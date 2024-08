Este fotógrafo hace ver las citas amorosas como un verdadero infierno

Usando el lenguaje visual de las películas de terror de los setenta, el artista Robert Hickerson explora el aterrador infierno que es el romance en la era de las apps. Un sin fin de encuentros fallidos y citas que no lo llevaron a ningún lugar lo dejaron harto. Pero una vez que Hickerson descubrió que el lenguaje de la violencia, utilizado por directores desde Dario Argento hasta George Romero, encajaba en lo qué él estaba tratando de comunicar, se dio cuenta que podía transformar sus sentimientos de soledad y alienación en imágenes de terror y catarsis.

Hickerson trabajó en estas imágenes por una buena parte del año, elevando su proyecto del nivel de un diario hasta convertirse en un reto, haciendo que las imágenes se vieran mejor, más reales, e incluso más absurdas en el proceso. Eventualmente tomó el personaje de Adam, que es una amalgama de todos los personajes que son asesinados en los primeros treinta minutos de todos los filmes de terror. Pero en vez de estar asustado, Adam simplemente estaba desanimado por su vida amorosa.

Las malas citas no son el fin del mundo, aunque algunas veces se sientan como tal. Hablé con Hickerson sobre algunos de estos encuentros y de lo qué está planeando ser para Halloween.

VICE: El terror puede ser un género polarizador. ¿Cómo justificas usar la violencia y el gore en tu arte?

Robert Hickerson: Cuando empecé estas series, estaba más interesado en si podría o no llevarlas a cabo, crear prótesis realistas, y hacer imágenes de horror. Siempre he amado el terror, especialmente las cosas de antes, que pueden ser divertidas y perturbadoras al mismo tiempo. Me gustaría hacer más trabajos así por un tiempo. Yo creo que el terror, más que cualquier otro género, tiene el potencial de ser más directo en sus alegorías; donde los demonios internos pueden convertirse en demonios reales que puedes ver y con los que puedes lidiar.

Me sentí herido después de salir con algunas personas, y yo quería externalizar eso en una manera absurda y extrema. Decidí usar el lenguaje del horror, pero solo mostrando las consecuencias y no lo que lo causó. Hice todas las prótesis con papel y espuma expansiva, para que los huesos y las protuberancias se vieran falsas. Todo esto fue para resaltar la ridiculez, y jugar con el humor. Pero todavía está ese tire y afloje, de cómo se representa el tema tratado. También creo que todo el tiempo vemos imágenes violentas y nos hemos desensibilizado de ellas. Entonces, tiene sentido hablar de algo tan insignificante como el desamor y la frustración a través de algo tan extremo como el gore.

¿Qué paralelo puedes dibujar entre una mala cita y una película clásica de terror?

Creo que todo el aspecto de encontrarte a ti mismo en una situación con alguien que crees que conoces se presta para el horror. Sin embargo, pensando en mí, es más sobre tratar de entender que el horror puede actuar como un lenguaje que tiene sus propias reglas y convenciones. Creo que el proceso de tener una cita puede ser realmente frustrante cuando es bueno, pero aburrido cuando es malo. Quería usar el lenguaje de las películas de terror para discutir este proceso de conocer y pasar tiempo con extraños, y el autodesprecio y la duda que surgen cuando te das cuenta de que ellos no quieren pasar tiempo contigo.

¿Cuál es la cita más aterradora en la que has estado?

La peor cita a la que fui fue con alguien que literalmente no tenía hobbies o intereses. Pasé todo el tiempo, hablando online y en persona, sugiriéndole cosas en las que podría estar interesado.

¿Cuáles fueron algunas de las películas o cineastas que estabas viendo cuando hiciste esto?

Cuando empecé el proyecto, estaba fuertemente influenciado por Suspiria de Dario Argento. Esto me llevó a estar interesado en films tipo giallo, especialmente todo el trabajo de Argento y el de Mario Bava. También estaba viendo a George Romero, especialmente películas como Creepshow; su uso de la iluminación era increíble. De ese estilo, también vi muchos posters de películas de terror que habían tenido un poco de resurgimiento. Los posters de Friday Night y Eyes Without a Face son increíbles y tienen una calidad visual la cual he intentado replicar en estas series.

Aparte de los cineastas, también me interesaba mucho el trabajo de Sue de Beer, que es una inspiración increíble. Sus fotografías gore me volaron la cabeza por su uso de efectos prácticos, y solamente por el humor detrás de ellas. Además, su perspectiva es una cosa con la cual las personas no saben qué hacer en el contexto de las bellas artes, lo que lo hace un nuevo terreno realmente interesante.

También vi a Mark Rothko como inspiración para el color porque el modernismo es muy establecido y seco, pensé que sería chistoso basar el trabajo de terror en eso.

¿Por qué la fotografía y no hacer una película?

Me encanta la idea de hacer una película de terror, pero para este proyecto no estaba realmente interesado en desarrollar una narrativa. Era más sobre tropezarse con las secuelas, que ser testigo del acto de violencia. No quería crear un villano porque no se trata de eso, es más sobre lo qué es quedarse con el sentimiento de estar desanimado y hastiado. Y cubierto en sangre.

Para bien o para mal, ¿cómo crees que el horror ha cambiado desde los setenta?

Creo que en las películas de terror estadounidenses de los setenta vimos mucho horror al mismo tiempo que lidiábamos con una tensión política. Pero esto lo hicimos a través de la extrema violencia. Creo que con el tiempo nos perdimos en la gratificación de la violencia. No me tomen a mal, me encanta el gore campy, pero cuando las cosas se ponen muy tipo tortura porno, y como con violencia extrema injustificada, simplemente me aburro. Después de la brillantez del nuevo extremismo francés nos encontramos con la embestida de ‘remakes’ americanos y regurgitaciones que solamente tratan de aumentar el impacto sin un comentario social (o en algunos casos, incluyendo todo eso). Pero creo que estamos empezando a ver el resurgimiento de un terror socialmente motivado, lo que es realmente emocionante.

¿Tu alter ego, Adam, va a salir en Halloween?

[Risas] No, Adam no saldrá en Halloween. Actualmente está hecho pedazos.

¿Quién vas a ser?

Para Halloween quiero salir como Jean D’Arc de la serie web Zhe Zhe. Ella es una música que ha estado en la tumba y ha vuelto a la vida, y ahora solo quiere centrarse realmente en su música. Básicamente lo ultra en lo cool.



¿Qué es lo siguiente en este proyecto?

Estoy trabajando en hacer suficientes de estas para armar un libro y ojalá una exhibición. Quiero crear sets más grandes y elaborados, y utilería más elaborada. Creo que hay potencial para algún trabajo de imagen en movimiento, pero eso realmente depende de lo que pase el próximo año. Lo que sé por seguro: habrá sangre.

Robert Hickerson es un artista y fotografo que vive en Nueva York. Puedes seguir su trabajo aquí.