que “el rock estaba desapareciendo”? ¿O cuando se enojó con Kanye West por decir que “es la estrella de rock más grande de nuestros tiempos”? ¿Y en general todos esos corajes de niño de secundaria que ha hecho en años recientes por la gente que no le rinde culto a la vaca sagrada del “rock”? Pues si te acuerdas, parece que él no.

Hace un par de meses, Kid Bookie empezó a tuitear sobre lo chido que estaba Slipknot y de lo mucho que le gustaría colaborar con el líder de la banda de metal en algún momento de la línea del tiempo que habitamos. En un giro de historia inesperado, Taylor le respondió diciendo que sí, colaboración inminente que Books confirmó unos días después.

Let’s talk my friend. 🤘 https://t.co/PIDig8fi5K — fuck your checkmark (@CoreyTaylorRock) January 30, 2019

Y hoy, casi seis semanas más tarde, por fin recibimos la primera entrega de esto que marca un hito en la historia de la música popular. “Stuck In My Ways” es una reversión al track original que Kid Bookie incluyó en su EP de 2018, Shake Up, en el cual participa ahora el líder de Slipknot en su sorpresivo rol de blanco rimador. La realidad es que la atmósfera obscura y pesada del track le sienta bien a Taylor, quien se echa unos rapcitos bastante intensos que complementan el filo en la lengua de Books.

Si estás esperando algo que suene a Slipknot o Stone Sour, mejor lárgate de aquí. Si como Corey Taylor ya dejaste las niñerías, date “Stuck In My Ways” al inicio de la nota.

