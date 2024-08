Fotos de la manifestación por la unidad de España en Barcelona

Convocadas por la asociación Societat Civil Catalana (SCC), centenares de miles de personas han salido este domingo a las calles Barcelona a reclamar la unidad de España y contra la independencia de Catalunya.

Diego y Carolina son catalanes pero ella lleva 7 años viviendo en Madrid. «Lamentamos que por unos pocos se ha montado todo esto», dice Diego, Carolina reclama que «hay que escuchar a todos los catalanes, no solo a una parte».

La manifestación ha reunido cerca de 950.000 personas según los organizadores y a 350.000 según la Guardia Urbana, en un clásico baile de cifras en la historia de las manifestaciones en España.



Noelia, valenciana de padres catalanes, dice vivir «con mucho dolor porque ya hemos pasado por muchos enfrentamientos políticos en España y pensaba que estaban superados. Mis familiares sienten miedo por salir con una bandera española»

La marcha de la «mayoría silenciosa» que «no quiere romper España» ha recorrido Via Laietana desde la plaza Urquinaona hasta la Estació de França y durante el recorrido se ha señalado todos los balcones que lucían una estelada. A las clásicas consigas «a mí no me engañan, Cataluña es España», «Puigdemont, a prisión» o «no somos fachas, somos españoles», se han añadido otras nuevas como «Barcelona es española».



A la mucha gente de Barcelona y Catalunya, se han sumado españoles que han llegado en autobuses desde Madrid, Valencia, Santander o Castellón.

Cristina y su pareja este mediodía en Barcelona. «Estoy muy triste y los dos gobiernos me parecen lamentables», critica Cristina

Muchos de los asistentes, como Cristina, se han manifestado porque están cansados de que fuera de Catalunya «se vea a los catalanes como que todos somos independentistas».

Manifestantes bajando por Via Laietana dirección la Estació de França

Toda la galería de fotos a continuación:

Lidia tiene claro que «no necesito a un partido que sólo se preocupa por el Procés y no por la salud, la educación o las infraestructuras. No creo que la tensión esté creciendo sino que hay muchos grupos que están provocando y hacen que la gente se crispe».