Estas son las mejores bandas interraciales de los años 70

Está bien documentada la revolución cultural que desembocó durante los setenta alrededor del mundo: los movimientos estudiantiles, la experimentación con drogas blandas y psicodélicas, la liberación sexual y otras revoluciones. En los Estados Unidos el movimiento por los Derechos Civiles tuvo muchas consecuencias en la comunidad creativa y por consiguiente muchas bandas comenzaron a contar con alineaciones integradas racialmente.

Que la industria musical aceptara en la corriente principal bandas interraciales no era poca cosa: durante muchos años los sellos y estaciones de radio dictaminaron quién debía grabar qué. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo pasado los músicos afroamericanos sólo podían grabar blues y sus ritmos asociados, aunque supieran tocar todo tipo de ritmos europeos, temas pop y baladas del cancionero americano.

Con el advenimiento del rock y la apropiación del sonido por parte de bandas blancas durante los setenta, los músicos no blancos prácticamente tenían prohibido grabar ese género. Uno de los ejemplos más claros es lo que sucedió con Funkadelic, quienes a pesar de grabar rock psicodélico, a la fecha se les sigue ubicando en la canasta del funk. Como si el sonido de guitarras estridentes fuera de uso y explotación exclusivo de personas cuyo color de piel es claro.

Por lo anterior, parecía prácticamente imposible que existieran bandas en donde se mezclaran blancos y afro-descendientes pues nos habían convencido de que no podían tocar los mismos ritmos. Afortunadamente hubo músicos que se atrevieron a cruzar esa barrera y formaron bandas racialmente integradas, lo que sentó un precedente de vital relevancia en la música popular y, en general, en las industrias culturales del primer mundo.

A continuación les presento mi top de bandas integradas favoritas, en ningún orden en particular:

KC & The Sunshine Band

La banda de Harry Wayne Casey tiene que ser una de las bandas interraciales más exitosas. Casey logró un sonido emblemático que resultó fundamental para la transición de ritmos funk hacia la música disco. La banda enclavada en el sur de la Florida también es esencial para el desarrollo del sonido de esa región acompañando el éxito del sello TK Records donde grabaron nombres como Gwen y George McCrae, Bobby Caldwell y Timmy Thomas. Si bien la música de la banda siempre se asocia más la música disco no podemos olvidar sencillos de funk duro como ‘I Get Lifted’ y ‘I’m Your Boogie Man’, ambas ampliamente sampleadas.

Booker T & The MG’s

Podríamos decir que Booker T. Jones es uno de los máximos responsables de que el sello Stax desarrollara un sonido de soul incomparable que le permitió competir con el gigante llamado Motown. La banda de Booker T. fungió por muchos años como la banda de sesión para Stax y en sus filas contó con el guitarrista Steve Cropper que ha sido mencionado como una influencia mayor en Lennon y McCartney. Cropper además tocó para gente como Otis Redding, Carla Thomas y Rufus Thomas. ‘Melting Pot’ de Booker T & The MG’s es un clásico en la cultura b-boy al lado de ‘Apache’ del Incredible Bongo Band y ‘Scorpio’ de Dennis Coffey.

War

La banda de Long Beach, California también es una de las bandas integradas más populares y en su caso particular integraron también el sonido Funk/Soul con ritmos latinos, reggae y jazz. Al principio de su carrera estuvieron asociados a Eric Burdon de los Animals con quien grabaron algunos éxitos. La intervención de Burdon le permitió a la banda ser programada en estaciones de radio que programaban predominantemente rock blanco. Su rola ‘Low Rider’ es una de las piedras angulares para la mitología latina del Este de Los Ángeles.

Mandrill

Mientras War dominaba la Costa Oeste en Nueva York existía una banda con rasgos similares. Los hermanos Wilson (panameños avecindados en Brooklyn) conformaron una banda de Funk con influencias latinas que por unos años dominó la escena local de Nueva York y de acuerdo con algunos testimonios cuando bandas como el Parliament-Funkadelic o James Brown se presentaban en Nueva York tendían a invitarlos al cartel pues eran la referencia más grande de mediados de los setenta en el funk neoyorquino. Desde luego, parte de su catálogo fue sampleado principalmente por los beatmakers de los noventa.

Larry Harlow

En el universo de Fania una figura indispensable para el ascenso del sello es el llamado ‘Judío Maravilloso’ también conocido como Larry Harlow. El multi instrumentalista lideró una de las bandas más exitosas durante el apogeo de la Salsa en Nueva York y ayudó a producir varios discos del conglomerado de Masucci y Pacheco. Su Orquesta estaba integrada por músicos latinos de diferentes orígenes étnicos y varios de ellos participando en las alineaciones de los Todo-Estrella de Fania.

The Jimmy Castor Bunch

La banda de Jimmy Castor contó en sus filas durante muchos años con el guitarrista Harry Jensen que es indispensable para lograr el sonido funk/disco de la banda y que hace que la banda de Castor aparezca en este listado. El Bonche de Castor cobró importancia a principios de los setenta con su sencillo ‘Troglodyte (Cave Man)’ que posee un beat que es considerado como precursor del Disco/House.

Rick James

Para desgracia del difunto James la referencia que el mundo tiene de él es la famosa rutina de David Chapelle donde es ridiculizado. Antes de eso James dirigió la multiracial Stone City Band. James durante un tiempo fue el artista más exitoso de Motown con un sonido que mezclaba el funk y el rock/punk creando así un género que el mismo James bautizó como Punk Funk. Los hermanos Ervin estuvieron a cargo de la sección de vientos de la Stone City y resultan el argumento para que la banda de James sea mencionada en esta revisión.

The Headhunters

La banda de jazz funk que acompañó a Herbie Hancock en su Disco ‘Head Hunters’ tuvo una carrera exitosa fuera de la sombrilla de Hancock incorporando ritmos de funk profundos y solos de guitarra. Hay que mencionar que así como ésta banda, el Weather Report y la Mahavishnu Orchestra, hubo otras bandas de jazz integradas desde principios del siglo pasado y esa tradición se mantuvo permitiendo a los líderes de bandas de jazz echar mano de los músicos que se ajustaban a sus necesidades sin importar el color de su piel.

Sly & The Family Stone

Tal vez esta sea la banda integracionista más importante, no solo por su éxito comercial sino también por los derroteros musicales que siguió durante sus cuatro primeros discos. En el pasado hemos hablado de cómo Sly Stone se puso a la vanguardia incorporando músicos blancos y mujeres (no solo haciendo coros), mandando así el mensaje de ‘amor fraternal’ que representa una familia diversa.

Desde luego hubo antes y después otras bandas con miembros de diferentes etnias en otros géneros y sonidos. Hacemos una mención especial a The Jimi Hendrix Experience, The Fatback Band y a los Beatles por ese momento en que Billy Preston fue el 5o. miembro de los Fabulosos de Liverpool.

