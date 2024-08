Flea nos comparte su lucha contra los opiáceos en una carta abierta

Flea compartió detalles de su experiencia con la adicción a los opiáceos en una carta abierta para Time. Como parte de la serie The Opioid Diaries, el bajista de Red Chili Peppers relata su uso de drogas como una constante en su vida. Flea fue completamente sincero acerca de su experiencia, comentó que las drogas siempre han estado a su alrededor y que comenzó a usarlas a temprana edad. «Empecé a fumar marihuana cuando tenía once años, y luego me seguí inhalando, inyectando, con pastillas, fumando, en el ácido y persiguiendo dragones durante mi adolescencia y mis años veinte», escribió Flea en Time.

Flea explica que la paternidad fue lo único que puso a prueba su adicción.

Vi a tres de mis amigos más queridos morir a causa de las drogas antes de que cumplieran 26 años, y yo también tuve algunos problemas. Fue el gran anhelo ser un buen padre lo que finalmente inspiró en mí una sensación de autoconservación, y en 1993, a la edad de 30 años, finalmente descubrí que las drogas eran destructivas y robaban mi fuerza vital. Las corté para siempre.

También reconoció que la fuente de sus drogas no eran los comerciantes de las calle. Recordó la lucha que libró contra el Oxycodone después de romperse el brazo en un accidente de snowboard, el bajista escribe: «cuando era un niño, mi médico me daba caramelos de mantequilla después de un chequeo. Ahora, están entregando este tipo de recetas».

Flea dejó algunas palabras sobre cómo la industria farmacéutica debe contribuir a controlar el abuso. «También debería ser obvio que cualquier prescripción de opioides incluyera seguimiento, monitoreo y una solución clara y una opción de rehabilitación por si alguien se vuelve adicto». Lee el artículo completo aquí.

