Este chico pide donaciones para pagar la escuela culinaria de su madre

«Cuando dejé de comer carne y pescado, al principio mi mamá me dijo ‘eres un idiota’», recuerda Rui Da Silva de 23 años. «Pero luego decía, ‘Voy a prepararte algo muy bueno, porque soy excelente cocinera’. Mi platillo favorito es ensalada de garbanzos con curry y algo más, es una locura. Intenté reproducirlo, pensando que podría hacerlo porque ella sólo mezcla ingredientes, pero hace algo especial. Es una combinación de varios factores, sabe delicioso».

Para los inmigrantes de segunda generación en Reino Unido, la comida es una de las conexiones más fuertes que tenemos con nuestros «otros» hogares —el país que respondemos cuando nos preguntan «No, ¿de dónde eres?». Para nuestros padres, la comida es un símbolo que une a los sitios que hemos dejado atrás. Crecí con docenas de (supuestas) tías que son cocineras fantásticas, pero hacer la comida siempre fue parte de la crianza familiar, pagar las cuentas y trabajar en múltiples sitios. A pesar de que las madres inmigrantes africanas se conocen por el estereotipo de ser buenas cocineras, pocas veces tienen la oportunidad de escribir libros de cocina o fundar restaurantes, si mencionar estudiar para obtener un título gastronómico.

Videos by VICE

La semana pasada, Rui Da Silva comenzó una donación en GoFundMe para darle una sorpresa a su madre, Elnete. Quería que estudiara para conseguir un título en gastronomía en la Universidad de West London —donde fue rechazada por cuestiones económicas–, el dinero que reúna pagará la carrera. El monto objetivo era de £2.000 libras y fue superado en sólo unos días (y sigue en aumento). Rui y Elnete hablaron con MUNCHIES acerca de cocinar, la maternidad y la importancia de la comida en comunidades inmigrantes.

MUNCHIES: Elnete, ¿por qué quieres ir a la universidad ahora?

Elnete Da Silva: para obtener más conocimientos. Cuando estás en casa cocinas a tu manera y aprendes varias cosas por tu cuenta. Pero quiero ir para ver cómo lo hacen otras personas. Estoy intentando hacer más cosas.

Y Rui, ¿por qué decidiste ayudar a tu madre de esta manera?

Rui Da Silva: mi mamá siempre ha expresado la idea de que quiere extender su conocimiento culinario. Siempre decía ese tipo de cosas, pero nunca había pensado en ayudarla realmente. Eventualmente, pensé ‘¿Sabes qué, mamá? Vamos a sentarnos a platicar’. Y nos sentamos a conversar sobre lo que quería hacer, entonces descubrí que tenía muchas ideas para cocinar. Lo único que la detenía es que no tenía preparación para entrar en los ambientes que quería. Ha sido una cocinera desde hace más de diez años y no tiene manera de demostrarlo ante nadie.

Elnete Da Silva con Rui de niño. Foto cortesía de Rui Da Silva.

¿Qué tan importante es la cocina en tu vida?

Elnete: en casa, mi mamá siempre cocinaba. Crecí así, con la pasión para cocinar y amo comer. Cocino como mi madre solía hacerlo. Hace unos años también me enfermé de cáncer de mama. Cuando estás en casa tanto tiempo, puedes sentarte y no hacer nada. Para mí, mi mente no descansaba y era una locura. Así que lo mejor que podía hacer por mí misma era entrar a la cocina y cocinar para pasar el tiempo.

Rui: cuando se enfermó de cáncer, fue un gran impacto; era muy difícil para mis hermanos ver a mamá tan débil. Nunca habían visto algo así y aún en esa situación debía ser fuerte para ellos. Así que cocinaba mucho, para demostrar que seguía fuerte. No podía hacer muchas actividades físicas, pero nunca paró de cocinar. Seguía teniendo control en ese aspecto de su vida.

¿Por qué creen que la comida es tan importante en las comunidades inmigrantes?

Elnete: cuando vas a otro sitio como inmigrante, sales de tu zona de confort. Cuando estás en casa comes un solo tipo de comida y si sales de tu país quieres regresar a ella. Siendo inmigrante, me parece vital que los niños coman lo mismo que nosotros. Es parte de nuestra cultura.

Siendo inmigrante, me parece vital que los niños coman lo mismo que nosotros. Es parte de nuestra cultura.

Rui: es muy importante. Cuando mi mamá viajó de África a Portugal y luego a Inglaterra, muchos de los que llegaron con ella —primos, demás familia y desconocidos— tenían diferentes habilidades. Pero cuando llegaron e intentaron usarlas, no pudieron. Lo único que todos tenían en común es que aún podían comer lo que solían cocinar en casa. Es un aspecto que podíamos proteger y compartir entre nosotros. No teníamos muchos recuerdos de la vida pasada de mis familiares. La comida era lo único que podíamos compartir. Hablaban todo el tiempo sobre ella: las diferentes formas en que conseguían los ingredientes, las frutas y cosas que tenían a mano en su infancia. La comida era una conversación continua; era una forma de convivir con mis tías, tíos y mamá. Hacía que todo fuera más fácil. Pienso en la comida y no sé: sería mucho más difícil iniciar una conversación con mis tías sin ella.

Elnete y Rui actualmente. Foto cortesía de Rui Da Silva.

¿Tienes algún sueño o esperanza para el futuro?

Elnete: justo ahora, trabajo en la escuela, soy una cocinera. Disfruto a los chicos —te llenan de cumplidos todos los días y siempre es diferente—, pero no descarto la idea de hacer cosas diferentes un día.

Rui: realmente me gustaría que dejara de trabajar; me parece que una de las cosas que le quita felicidad es que no tiene control en su vida. Tiene muchas ideas, geniales, pero no ha podido hacer algo creativo en los últimos 25 años. Así que cualquier camino que escoja, la apoyaré mientras tenga la oportunidad de ser creativa. Me gustaría que tuviera un completo control sobre sus ideas, el acceso y oportunidad de hacer todo lo que quiera.

¡Gracias a ambos por hablar conmigo y buena suerte en tus estudios, Elnete!

Puedes donar a la página de GoFundMe de Elnete aquí .