Consejos para fingir que conoces a todos los grupos de un festival

Cuando asistes a un festival te enfrentas a un problema enorme: la música. Se supone que vas a ese evento de varios días porque te gusta y disfrutar de la música que se sucede allí dentro, es como el eje vertebrador de todo. El problema es que tampoco te interesa demasiado la música (solo tienes el mítico CD de Dire Straits, el Brothers in Arms, y luego de vez en cuando escuchas listas recomendadas de Spotify) y solo vas ahí a intentar fornicar con alguien o, como mínimo, olvidarte durante un rato que trabajas en una oficina realizando una tarea que es totalmente irrelevante para la supervivencia de la raza humana en la Tierra.

Porque uno de los grandes ejercicios que tienes que hacer en todos los festivales de música es este: fingir. Sobre todo, fingir que conocemos perfectamente a todos estos grupos y esos malditos estribillos, que, en un festival, son el único puente que supuestamente nos puede llevar al divertimento.

No tiene sentido que estés allí a menos que conozcas alguno de los grupos que tocan, que es lo que vendría a ser el aliciente para que compres el abono. La gente no comprendería tu presencia si supiera que te la suda la música.

Como solo te suena —no sabrías ni cantar un tema, solo te suena ese nombre— el cabeza de cartel del festival (un grupo llamado Björk), ahí van unos truquillos para que la gente crea que manejas perfectamente toda la parrilla de bandas del festival y que estás enterado de todo eso de la “escena musical”, cosa que te llevará al éxito financiero, emocional y sexual, ¿cierto?

MOVER LOS LABIOS SIN CANTAR ABSOLUTAMENTE NADA

Bueno, esto es de primero de “fingir que conoces la canción”. Es una técnica a la que todos hemos recurrido para lograr cierta integración dentro de una comunidad, dentro de esa masa de cuerpos que está disfrutando de un concierto. Lo más normal es hacerlo en los estribillos épicos, cuando todo el mundo lo hace, incluso levantar un brazo y señala al cielo con el dedo índice, esto te dará más credibilidad. Saltar un poco, incluso.

También puedes intentar memorizar algún estribillo o alguna parte de la canción que veas que puede repetirse (no será difícil, al fin y al cabo todas las canciones funcionan igual), entonces ya podrás cantar ese estribillo a viva voz sin problema y mirar a la gente a los ojos sin avergonzarte de ti mismo. No hace falta que sea la letra exacta, mientras coincidan algunas vocales ya irá todo bien.

NO LLEVES CAMISETAS DE GRUPOS, LLEVA DE SELLOS

La gente que no tiene ni idea de música lleva camisetas de grupos, que son la cara visible de la industria y se pueden adquirir en grande cadenas muy fácilmente, ahorrándote el suplicio de tener que entrar a desagradables tiendas de discos. Si, por el contrario, pretendes que parezca que te interesa muy fuertemente la música, cómprate una cuantas camisetas de sellos de música, que subirán tu pedigrí: Stax, Atlantic, Motown, Treasure Isle, Dischord, lo que sea. Date una vuelta por internet, descubre sellos respetables y dale a Amazon Prime para que te lleguen antes de que empiece el festival.

VE A VER LOS GRUPOS MENOS CONOCIDOS, RAROS Y QUE TOQUEN EN LOS ESCENARIOS MÁS PEQUEÑOS

Los escenarios pequeños son nuestros amigos porque ahí es donde tocarán los grupos menos conocidos. La fórmula es sencilla: Escenario pequeño + grupos raros= poca gente. Eso significa que habrá mucha menos gente a la que engañar y seguramente tus amigos no querrán acompañarte, por lo que no tendrás que fingir nada ante ellos.

Pero esto no es todo, estos emplazamientos también te aportarán un falso elitismo cultural, incluso clasismo cultural. “Yo paso de ir a ver a los cabezas de cartel del festival, estará lleno de gente sin criterio musical que se dejan engañar por melodías construidas para que gusten a todo el mundo y que tienen una presencia invasiva en radios, listas de reproducción y publicidad”.

Si nadie conoce los grupos que tú tampoco conoces parecerá que sí que los conoces. Como tus amigos no han querido acompañarte a esta mierda de escenario no sabrán que no conoces a ninguna banda, pensarán que tienes unos intereses “muy raros” y que estás muy metido en la actualidad musical, prestando siempre atención a las propuestas más alternativas.

DISPARA COMENTARIOS INVENTADOS Y PRETENCIOSOS

En cualquier momento y delante de cualquier grupo di cosas como “este es el batería que también toca en Thee Muffat Rats”. Por supuesto, esto te lo habrás inventado pero nadie comprobará la veracidad de la afirmación, nadie se pondrá a buscar en Wikipedia o Discogs en un festival de música. Escupe la farsa que quieras pero si te inventas nombres de grupos intenta que sea un poco extraños, no te inventes cosas como “Bad Brains” o “Coldplay”.

“A ESTOS HAY QUE VERLOS EN SALA”

Esta frase suma muchos puntos y es un comentario que es aplicable a casi todos los grupos del mundo. También generará esa rabia necesaria para que la gente piense que “manejas” el circuito de salas de la ciudad y que vas a conciertos durante todo el año. En fin, que no eres solo carne de festival como todos los demás.

PONTE MUCHAS PULSERAS DE FESTIVALES

Esa gente que lleva muchas pulseras de festivales en la muñeca es lamentable pero a ti te puede servir. Como ya partes de la base de que eres un ser totalmente lamentable por estar fingiendo que conoces los grupos de este festival, no tienes nada que perder. Consérvalas de otros festivales, recógelas del suelo y póntelas o invéntate pulseras. Da igual, la gente al menos pensará que eres un festivalero fanático y eso puede significar que por lo menos conoces un par o tres de grupos de música, cuando realmente no conoces NADA.

SALUDA A GENTE DE GRUPOS DESDE LEJOS AUNQUE NO LOS CONOZCAS DE NADA

Si ves a Mac DeMarco desde lejos salúdale, luego sigue hablando con tus colegas. Que sea natural, nadie te dirá nada pero pensarán “joder, este tipo maneja”.

QUÉJATE DEL SONIDO DE LOS ESCENARIOS

Cuando al inicio de una canción alguien te diga “joder, están versionando “Rise Above” de Black Flag, ¿verdad?” y busque tu confirmación —porque ahora eres el “experto” y todos recurrirán a ti ante dudas musicales—, di que el sonido de este escenario está fatal y que no puedes identificar el tema. Luego comentas que siempre es mejor ver este grupo “en sala” y te haces un buen combo de mentirijillas.

ACREDITACIONES

Cómprate en el Tiger un colgante de esos con un plástico para poner acreditaciones y cuélgatelo del cuello. Imprímete un papel donde ponga “Press” o “Artist” o lo que sea y mételo dentro. Da igual si no coincide con la estética del festival, parecerá que tu acreditación es más “especial” que las del resto de acreditados. No hace falta utilizarla para entrar a backstages o zonas VIP, solo servirá para que la peña piense que conoces a gente de la organización o algo.

CUANDO TE ENCUENTRES CON UN EXPERTO DE VERDAD FINGE QUE NECESITAS DEFECAR O TÍRATE LA COPA POR ENCIMA PARA TENER UNA EXCUSA PARA LARGARTE CORRIENDO

Lo que no sabrás nunca es si ese “experto de verdad” es realmente un experto de verdad u otro cretino como tú que finge ser un connoisseur.

