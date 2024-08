Escucha la frondosa nueva rola de Kelela, «Frontline»

Hasta el momento, en cuanto a los temas que ha lanzado Kelela de su próximo álbum Take Me Apart (que se estrena oficialmente el 6 de octubre), vamos en 2 de 2. Comenzó este nuevo ciclo el mes pasado con «LMK» -una irresistible rebanada de R&B pop y un video que hace referencia a Lil Kim, como la puerta de entrada perfecta. Ahora está de vuelta con «Frontline».

La canción se estrenó durante el último episodio (3 de septiembre) de Insecure de HBO, y aunque es menos optimista que «LMK», comparte la misma sensibilidad de R&B futurista. Sobre todo, en «Frontline» hay algo un poco más estructuralmente complejo que cualquier cosa que escuchamos de Cassie en su apogeo: estamos ante una rola bien construida con luz, sombra y un coro que planta su bandera a través de un beat acelerado. A pesar de los cambios en el tempo, la estrella real en el track es la voz de Kelela, que suena como que podría conquistar casi cualquier cosa. Lo que hace aquí es especial porque está claro que se contiene por elección, no porque esté de alguna manera limitada. Básicamente, Kelela está a la altura de sus poderes y sabe exactamente cómo usarlos -y si lo que hemos oído hasta ahora es correcto, Take Me Apart será uno de los discos más chidos a estrenarse, en lo que queda del año.

