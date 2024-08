Escucha las dos nuevas y agradables canciones de Chance The Rapper

Chance The Rapper puso dos nuevas canciones en su sitio ChanceRaps.com. La primera se llama “The Man Who Has Everything”, y la segunda “My Own Thing”, y es una colaboración con otro rapero de Chicago, Joey Purp. “The Man Who Has Everything” es un corte pensativo y ambivalente, mientras que “My Own Thing” rebota como un track clásico de Chance prendiendo la fiesta. Escucha ambos temas a continuación:

Estas canciones son lo que sigue después de las cuatro que Chance lanzó hace un par de meses. También protagonizó la película de hombres lobo Slice.

