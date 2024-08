Este chef le pone un alto a las alergias falsas

En la pared del restaurante Queen Chow en Sydney, Australia, hay un letrero de neón que dice «Queen Chow Loves You» (Queen Chow Te Ama). Pero a diferencia del cariño incondicional de tu madre, el amor de Queen Chow sí te pone condiciones, y parece estar basado en lo que pides. El chef Patrick Friesen está harto de tu falsa alergia al gluten, tu inexistente sensibilidad a los mariscos y cualquier otra afección cuestionable que altere la forma en que prepara su comida.

«¿Podría la gente con necesidades dietéticas empezar a informarse sobre lo que pueden y no pueden comer?», preguntó en una serie de publicaciones vía Instagram, acompañada con fotografías de recibos con las leyendas «ALERGIA AL GLUTEN», «ALERGIA A LOS MARISCOS» y «PATO POR SEPARADO, POR FAVOR». Friesen dice que está cansado de las personas que tienen alergias inconsistentes («alergia a los mariscos, pero aman la salsa de ostras») o aquellos que afirman que son sensibles al gluten, pero solo el gluten en el pan.

Aunque seguramente está golpeando la mesa mientras lee tu orden, sus quejas no son del todo injustificadas. «Ordena tu mierda y deja que el camarero haga lo suyo», escribió. «Solo haces que salir a comer sea más complicado para la gente con alergias y limitaciones dietéticas reales». (Y sí, ¿de verdad, qué tipo de persona ordena sashimi de ostiones si tiene alergia a los mariscos?)

La mayor preocupación de Friesen parece centrarse en personas con alergias legítimas y si estos alérgicos voluntarios o comensales quisquillosos complican las cosas para quienes tienen necesidades dietéticas serias. Él dice que está preocupado, porque una de esas personas es su madre; en conversación con el Daily Telegraph reveló que ella tiene intolerancia al gluten por la enfermedad celíaca.

«Llegan personas en su primera cita y dicen, ‘soy alérgico a la cebolla’ solo porque no quieren tener aliento a cebolla», dijo Friesen al medio periodístico. «Y cuando decimos: ‘O sea, es un restaurante asiático, hay cebollas en casi todo’… o echalotes, cebolla en polvo o lo que sea y ellos responden, ‘Oh, bueno, está bien. Comeré todo’. Es obvio que no se trata de una alergia».

Odiar las cebollas o tener la esperanza de nunca más sentir ostiones en la boca no significa que eres alérgico. Y Friesen quiere dejar claro que consumir pocos carbohidratos o llevar la dieta Paleo o cualquier tendencia que Gwyneth esté promoviendo esta noche no te hace intolerante al gluten, solo te convierte en un gran dolor de cabeza.

Friesen se hizo famoso por exponer a sus clientes antes. Hace un tiempo publicó la foto de una orden vegetariana en Papi Chulo —un restaurante de barbacoa— y opinó que quizá la gente que no come carne debería evitar los lugares con cuatro animales diferentes en el menú. «Yo no voy a un restaurante indio y me enojo si sirven curries», escribió. «FML (Puta vida)».





Supongo que Friesen no es partidario de la máxima: «el cliente siempre tiene la razón».