Finalmente M.I.A. estrenó el trailer completo de su documental

Pocos documentales sobre música han tenido tantos tropiezos y falsos inicios. Lo primero que escuchamos de MATANGI / MAYA / M.I.A. —el documental que narra la vida y ascenso a la fama de la artista de Sri Lanka M.I.A. (cuyo nombre real es Maya Arulpragasam)—, fue en 2013 cuando el director Steve Loveridge filtró el trailer, aparentemente después de haberse hartado del asunto. Cuando finalmente se estrenó en Sundance cuatro años después, surgieron preguntas sobre si M.I.A. estaba satisfecha con el corte final. En cierto sentido, es un milagro haber llegado hasta esta etapa.

Pero bueno, estamos en ella y hasta hay un trailer oficial completo para probarlo. Este no es el trailer filtrado de años anteriores, este sí es de verdad. Y a pesar de los retrasos y la incertidumbre, la película se ve impresionante. La historia de M.I.A. no es una historia normal: escapó con su familia de la guerra civil en Sri Lanka a los once años, y eventualmente se convirtió en una de las megaestrellas globales más emblemáticas y abiertas de la música del siglo XXI. Así que básicamente: quieres ver esto. Mira el trailer arriba.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Facebook.