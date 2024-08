Float Fest es el secreto mejor guardado de Texas

Todas las fotos de Daniel Patlán para Noisey México.

Un día te despiertas con un mensaje que dice que si quieres ir a un festival en Texas donde el chiste es que la gente «flota» río abajo, y además puedes escuchar a bandas como Weezer, Cage the Elephant, Mac Miller, Girl Talk y muchas más. Sin pensarlo mucho dije que sí, era una situación perfecta: ir a documentar música en vivo mientras conoces un festival distinto. Así que, a los pocos días me encontraba en un avión rumbo a Texas para ir al Float Fest.



Llegué el viernes, aunque el festival sólo sucedía sábado y domingo. Gracias a esto pude conocer al Mr. Float Fest y platicar con él unas horas, antes de que la edición más grande hasta la fecha empezara. Marcus, el cerebro detrás de este festival, me contó que este año duplicaron el aforo (el cual fue aproximadamente de 15 mil personas por día) y que era el primer año que el festival estaba sold out. Razones por las cuales estaba por demás emocionado, pero al mismo tiempo nervioso (aunque lo disimulaba bastante bien).

Camino al rancho donde sucede el festival, el cuál está como a 10 minutos en auto de San Marcos, me enteré que la actividad de «flotar» en el río es bastante grande en esa parte de Texas. El año pasado, cerca de un millón de personas lo hicieron durante los 365 días. Y es que la idea es maravillosa: te juntas con tus cuates, llenas una hielera de cervezas o tu alcohol de preferencia, se suben a un auto, manejan menos de 30 minutos y pueden estar en el río que va cuesta para abajo, flotando (literal). El chiste está en que tengas un «flotie» mejor conocido en estos lares como «una llantita» y listo, con eso la armaste para estar dos horas y media (tiempo aproximado que dura el recorrido) flotando en el río.

El primer día me acerqué al río por la mañana para ver de qué se trataba esto del «floating». Decenas de personas ya estaban aprovechando esta actividad al máximo, y es que con 38 grados centígrados, toda el agua fría que se pueda uno allegar es bien recibida. Después de estar un rato viendo cómo los jóvenes tejanos se la super saben en estos menesteres flotísticos (todos tienen listas sus hieleras, sus bebidas, sus flotadores, sus autos y sus casa de campaña) me encaminé al escenario donde empezaba la acción, el Sun Stage. El festival es pequeño en cuanto a terreno, tiene únicamente dos escenarios (el Sun y el Water Stage), donde ambos fungen como principales, y justo cuando termina una banda en uno, empieza la siguiente en el otro. Logísticamente es perfecto porque nunca tienes espacios grandes de tiempo sin hacer nada, todo el tiempo hay música en vivo.

Así la pasé la mayoría del primer día, yendo al río y recorriendo el festival. El primer momento donde sentí a las 15 mil personas fue cuando Mac Miller subió al escenario. Recordé que a principios de año en Bahidorá me había sorprendido gratamente, así que estaba expectante por verlo en terreno gringo. La euforia que se desató entre la gente estuvo fuera de serie. Eran gritos desgañitados que se convirtieron en coros de cada una de sus canciones. Debe ser impresionante estar arriba y percibir esto, pensé. Cuando entró la noche, la fiesta estuvo a cargo de Girl Talk, quien es lo más cercano a un DJ de boda con onda que existe. Desde que le dio play a su primera canción, no paró de saltar, animar, bailar y soltar mashups de la manera más violenta y precisa posible.

Para bajar un poco la adrenalina de lo que acabábamos de vivir, la programación seguía con Passion Pit, quienes lograron mantener a la gente feliz y contenta, mientras tomaban aire, agua y fuerzas para cerrar la noche con Zedd. Al más puro estilo EDM, subido en una plataforma con visuales, el productor originario de Rusia apagó la luz del primer día del Float Fest. Logrando que todos termináramos el día agotados pero bien bailadotes.

El día siguiente sabía que tenía que meterme al río, uno no puede ir hasta allá y no vivir la atracción principal. Así que lo hice, no tenía llantita, pero no hizo falta. En el momento en que metí mi cuerpo al agua helada lo entendí todo, malditos genios. Ya no quería salir de ahí, en todo el día. Pero el segundo día del festival tenía la programación más guitarrera, contrario al día anterior donde el hip hop y la electrónica dominaron el cartel.

Lo primero que me llamó la atención, fue UME, que por cierto, nunca supe (ni me supieron decir) cuál era la correcta pronunciación. Aquí entre nos, todo el tiempo le dije ume, así como suena, así como se escribe. Lo que presentó esta chica güera de pelos voladores fueron canciones donde la guitarra es el elemento principal, distorsionada, con riffs pesados y solos afilados. Muy adhoc para esos días en los que necesitas un punch extra que te haga sacudirte la flojera.

El siguiente bloque, integrado por Walker Lukens, Sweet Spirit y Wild Child (las tres bandas originarias de Austin, ciudad que queda a 30 minutos del rancho), fue la combinación perfecta para una tarde de domingo. Rock con toques de folk, son subidas y bajadas, unas canciones rápidas, algunas baladas, todo fluía perfectamente bien. Sobretodo porque nadie nos dijo que teníamos que estar preparados para lo que venía más tarde. La cereza en el pastel de este combo lo puso MGMT, quienes fueron la última banda en presentarse antes de que todo se fuera al carajo (en el mejor sentido de la palabra).

Después de escuchar rocksito todo el día, llegó el turno de que los nuevos patrones del rock and roll contemporáneo pisaran con toda su fuerza en Sun Stage. Había visto hace unos tres años a Cage the Elephant en Coachella, tocaron a eso de las 3-4 de la tarde, buen horario, buen show, me acuerdo que me gustaron, pero hasta ahí. Lo que viví el domingo por la noche no se puede explicar con muchas palabras. Llevo desde ese momento pensando en cómo hacerlo y sí, voy a tener que caer en el cliché de hacer referencia a su nombre y decir que ver a Cage the Elephant en vivo fue lo más cerca que he estado a que una estampida de paquidermos me aplaste y me mande al Nirvana musical. Lo que hacen estos 6 tipos de Nashville es rock and roll en su más pura presentación, son tan efectivos como la coca más pura y tan directos como golpe de boxeador invicto. Certeros, fuertes, sin titubeos y sin bajar la guardia, así es Cage the Elephant en vivo.

Después de ver esto y quedarme con la boca abierta, quería más. Para fortuna de todos nosotros en México, tocan en el Corona Capital en Noviembre. ¡Bendito Dios!

En lo que caminaba al Water Stage para el cierre del festival con Weezer, seguía procesando lo que acababa de vivir. Y la mejor manera de hacerlo fue con un set lleno de éxitos a cargo de Cuomo y su pandilla. El rancho se convirtió en un gran karaoke y después de tomar fotos en el pit, me salí para cantar agusto. Así lo hice y cuando miré a mi alrededor, me encontré en medio de puro fan, quienes felices cantaron «My Name is Jonas», «Hash Pipe», «El Scorcho», «Buddy Holly», «Island in the Sun» (con aparición especial de Matt, vocalista de Cage the Elephant), «Beverly Hills» y hasta «King of the World» de su más reciente álbum.

Al final, pocas cosas con tan emotivas como una explosión de confeti cuando caba un festival. Así fue como el Float Fest se despidió de nosotros, mientras todos caminábamos a la salida con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Sin duda, una experiencia que vale la pena vivir de nuevo.

Mi conclusión después de haber estado en la meca del floating, vale cada gota de sudor y cada momento en el que sentí que me iba a morir de insolación. Los 38 grados no son nada comparados con la deliciosa agua fría del río, y mucho menos comparados con el bonding que haces con todos los asistentes. El 90% está en traje de baño, saben a lo que van, lo disfrutan y te ayudan a disfrutarlo de la misma manera. Qué guardado te tenias este secreto Texas.

