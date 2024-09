Aretes y cadena H. Samuel, camiseta Headlock, parches de escudos de eBay, anillo Gogo Phillip

Un lugar para intercambiar monas en una cafetería al lado de una oficina en Inglaterra.

Comencé a coleccionar las monas del mundial en 1990, cuando tenía seis años. En el colegio la cosa es complicada, pero las monas era un tema que unía a todos. La gente se para en un lugar público y comienza a cambiar monas con completos desconocidos, era simplemente lo que había que hacer, pero estoy seguro que este comportamiento se da gracias a un complejo freudiano, muy enraizado en los hombres que al final los hace competir en absolutamente todo.

Me lo tomé realmente en serio cuando era un niño y mi actividad como coleccionista en la actualidad es un rezago de esto. Un compañero del trabajo pasa una hoja con las monas que les faltan a los de la oficina cada tanto y la hoja se actualiza más que el calendario, las fechas de los cumpleaños o los días de vacaciones. La gente no se toma el álbum del mundial a la ligera. Piensas a veces «¿Será que alguien le importa de verdad las monas del mundial en esta época? Pero, como puedes verlo, a la gente le importa bastante.

Sé que hay gente que colecciona cada álbum desde el inicio de la Premier League. No sé cómo lo hicieron. Si vas y das una vuelta por el país te puedes encontrar con diferentes monas que son bastante difíciles de conseguir. Existe un microcosmo bizarro alrededor de estos stickers que es realmente un mercado. Y estoy seguro que algunos banqueros de mierda aprendieron sus trucos cambiando monas en el colegio. Eres uno de los que se gasta mucha plata en monas o eres simplemente uno de esos avaros que es capaz de llenarlo a punta de intercambio.



Este es el tipo de objetos que tiene más valor personal que económico, sin embargo, si logras llenar y coleccionar los álbumes es algo serio, porque es complicado con tantas repetidas. Me acuerdo que hubo un año en que Terry Fenwick, que jugaba por el equipo de la Premier Swindon, salía tanto que se volvió un nombre recurrente en mi mente. también Clayton Blckmore me aterrorizaba, veía su cara en mis pesadillas.

Estaba pensando que debería dejar esta obsesión, me estoy volviendo un verdadero adulto ahora; tengo 29. Pero es nostálgico y representa una cierta obsesión con la juventud. En cierto periodo de tu vida, cuando eres un adolescente, estas en tus veintes o tus treintas, mira hacia este momento cada tanto. Todo el mundo quiere reconectarse con su niñez, no creo que sea un indicio de una regresión para un nación que ve mucho fútbol. Pero cuando era niño el fútbol era directo, arengabas por tu equipo y jugabamos en el parque, no había tonterías. Las monas son una reacción a eso, una forma muy bella de regresar a lo básico. Es solo fútbol, siendo realmente divertido y simple.

