Este es el peor chiringuito de España según TripAdvisor

En nuestra cultura popular asociamos los chiringuitos con comida mala, escasa y cara. Y aunque eso es cierto algunas veces, también es verdad que en los últimos años las cosas han cambiado mucho. En un chiringuito puedes comer muy bien, quizá nunca demasiado barato, pero sí lejos del estereotipo del plato combinado refrito en un aceite milenario. Pero también es cierto que hay algunos valientes repartidos por todo el país que siguen trabajando cada día para mantener la tradición, para que la palabra «chiringuito» siga siendo sinónimo de un negocio tramposo y poco de fiar, de ensaladas insípidas, jamón transparente y berberechos microscópicos.

Como me gustan los retos, me propuse encontrar al rey de esta reivindicación, nada menos que el peor chiringuito de España. Y para ello pensé que lo mejor era recurrir al oráculo de los restaurantes, al confesionario en el que la gente puede dar salida libremente a la frustración producida porque le han dado «gato por liebre» (a veces literalmente) al ir comer a un restaurante. Como habéis leído en el título, ese lugar es TripAdvisor.

Una triste ensalada al borde del mar. Foto del usuario de Google Ermo dal Zotto

No ha sido sencillo dar con esos templos de la tradición, las opiniones malas no abundan en la web y a los españoles nos cuesta mucho quejarnos porque nos jode que nos tomen por pardillos, pero hemos buceado hasta encontrar el extremo del fracaso culinario en el que se quiebra la voluntad de agradar del español medio debido a una ensaladilla rusa que le llama por su nombre de pila o a una paella en la que su tenedor se hunde como en arenas movedizas.

Un vaso del chiringuito que nos ocupa. Foto del usuario de Google Pepe Jiménez

Para delimitar un poco la búsqueda, me he centrado en las grandes ciudades de la costa española, empezando por Barcelona, pasando por Valencia, Benidorm, Málaga, Vigo, A Coruña y finalmente Donosti. Pero resolvamos ya el misterio.

Todos los chiringuitos de España tienen sus días buenos y malos, tienen sus comensales tocahuevos a los que les molesta que los chipirones tengan «un poco» de arena o que el pescaíto frito todavía tenga el corazón congelado, les desagradan los camareros que no han dormido esa noche o los que todavía no se han despertado, pero el lugar que más votos negativos tiene de todos los que hemos encontrado, calificado en un 79% de ocasiones como «Pésimo» es el Chiringuito Casa Zaragoza de la playa de la Malvarrosa de Valencia.

El resumen de puntuaciones de Casa Zaragoza

Casa Zaragoza, como era de esperar, no se aparta en absoluto del clásico menú de chinringuito: paellas y tapas. Aunque tiene algún guiño «moderno» como la tempura de verduras, la ensalada «Zaragoza» o las patatas «duquesas», de las que más adelante hablaremos. Es un bar al lado de la playa, con salón interior y terraza y en el que mucha gente entra, según varios comentarios, «porque era el único con mesas libres».

Me duele un poco que haya sido precisamente este lugar, ya que yo soy zaragozano, pero en fin, parece que también entre mis paisanos hay algún dejadillo. Hemos querido haceros un análisis de los mejores/peores comentarios que los usuarios de TripAdvisor le han dejado a los responsables de CZ (permitidme a partir de ahora llamar así al lugar para abreviar). Este artículo quiere ser un homenaje a estos sufridos usuarios. Son héroes que nos han demostrado que el hambre agudiza el ingenio.

«Se va a lo que se va» por Pimpollofenomenal

Quiero empezar por esta opinión que es mala, pero que a la vez no es mala. Pimpollofenomenal es un tipo al que no es fácil sorprender. Como vemos en su perfil, Pimpollo es un gourmet que se pega sus buenas comilonas por Castilla y Euskadi y que sabe valorar una cocina de calidad. Ahora, si lo llevas a un chiringuito de Valencia y al tío le cuelan una ventresca salida «de una lata del Mercadona», el «arroz del senyoret» está malo, llega tarde y encima es escaso, pues no pasa nada, porque al final «has de saber a lo que te atienes».



«Ni Chicote en modo Dios levantaría semejante despropósito» por Juanjo H

No conozco a mi tocayo Juanjo H pero sé que nos echaríamos unas risas juntos. Tiene esa capacidad de ver las cosas desde fuera que en VICE apreciamos tanto, saberse reír de uno mismo mola. Su referencia a Chicote, el justiciero de las cocinas de la tele, se repite en bastantes comentarios de CZ.

También es bastante enternecedor cómo Juanjo quiere que la terreta no quede mal frente a los turistas pidiendo que el local cambie porque «la ubicación lo requiere».

«No sé por qué seguimos repitiendo» por marinuri48

El comentario de marinuri es muy breve pero para mí es el más interesante de todos los que tiene CZ. Escribió la reseña tras haber visitado varias veces el lugar, tardó 3 horas en comer, los trataron fatal y de hecho según ella CZ es «típico por su mal servicio». No obstante, sigue repitiendo. ¡Claro que sí! Si mi profesor de filosofía hubiera utilizado esta historia para explicar el mito de Sísifo fijo que lo habría pillado a la primera.

«Una ensalada que te enseña el túnel para coger una gastroenteritis» por Pedro L

La reseña de Pedro L es un compendio de todos los comentarios negativos del restaurante: camareros que pasan de los clientes, comida que nunca llega y platos raquíticos. Eso sí, es mucho más rica en imágenes que la media. Para nosotros lo mejor viene cuando dice que la ensalada «te enseña un túnel para coger una gastroenteritis». Uno casi puede imaginarse el paso a toda velocidad de la ensalada por el tracto digestivo de Pedro. En su perfil de usuario vemos que el bueno de Pedro es un tío de extremos y suerte cambiante, tiene 4 críticas, 2 excelentes y 2 pésimas. Triste destino el de Pedro, con cuyo deleite juega la diosa Fortuna mostrándole el reino de los placeres del restaurante «El quinto tapón» para luego aniquilar sus esperanzas con unos callos fríos en «El Baserri«, todo sin salir de Alcalá de Henares.

«Las patatas duquesas» por Alberto G

Alberto nunca olvidará lo que son las patatas duquesas, una especie de pastelito hecho de patata, por mucho que la perversa camarera pelirroja lo quisiera convencer de que eran como las patatas fritas normales. Alberto se puso muy nervioso, lo que podemos apreciar en todos los errores que cometió al escribir la crónica. Al tío le temblaban las manos. Nuestro error favorito es lo de «Guearnion», hijo de Fargorn, primo de Ungol, rey de Celeborn.

«Bebidas a 33 grados» por Jaimus Y

«Lo peor que puedas imaginar» y «experiencias irrepetibles». Era superpredecible la mención al sado de Jaimus, que presenta a los propietarios de CZ como auténticos maestros de la tortura. De hecho, lo de las bebidas a 33 grados es realmente de tortura china, despiadado.

«Casi se puede decir que me secuestraron» por Carlos D

En fin. Nada más que añadir.

La listilla a la que le gustó: «¡Estamos de vacaciones señores!» por Tamy T

Aggg, qué rabia que da esta tía. Tamy es la típica persona que cuando salía de un examen y sus compañeros se quejaban de que había sido muy difícil, ella respondía sonriendo que a ella no se lo había parecido, que justo eran las preguntas que se había estudiado más, aunque luego suspendiera.

«Para pegarse un tiro y acabar con todo» por Charlie L

Va Charlie, colega. Respira, todo saldrá bien.

«Aliño de la ensalada en la espalda de mi mujer» por Toni S

El día 15 de mayo de 2016 fue un buen día para Toni S., un mallorquín que decidió pasar un tranquilo domingo en Valencia junto con su mujer. Pasearon por el cauce del Turia, les encantó la cantidad de fauna marina del Oceanogràfic y aunque el Museo de las ciencias les pareció un poco insulso, decidieron irse a tomar un arrocito junto a la playa. Entonces fue cuando se desató la tragedia, había mucho ruido, los camareros se gritaban y no disfrutaron nada de la comida. Encima un camarero le echó el aliño de una ensalada por la espalda a su mujer. Ni se dio cuenta. Por suerte luego se tomaron un helado en El Micalet y se reconciliaron con la ciudad.