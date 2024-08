Escucha antes que nadie el nuevo álbum de Malos Modales, ‘Cosas Ocultas’

A un día de su estreno oficial, los integrantes de Malos Modales nos dejaron darle una primera escucha a su nuevo material Cosas Ocultas, que verá la luz mañana viernes 10 de noviembre a través de Buen Día Records.

Se valora encontrar que un grupo que nació de las raíces de otras bandas más posicionadas se toma con la misma seriedad que las otras chambas. Es triste ver que músicos que tienen una trayectoria se reúnan a hacer cosas increíbles y por tiempos u otros intereses simplemente nos dejan con un disco para nunca más ver esas alineaciones en vivo. Casos sobran, pero podemos mencionar algunos recientes como Bosnian Rainbows (The Mars Volta y Le Butcherettes), Minor Victories (Slowdive, Editors, Mogwai) o Big Walnuts Yonder (Wilco, Tera Melos, Deerhoof), quienes a pesar de haber sacado un muy buen disco, no le dieron seguimiento a sus presentaciones en vivo.

En la región cuatro tenemos a Malos Modales, un grupo formado por integrantes de She’s A Tease y División Minúscula. Scrap (guitarra/voz), Johnny (guitarra), Chank (bajo) y Kiko (batería) son cuatro camaradas que entre carnes asadas, cerveza fría y discos de rock, decidieron armar un proyecto igual de serio que sus equivalentes. “Fue un momento en el que nos juntábamos diario a escuchar música, tocar, tomar y esas ondas. Entre todo eso fueron saliendo canciones que decidimos grabar y así formalizar el grupo”.

Tras algunas presentaciones que los pusieron en la mira en 2015 como su participación en el Nrmal y el ahora extinto House Of Vans de ese año, pensamos que la chamba se había detenido un poco, pero no fue precisamente así. “No sentimos que estemos retomando el grupo después de dos años, nunca hemos dejado de lado la banda. Más bien las cosas solas se han dado de cierta forma y han tomado el tiempo que requieren. Nosotros queríamos hacer un disco completo, que fuera variado y a la vez mantuviera una unidad entre canciones, un disco como los que nos gusta escuchar. Por otro lado no nos gusta forzar nuestro proceso creativo y nos tomamos el tiempo que se requiera para lograrlo”.



El álbum juega con estructuras de la vieja escuela grunge de los 90, pero los sonidos no se encasillan en un sólo género. Las aportaciones y referencias musicales lejos de sus otros proyectos son variadas y se nota. “Hay mucha onda noventera y mucho también del rock en español. Tenemos una gran variedad de gustos musicales. Pero por nombrar algunas bandas importantes en el proceso del disco diríamos: Guided by Voices, Caifanes, Beatles, Kurt Vile, Mano Negra, Lemonheads y Stone Roses”.



El discurso lírico de este material podría parecer a momentos social, pero es más cotidiano de lo que parece. “Se pudiera interpretar de alguna forma así en un par de canciones, pero la verdad no es algo que esté muy clavado. En nuestras letras nos gusta hablar de cosas comunes, de lo que se vive a diario. Por lo mismo de repente aparecen ciertas características de ese estilo, pero nada más”.

Por más que parezca que el título del disco es algo aislado, la banda realmente se empeñó en guardar algunos secretos dentro del mismo. “Pues hay varias, más que nada referencias claras y muy marcadas sobre nuestras influencias para este disco, nos gustaría que la gente poco a poco las vaya encontrando,porque la verdad es que hay cosas ocultas hasta en el arte”.



Pero no todo es tan clavado, por ahí encontramos un sampleo del clásico del cine mexicano Macario, y aunque creímos que había una cosa oculta detrás, fue algo más casual. “Es una película que nos gusta mucho pero fue más bien una casualidad. Mientras estábamos escribiendo la letra para esa canción estaban pasando la película en la televisión y terminó muy influenciada por la película, de ahí nace la idea de samplearla”.



Por último, la banda trabajó este disco de la mano de Maurizio Terracina, a quien conocemos por tocar en Zurdok, además de haber trabajado como productor con bandas como Niña, Quiero Club, Titán. Ahora dejó parte de su experiencia en este nuevo material de Malos Modales. “Mau es un gran amigo del grupo, conocemos a la perfección su trayectoria y su calidad de trabajo, pero igualmente nos sorprendió el resultado final. No podemos estar más contentos de haber podido trabajar en conjunto con él y con todos los que se involucraron en el disco”.

