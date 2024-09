Estos granjeros combaten el cambio climático recolectando pedos de vacas

Si sabes algo del cambio climático, estás consciente de que nuestro amor por la carne contribuye de gran forma a incrementarlo, gracias a los pedos de las vacas. El metano, un gas de efecto invernadero, es devastador para el medio ambiente porque absorbe el calor. El gas producido por los animales constituye el 22 por ciento de las emisiones de metano de Estados Unidos.

De acuerdo con el Consultative Group for International Agricultural Research, que recientemente lanzó un reporte sobre el tema, los granjeros deben de ayudar a disminuir las emisiones de dióxido no carbónico en un gigatón por año y así, alcanzar la meta impuesta por el consejo climático de las Naciones Unidas durante su reunión en París este año. En el congreso, los participantes llegaron a la conclusión de que prevenir el aumento de las temperatura por no más de 2 ºC para el 2030 es esencial.

Eso significa disminuir los pedos de las vacas. Por eso los granjeros se han comenzado a enfocar en controlar el gas emitido por de 1.3 a 1.5 millones de vacas vivas hoy en día.

Una solución innovadora viene de Argentina. Algunos ganaderos han vestido a sus vacas con mochilas (backpacks) que actúan como contenedores para sus pedos. Las mochilas atrapan y contienen casi 300 litros de metano por vaca por día. Eso es mucho gas vacuno, suficiente para mantener con energía un refrigerados durante un día entero, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de país sudamericano.

Imagen vía INTA Informa.

Otras compañías argentinas están intentando utilizar métodos alternativos para capturar los gases antes de que lleguen a la atmósfera, o pararlos antes de que incluso sucedan. Danone, la compañía de lacteos y nutrición, está alimentando a las vacas con ácidos gracos Omega-3, que reducen los pedos en un 30 por ciento. Por desfortuna para Danone, esta «solución» reduce también reduce la producción de leche, así que el cambio de dieta tal vez no será una solución a largo plazo.

De igual forma los laboratorios Cargille están buscando otras formas. Según Bloomberg, la empresa está capturando el metano atrapándolo en domos.

Todavía es muy temprano para saber cual de estas alternativas tendrán un verdadero impacto en el medio ambiente, pero no se asusten si van manejando y pasan al lado de un grupo de vacas ataviadas con sus mochilas recolecta-pedos