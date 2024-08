Esto fue lo que pasó finalmente con el pitbull abandonado en Transmilenio

Artículo publicado por VICE Colombia.

Maria Fernanda Hernández se subió a un bus de Transmilenio el pasado sábado 8 de septiembre, camino al Portal Sur, cuando se encontró a un perro pitbull amarrado a una de las sillas del bus. El Transmilenio, me contó, iba vacío y el perro estaba amarrado a una de las sillas con una cuerda.

“A mí lo único que se me ocurrió era que lo habían abandonado y que lo habían dejado amarrado para que no se fuera detrás de la persona que lo dejó. Además aprovecharon que el bus iba vacío para dejarlo y que nadie se diera cuenta”, me dijo María Fernanda por teléfono.

El caso del perro abandonado se volvió viral en redes sociales después de que Hernández y los dos familiares que la acompañaban decidieran soltar al perro, llevarlo con ellos y publicar en Facebook varias fotos en las que se mostraba al pitbull amarrado.

Foto: cortesía de María Fernanda Hernández.

“Nosotros lo soltamos y ni siquiera se movía. Él no estaba mal de salud, estaba perfecto, pero obviamente estaba como deprimido, estaba muy triste”, me dijo. Según ella, quien además ha rescatado varios perros abandonados, ese mismo día publicó las fotos en el grupo de Facebook en el que pone las fotos de los perros que rescata, Salva a un amigo, con el fin de encontrar a alguien que quisiera adoptarlo.

“Este es uno de los pocos casos que son conocidos, porque el perro fue dejado en un medio masivo de transporte y fue denunciado y tuvo un boom mediático. Pero en Bogotá abandonan entre cinco y siete perros de raza fuerte cada día”, me dijo Giovanna Caballero, directora de la Fundación BKC dedicada a la protección de perros de razas “potencialmente peligrosas” como las define la norma.

Según Giovanna, el abandono de perros de raza fuerte se ha disparado en Bogotá desde que el Código de Policía estableció hace dos años que todo propietario de perros Pitbull, Doberman, Rottweiller, entre otros, debe registrar ante su alcaldía local y llevarlo con correa y bozal. Sin embargo, asegura Giovanna, aún hay mucha confusión sobre lo que dicta la ley, incluso por parte de los mismos policías, que ha provocado que muchos perros de estas razas sean abandonados.

Foto: cortesía de María Fernanda Hernández.

“Algunos policías, que no conocen el tema, exigen unas pólizas que aún no han sido reglamentadas. Y hay varios menores de edad que ante un comparendo de un salario mínimo son obligados por sus padres a deshacerse del animal”, me contó Giovanna por teléfono. El resultado es que sobre todo perros Pitbull, una raza que según Giovanna sigue siendo criada en demasía en el país, sean abandonadas sistemáticamente.

Por su parte, el perro abandonado en Transmilenio ya fue adoptado por una familia, según me contó María Fernanda y, según ella misma, tomó mucho menos tiempo y esfuerzo del que normalmente toma que adopten alguno de los perros que rescata.

“Es la primera vez que me encuentro con un animal de raza y es la primera vez que me llegan tantos mensajes queriéndolo adoptar. Me he dado cuenta que en parte también lo hacen por la raza del perro, porque por lo general los casos que más me encuentro son de animales criollos que es un lujo si escriben dos personas queriéndolo adoptar”, me aseguró María Fernanda, quien además reconoce que la indignación que han provocado las fotos en redes también han contribuido a que le lleguen cientos de mensajes de apoyo.