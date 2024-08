Estos son nuestros recomendados del circuito de arte ‘Open San Felipe’

Artículo publicado por VICE Colombia.

Este sábado 16 de febrero, el barrio San Felipe se convertirá por segunda vez en un espacio dedicado a celebrar las artes con el circuito Open San Felipe. Conocido como el distrito artístico de Bogotá, San Felipe se encuentra ubicado en la localidad de Barrios Unidos y por años ha sido el punto de reunión de artistas, galerías, estudios, y espacios alternativos.

La edición de este año busca superar los más de mil visitantes que recorrieron el barrio en 2018, con la apertura de más de 30 espacios de artes visuales, con 120 artistas plásticos, música en vivo, teatro, cine, gastronomía y actividades para niños. “San Felipe es el epicentro de este ecosistema creativo, una comunidad con cuadras artísticas que tiene mucho que mostrar y que está invitando al resto de la capital a que se acostumbren a descubrir nuevos espacios artísticos”, le dijo a VICE Johanna Morales, una de las organizadoras del evento.

Morales, junto con Alejandro Rauhut y Daniel Espinosa crearon Open San Felipe después de andar por el barrio y encontrar una cantidad de artistas y galerías que querían convertirse en el punto referente artístico de la ciudad. “Es un evento plural, y algo que no se había hecho antes en el exterior. Por ejemplo, vamos a tener música en vivo y una instalación de luces en el Parque La Araña”, agregó Morales.

Se espera que esta versión del Open San Felipe sea la primera de cuatro jornadas planeadas para este año. El recorrido artístico será entre la Avenida Caracas y la carrera 24 entre las calles 72 a la 80. Es de entrada libre y los organizadores ofrecerán bicicletas y guías para los recorridos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí te presentamos cinco eventos y galerías del Open San Felipe que según los organizadores no te puedes perder.

Galería Jakob Karpio

Considerada como un punto de referencia de exposición del arte de América Latina para el resto del mundo, promueve artistas visuales colombianos contemporáneos. Desde las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde se llevará a cabo un taller de lenguaje plástico para adultos y niños. Queda ubicada en la calle 72A No. 22 – 80.

Rauhut

Es un taller y galería con piezas creadas a mano por Alejandro Rauhut, uno de los organizadores del Open San Felipe. Su objetivo es buscar “la belleza en cada uno de los detalles de nuestras piezas fusionando el arte, lo atemporal, el diseño y la innovación”. Ubicado en la calle 74A No. 20C – 69, estará exponiendo muebles y accesorios para todo gusto.

Bandy Bandy

Es una galería de arte urbano creada por la consultora de arte francesa Celine Lerebourg. Expondrá una serie de quince fotografías realizadas por la fotógrafa Ana Vallejo, que hicieron parte del artículo de VICE ‘Imágenes de San Germán’, un barrio que ejemplifica la quimera habitacional en Bogotá. Está ubicada en la carrera 22 No 75A – 06.

Vasto

El restaurante y panadería hará parte del circuito con su menú gastronómico de comida local. A las ocho de la noche tendrá música en vivo de la mano de la actriz Mabel Moreno, con un toque acústico que preparará a los visitantes para el final del recorrido artístico. Queda ubicado en la calle 22 No. 74 – 31.

#TheGettoProject

La fiesta de clausura será en #TheGettoProject, un bar recién inaugurado que cuenta con tres espacios diferentes para la rumba. En Sector 9 Arcade, los asistentes podrán vivir la nostalgia del arcade al ritmo de post punk, new wave y synth pop, con invitados como KAT y Nader. En Kaputt, la fiesta electrónica estará en manos de artistas como Nubes Lentas, You Know Who y Álvaro Cabana. Y en Meridian Square la Banda Vagabundos acompañará los tragos hasta las ocho y media de la noche. Queda ubicado en la avenida Caracas No. 72A – 10.

