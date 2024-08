Este video musical parece un microepisodio retro-futurista de Black Mirror

El video musical de la canción «Propagation» de Com Truise, mejor conocido como Seth Haley, presenta un mundo distópico que, en un inicio, está muy cerca de ser perfecto: una pareja feliz, una casa amplia, una mujer bella, un hombre trabajador. Uniendo conceptualmente la temática constante de Black Mirror con el laureado largometraje, Ex Machina, el corto muestra a una «pareja» robótica descubriendo el poder de la autoconciencia, y cómo ésta termina por generar toda una tragedia en la realidad que habita.

Haciendo un planteamiento simple sobre por qué no sería una buena idea tener dependencias robóticas, o retratando desgarradoramente la realidad que viven muchas mujeres forzadas a pretender ser un «robot», el cortometraje/video musical, es tan atemorizante como fascinante. «Propagation» fue dirigido por Will Joines y Karrie Crouse y no tardó en ser escogido por los curadores de Vimeo como de los mejores cortos del mes subidos a la plataforma.

Videos by VICE

Ahóndate en las sintéticas y exploradoras tonalidades que genera Com Truise a la par de una narrativa muda que desborda palabras, abajo:

Si quieres ver más producciones de Will Joines y Karrie Crouse, síguelos en Vimeo.

Relacionados:

Un profesor de MIT explica el futuro de las identidades virtuales y la narrativa

Un hombre de 74 años está animando los mitos y leyendas de Latinoamérica

Deja que esta animación te explique todo sobre el clítoris