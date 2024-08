Estos son nuestros festivales favoritos de lo que queda de año

Está a punto de terminar el verano y llegan los días oscuros, la lluvia y la vuelta al horario laboral habitual y entonces te das cuenta por primera vez en semanas que en junio tu novia te dejó porque “cuatro años ya son demasiados” y todas las fiestas con las que ahogaste esta información ya se han desvanecido. Pero esto no significa que haya terminado la felicidad —que bueno, un poco sí—, porque los festivales siguen sucediéndose, los grupos siguen tocando, los vasos siguen llenándose y por lo tanto, seguirán existiendo actividades que te ayudarán a evadirte de la triste realidad.

No desesperéis, el nuevo curso sigue repleto de buenas propuestas hasta fin de año. Aquí os recomendamos algunos de los festivales que están por venir que más nos apasionan.

Videos by VICE

Sugar Il·legal Fest

Dónde y cuándo: Vic (Barcelona), 14 y 15 de septiembre.

Durante la celebración del Mercat de Música Viva de Vic se celebran muchos otros actos alternativos que muchas veces superan la propuesta de la programación oficial del festival, apostando por pequeños grupos que funcionan al margen de la industria y que forman parte de escenas muy concretas de músicas que se encuentran en esos rincones menos comerciales del espectro, como era el caso del ya desaparecido Festival Hoteler. El Sugar Il·legal Fest lleva 19 años celebrándose, implacable, bajo la chimenea de El Sucre. Amplificadores y grupos sobre el suelo totalmente rodeados por un público entregado desde el minuto cero. Es mejor que estar vivo.

Además, este año se reúnen excepcionalmente Els Surfing Sirles, razón de peso para pasarse por ahí.

Algunos de los grupos que podrás ver: Tropical Ice Land, Els Surfing Sirles, FP, Zombi Pujol.

Donostia Festibala

Dónde y cuándo: Donostia, 14 y 15 de septiembre.

La ciudad con los pisos más caros de España, dicen. No sé, yo voy ahí a comer, beber y a ver conciertos, no a comprar malditos pisos. La oferta cultural de la ciudad ya es harta conocida, desde el festival internacional de cine hasta la constante programación de locales como el Dabadaba. El Donostia Festibala no lo conocía de nada pero por el simple hecho de que vayan No Age a tocar ya vale la pena pasarse un rato por ahí. Y luego a comer al bar Ricardo.

Algunos de los grupos que podrás ver: Kase.O, C. Tangana, Cala Vento, No Age, La Luz.

WOS Festival

Dónde y cuándo: Santiago, del 12 y 16 de septiembre.

Entre la extraña y poco conocida programación electrónica del festival encontramos a propuestas que ya me gustaría a mí encontrarme en otras capitales españolas que se dicen adalides de la música en directo. En fin, Ron Morelli y Spectrum ya justifican el gasto.

Algunos de los grupos que podrás ver: Ron Morelli, Spectrum, Territoire.

Adoberies Fest

Dónde y cuándo: Vic (Barcelona), del 13 al 16 de septiembre.

Situado en el mismo marco que el Sugar Il·legal Fest, el Adoberies Fest es una de las nuevas propuestas que han surgido para amalgamar un conjunto de grupos que no llaman la atención de los programadores del Mercat de Música Viva de Vic. El Adoberies está organizado por la gente del colectivo La Clota, quienes durante el año van organizando incontables eventos y conciertos en el espacio autogestionado que regentan. El cartel de este año es infinito, juntando a más de 10 grupos por día de jueves a sábado. Pese a la variedad sónica, es sobre todo una gran invitación a la celebración de la existencia de las pequeñas bandas y los circuitos alternativos.

Algunos de los grupos que podrás ver: Anímic, Balago, Da Souza, El Pèsol Feréstec, Esperit!, Furguson, Kiwis, Power Burkas, Regalim, Salina, Sergi Egea.

Madrid radical

Próximo concierto: sábado 15 de septiembre (Cariño + Masonieria)

No son un festival pero considero oportuno y necesario reivindicar estos conciertos. Madrid Radical llevan ya tiempo organizando conciertos geniales en la capital, y qué diablos, ya sabemos todos que es en el día a día y en las pequeñas salas donde se descubren los mejores grupos y donde se suceden las mejores fiestas. No os diré que “apoyéis” estas iniciativas, tampoco es una cuestión de solidaridad ni condescendencia, pero sabed que os estáis perdiendo media vida si solo vais a festivales.

Algunos de los grupos que han tocado en estos conciertos: Pablo Prisma y Las Pirámides, La Escuela Moderna, Mauri, Ulises Lima, Cosmo K.

She’s The Fest

Dónde y cuándo: Valencia, del 21 al 23 de septiembre.

Supongo que ya veis por dónde van los tiros, She’s The Fest propone un espacio en el que la oferta musical está compuesta enteramente por mujeres o, por lo que puedo ver, por grupos cuyo 50% de los miembros son mujeres. Independientemente de este detalle, la programación es exquisita y variada.

Algunos de los grupos que podrás ver: Hinds, María Arnal i Marcel Bagés, Christina Rosenvinge, SVPER.

BIME LIVE

Dónde y cuándo: Bilbao, del 26 al 27 de octubre.

Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Es posible este cartel? Joder, si es que supera el de todos los festivales de este verano. ¿Qué pasa en Bilbao? ¿Por qué hay tantos festivales y tan cojonudos? Que alguien me lo explique.

Algunos de los grupos que podrás ver: Aphex Twin, MGMT, Slowdive, Stephen Malkmus & The Jicks, Kurt Vile & The Violators, Damien Jurado, John Maus.

MIRA

Dónde y cuándo: Barcelona, del 8 al 10 de noviembre.

El MIRA siempre se presenta como ese rincón en el que convergen los sonidos electrónicos más experimentales con las propuestas visuales más innovadoras, en una especie de relevo humilde de lo que hacía el Sónar hace años. Es que ya se sabe, cuando ciertos fondos de inversión compran participaciones de estos grandes festivales, las cosas empiezan a cambiar y a homogeneizarse, a perder carisma. Esto tampoco es que sea nada malo porque entonces surgen estos pequeños festivales, más asequibles y menos masificados, con los que nos podemos sentir bastante más identificados.

Algunos de los grupos que podrás ver: Tangerine Dream, Venetian Snares y Daniel Lanois, Yves Tumor feat. Ezra Miller, Rival Consoles, El Sueño de Hyparco.

Gasteiz Calling

Dónde y cuándo: Vitoria, del 9 al 10 de noviembre.

A veces me hago una rondita de YouTube por todos esos grupos que escuchaba sin parar a los 16 años (Bad Religion, Pennywise, Lagwagon, NUFAN) y la verdad es que siguen llenándome de una energía aún difícil de describir y suplantar. El tema es que —a pesar de que muchos de estos grupo han seguido en activo y han seguido tocando y girando— parece que últimamente el estilo haya resurgido un poco, prueba de ellos son todas las reediciones de discos míticos —pero tampoco muy conocidos (como es el caso de las reediciones de Against Time, Satanic Surfers, Pridebowl, Adhesive, Undeclinable Ambuscade del sello La Agonía de Vivir)— que se están poniendo a la venta. Con todo esto quiero decir que, joder, ver a NOFX o a Refused en directo otra vez podría ser una muy buena idea.

Algunos de los grupos que podrás ver: Refused, NOFX, Suicidal Tendencies, Propagandhi, Agnostic Front, The Boys, Dag Nasty.

Monkey Week

Dónde y cuándo: Sevilla, del 19 al 24 de noviembre.

El hermano mayor del Monkey Weekend sigue siendo unas de las fechas más esperadas por todo el mundo, no solo por la enorme cantidad de bandas que tocan sino porque el ambiente que se genera durante todos estos días, en los que grupos y público se mezclan por las calles de la ciudad en una especie de fiesta infinita, es lo mejor del mundo.

Algunos de los grupos que podrás ver: Pony Bravo, Biznaga, Perro, Novedades Carminha, Tomasa del Real, Futuro Terror, Melenas, Mujeres, Exnovios, Albany, Vulk, Travesti Afgano, Desert, Sierra, Puma Pumku, Aliment, Da Souza.

Podéis ampliar este listado con el que hicimos hace algunas semanas, donde enumeramos algunos festivales que se celebraban a finales de verano y a principios de otoño.