Fotos de la protesta de los alumnos de la Rey Juan Carlos contra Cifuentes

Hace cuatro años que no piso la Rey Juan Carlos (URJC), la universidad en la que estudié. Y, como a muchos de mis compañeros, lo de Cifuentes no me sorprendió. Sabíamos que el rector Suárez había plagiado uno de sus trabajos y notábamos que, de vez en cuando, aparecía un profesor cuyo apellido nos sonaba: Margarita Cifuentes, Isabel Ruiz Gallardón, Isabel Mayor Bastida… También era extraño que en una universidad pública fundada en el 96 hubiera capillas o que algunos de los miembros de la comunidad educativa fueran colocados a dedo por el PP en cargos políticos, como ocurrió con Chico de la Cámara en Pozuelo.

A Maribel, con la que me encuentro bajo la estatua de Cervantes del campus de Vicálvaro cuatro años después de despedirme de la URJC tampoco le sorprendió lo de Cifuentes. «En la primera noticia que oí en la tele al respecto decían que la acusaban de haber falsificado su título de máster, pero no decían qué universidad lo había expedido. Yo estaba segura de que era la Rey Juan Carlos, y cuando fui a internet a leer más noticias, efectivamente, así era», concluye. Maribel estudia Periodismo y Economía en este mismo campus y forma parte del colectivo estudiantil feminista Cariátides, uno de los convocantes de la protesta de ayer.

«Las pruebas que han aportado los medios son irrefutables», dice su compañera Beatriz, también alumna de la Rey Juan Carlos y miembro del colectivo. «Tanto Cristina Cifuentes como el rector se contradicen, así que exigimos que se clarifiquen los hechos y que se llegue al fin del asunto. Y si alguien tiene que dimitir, que lo haga. Y no nos referimos solo a Cifuentes, que no podía haber hecho esto sola, sino a los profesores que han colaborado, al rector…»

La plaza entre aularios presidida por la estatua de Cervantes empieza a llenarse. Se oyen cánticos como «Un no presentado no es un aprobado», «Fuera la mafia de la universidad», «Rector, dimite, la uni no te admite» o «No estamos todos, aquí falta Cristina». Pero, aunque son mayoría, no todos son estudiantes.

Javier Carrillo es profesor de ciencias sociales y jurídicas y protesta junto a sus alumnos. «Para mí es un orgullo verlos aquí porque, ante esta situación, la única actitud digna que se puede tener es la de protestar. La de exigir responsabilidades. Indudablemente, todo lo que ha pasado afecta a la imagen de la universidad, por eso tenemos que tener una posición muy clara y contundente y exigir la dimisión tanto de Cristina Cifuentes como de las máximas autoridades de la universidad», declara Javier.

A su lado está Toni, que estudia periodismo y derecho. «Sabiendo que en la URJC somos más de 45.000 alumnos, que le estén regalando un máster a Cristina Cifuentes o que nuestro rector copie me parece vergonzoso. Lo que más pena me da es que esto pueda repercutir en la imagen de todos, que haya empresas que vayan a rechazar a alumnos de la uni, pero creo que estamos demostrando que esto nos importa. Estamos aquí, además de para exigir responsabilidades, para demostrar que nosotros curramos, que le metemos mucho esfuerzo a todas nuestras prácticas, a nuestros TFGS, a nuestros TFMS», cuenta Toni, y se arranca a gritar «Universidad pública y de calidad».

Antes de despedirme de él me dice que cree que el problema es que las subvenciones de las universidades públicas de Madrid dependen de la Comunidad de Madrid. «Teniendo a esta excelentísima presidenta, veo que la corrupción ha venido de los dos lados: de la universidad y de los políticos. Han dicho «yo te ayudo, tú me ayudas». No solo culpo a Cifuentes, culpo a toda la cúpula directiva de la universidad».

Tori y Antonia, dos ancianas del barrio, han venido a apoyar. «En una universidad pública como es esta no se pueden permitir estos chanchullos. Es la universidad de nuestro barrio, así que qué menos que venir a exigir transparencia. Hay políticos que creen que lo público es su cortijo y que cabalgan por ahí arrollando derechos, y eso no se puede permitir», afirma Tori. Antonia, su compañera, dice que ha venido aquí por sus hijos y nietos. «A mis hijos les costó mucho esfuerzo sacarse sus carreras, y a mis nietos les costará también lo suyo. He venido para que, en el futuro, ellos puedan tener una educación pública, de calidad y sin corrupción».

Una alumna anuncia por su megáfono que se mueven al edificio de gestión a leer el manifiesto y todos vamos para allá. De camino me encuentro con Marina, que estudia en la Complutense pero, como Antonia y Tori, que andan junto a mí, ha venido a apoyar. «Creo que esto es algo que nos incumbe a todos los estudiantes de la universidad pública. Somos muchos los que tenemos que hacer frente a unas tasas académicas que suben año tras año y que son abusivas mientras que la Presidenta de la Comunidad se aproveche de una institución que está precarizando», afirma. Cuando le pregunto por la respuesta de los partidos hace hincapié en Ciudadanos. «Están jugando a la doble moral de siempre, a la de ser el poli bueno que persigue la corrupción cuando en realidad la consiente».

Las cuatro escuchamos atentas el manifiesto, en el que se pide que se esclarezcan los hechos y dimitan los responsables, pero en el que también se habla de que no toda la comunidad educativa de la URJC está corrupta. Que hay muchos alumnos y muchos profesores dejándose la piel en investigaciones, en proyectos y en publicaciones, y que Cristina Cifuentes no va a conseguir manchar su nombre.

«Me lo dijo un profesor el otro día», me comenta Beatriz, del colectivo Cariátides, junto a la que me despido de la protesta. «Me dijo que no teníamos que avergonzarnos por estudiar aquí, que teníamos que sentirnos orgullosos. Orgullosos de estar aquí en esta protesta, de no permitir que esto ocurra con nuestra universidad y de ser buenos estudiantes y tener buenos profesores», me dice. Me voy de allí queriendo un poquito más a esa universidad a la que, por culpa de Cristina Cifuentes, por culpa del rector Suárez y por culpa de los apellidos que nos sonaban y sonaban a corrupción tanto odié durante años.

