Estudio causa controversia por decir que el azúcar y la cocaína son igual de adictivas

Un científico cardiovascular, un cardiólogo y un médico publicaron un trabajo de investigación que se ha convertido en la versión científica del nuevo single de Taylor Swift, mientras los defensores asienten con la cabeza y los detractores se unen para decir lo estúpido y ridículo que es el estudio. Los tres autores sugieren que el azúcar debe considerarse como ‘una droga de entrada’ y que la adicción al azúcar es tan real —y tan perjudicial— como estar enganchado a las drogas reales.

Su estudio, recién publicado en el British Journal of Sports Medicine, sostiene que los adictos al azúcar experimentan el mismo tipo de cambios en el comportamiento y química del cerebro como los adictos a las drogas. «La información sobre animales ha demostrado una superposición importante entre el consumo de azúcares añadidos y los efectos similares a fármacos, incluyendo consumo compulsivo, ansiedad, tolerancia, abstinencia, sensibilización cruzada, tolerancia cruzada, recompensa y efectos opioides», escribieron los autores, afirmación que ha sido recibida con un gesto de fastidio por parte de algunos compañeros suyos.

Tom Sanders, profesor de nutrición y dietética del King’s College de Londres, descalificó su investigación como «absurda» y dijo que, si bien los alimentos azucarados pueden fomentar ciertos hábitos, no son tan adictivos como la cocaína o los opioides. «Las personas no sufren síntomas de abstinencia cuando eliminan la ingesta de azúcar», dijo a The Guardian, sugiriendo que no tiene amigos que hagan dieta.

