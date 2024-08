“Gasté 15,000 pesos pero fue una buena oferta”: Retratos del Buen Fin

Este fin de semana se llevó a cabo el Buen Fin, tres días consecutivos en donde tiendas, establecimientos, restaurantes —y básicamente cualquier producto o servicio— en todo el país ofrecen descuentos y ofertas para pagar a plazos. Por esto, desde el viernes 16 de noviembre, centros comerciales y tiendas de todo México se llenaron de personas listas para gastar en grande. Salimos a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a algunas personas cuánto gastaron y en qué.

PILAR GUILLEN, 57 AÑOS, HOGAR

VICE: ¿Qué compraste?

Pilar: Sábanas, para tener un poco más de variedad, es una buena manera de aprovechar el Buen Fin.

¿Cuánto gastaste?

Me gasté alrededor de 3000 pesos y no se fue a meses; porque para navidad ya lo debo todo de nuevo.

¿Te habría gustado comprar algo más?

No, solo venía por esto.

¿Qué piensas del Buen Fin?

Hay cosas que vale la pena comprar en estás fechas y otras tantas que no, pero es una buena oportunidad para ver qué comprar.

EMILIO RAMIRO VALERIO, 39 AÑOS, ARQUITECTO

VICE: ¿Qué compraste y que vas a hacer con eso?

Compré una pantalla para disfrutar de unas buenas películas, hacer uno de internet y creo que nada más.

¿Cuánto gastaste?

Me gaste $1500 pesos y todo fue de contado.

¿Te habría gustado comprar algo más?

No, nada en especial, solo venía por la pantalla.

JESÚS GONZALES, 18 AÑOS, ESTUDIANTE DE PREPARATORIA

VICE: ¿Qué compraste?

Jesús: Pues pienso irme de campamento, estoy muy cerca de terminar la prepa y entre amigos estamos organizando algo. Compré una maleta con suficiente espacio y una hielera que fuera un poco más fácil de transportar.

¿Cuánto gastaste?

Tenía un préstamo de 2000 pesos de parte de mi mamá así que tenía que enfocarme en eso. Me dio un poco de nervios porque pensé que no encontraría nada dentro de ese rango, pero al final tuve una buena compra de 1300 y me quede con el resto.

¿Te habría gustado comprar algo más?

La verdad soy amante del básquetbol y los deportes. Me habría gustado comprar ropa deportiva, unos tenis quizás…

ANGÉLICA ESCOBEDO, 41 AÑOS, TERAPEUTA DE LENGUAJE

VICE: ¿Qué compraste?

Angélica: Compré un par de cosas que hacían falta en casa para mis hijos y para mí, así como ropa que era necesaria para estas fechas de frío.

¿Cuánto gastaste?

No recuerdo exactamente, pero alrededor de unos 5000 pesos. No me fui a meses, preferí pagar todo de un golpe.

¿Te habría gustado comprar algo más?

Sí, me habría gustado mucho un refrigerador para poder cambiar el mío, ya que necesito más espacio.

DAVID SOLANO, 56 AÑOS, GERENTE DE LOGÍSTICA

VICE: ¿Qué compraste?

David: Me animé a buscar un centro de lavado; la verdad es que nunca he tenido una secadora pero se que mi esposa se pondrá muy feliz con eso.

¿Cuánto gastaste?

Pues me gasté 15.000 pesos, pero fue una buena oferta a mi parecer. Me fui a 12 meses, así que espero poder pagarlo tranquilamente.

¿Te habría gustado comprar algo más?

Tenía muchas ganas de una pantalla para renovar la mía. Me encanta ver series con mi esposa y creo que una pantalla más grande habría sido una buena compra; aunque quizás mi esposa me hubiera dicho un par de cosas por gastar más.

¿Qué piensas del Buen Fin?

Pues mira… en algunos casos siento que es una buena estrategia de publicidad, siento que es algo engañoso, pero como en todo; hay que saber buscar las ofertas y si encuentras algo bueno hay que aprovecharlo.

GUADALUPE BONILLA, 36 AÑOS, AMA DE CASA

VICE: ¿Qué compraste?

Guadalupe: Con las fechas navideñas muy cerca… un arbolito de navidad.

¿Te habría gustado comprar algo más?

No, en realidad solo veníamos por esto y un poco de despensa.

RENATA SÁNCHEZ MARÍN, 27 AÑOS

VICE: ¿Qué compraste?

Renata: Compramos un mueble para la televisión y un par de cosas que hacían falta en la despensa.

¿Cuánto gastaste?

Nos gastamos alrededor de unos $3000 pesos en total.



¿Te habría gustado comprar algo más?

Sí, un par de cosas para la casa. Un refrigerador, una estufa, creo que en general me hubiera gustado comprar accesorios para el hogar.

TERESA SOTO, 64 AÑOS, JUBILADA.

VICE: ¿Qué compraste?

Teresa: Vine por una pantalla para disfrutarla con mi familia.

¿Cuánto gastaste?

Nos gastamos unos 7000 aproximadamente y me parece ser que a unos 12 meses.

¿Te habría gustado comprar algo más?

Tal vez sí, pero por ahora solo esto.

NIEVES LILIA TORRES GARCIA, 58 AÑOS, AMA DE CASA

VICE: ¿Qué compraste?

Nieves: Compré una pista de coches para mi bebé, y un calentador para la temporada de frío.

¿Cuánto gastaste?

Me gaste unos 3500 pesos, y todo lo pague a contado; cuando se puede es mejor así.

¿Te habría gustado comprar algo más?

Posiblemente un refrigerador, de esos que sacan hielo al instante; siempre he querido uno de esos.

¿Qué piensas del Buen Fin?

Es una gran oportunidad para comprar y pagar poco a poco. En este tiempo todo esta muy caro.

SILVIA MARTÍNEZ STEFANONI, 62 AÑOS, JUBILADA

VICE: ¿Qué compraste?

Silvia: Compré una plancha, un ventilador, una secadora y un juego de mesa para las tardes con mis amigas.

¿Cuánto gastaste?

No mucho, algo que pude pagar.

¿Te habría gustado comprar algo más?

Claro pero pues… Me hubiera gustado una pantalla, un estéreo y pensé bastante en una sala.