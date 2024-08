Falleció Blanquito Man después de una larga lucha contra el cáncer

El líder de la banda venezolana-estadounidense King Changó y uno de los grandes referentes del latin ska, el reggae y la nueva cumbia a nivel Hispanoamérica, murió este jueves 16 de noviembre en un hospital de Nueva York, después de enfrentar una cruenta batalla contra el cáncer de colon desde hace tres años. El anuncio lo dio su hermano Negrito Man, también integrante de King Changó, a través de su cuenta de Instagram, informando que pasó a mejor vida a las 3:30 PM, hora del este.

José Andrés Blanco alias Blanquito Man fue un ejemplo para cientos de músicos, e inspiración para miles de personas alrededor de Hispanoamérica, una verdadera punta de flecha para los artistas que fusionaron la raíz latinoamericana con el pop, el rock y los ritmos afroantillanos y afroamericanos. King Changó fue el primer acto con raíces latinas que fue firmado por el sello de David Byrne, Luaka Bop, con quienes sacaron su clásico disco debut homónimo a la banda en 1996 y el cual les permitió conquistar el mercado estadounidense y posteriormente el latinoamericano y global.

Aunque King Changó no tuvo una discografía prolífica, su papel en la fusión musical y la exportación de este estilo es de vital importancia para la historia que han tenido estos géneros en Latinoamérica. Blanquito Man también forjó una importante relación con la ciudad de Monterrey, recordado sobre todo por su colaboración con Celso Piña y Pato Machete en la «Cumbia sobre el río«. Aunque temas como «Sin ti», «Confesión», «Brujería» y su cover inmortal a Sting «Venezuelan in New York», también quedarán tatuados en la memoria de una generación. Y claro, su característico estilo de raggamuffin que fue imitado hasta al cansancio pero nunca igualado.

Blanquito Man fue la escuela de todos.

Su último post en Instagram, a la luz de la noticia, se siente como una despedida. Lo dejamos abajo. Que su luz siga brillando para todos. Descansa en poder, príncipe.

