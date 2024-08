Escucha a Dave Grohl tocando punk con Mission Imposible en 1985

Scream, la primera banda conocida de la cual formó parte Dave Grohl, reestrenó este año su disco No More Censorship –el primero con Dr. G en la bataca– en conmemoración a su 30º aniversario.

Para seguir rememorando la juventud de nuestro güey-parecido–a–Jesucristo favorito, Scott Crawford, director de Salad Days: A Decade of Punk in Washington, D.C., reveló para Rolling Stone una de las primeras grabaciones de las cuales formó parte el ex baterista de Nirvana.

“Now I’m Alone” es el nombre del track en el que Grohl toca con la banda de punk Mission Impossible, acto amateur de la capital estadounidense donde se formó, más por pasión que por aprendizaje, en la batería. En la canción, Dave deja ver ya esbozos de la intensidad que lo caracteriza, aunque obviamente, desde una práctica mucho más adolescente, todo rápido y por menos tiempo –guiño guiño–.

“Mission Impossible era fenomenal, una gran banda en vivo. Fui a varios de sus ensayos en Virginia y me sentaba a ver cómo se volvían locos. Todos eran magníficos músicos, y ver a Dave atrás de los tambores era siempre emocionante”, cuenta Crawford.

La canción vendrá incluida en el soundtrack del documental, donde se incluyen otros actos relevantes de la escena de D.C. en los 80 como Government Issue, Gray Matter y Shudder to Think. Mientras, escucha los inicios de Grohl en la batería con “Now I’m Alone” aquí abajo.

