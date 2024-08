Glenn Danzig pretende vender su horrible casa por $1.2 millones de dólares

Si siempre imaginaste que Glenn Danzig vivía en una casa oscura llena de cosas raras y escalofriantes en parte tenías razón. Pero la casa de Danzig no es un lugar escalofriante chévere tipo la mansión The Rocky Horror Show o la de Los Locos Adams. Más bien parece la guarida de un asesino psicópata que está al borde de volverse un acumulador, o viceversa. Y lo peor es que el buen Glenn puso ese tugurio donde vive en venta, y solo pide la módica suma de 1.2 millones de dólares, así lo informó el portal Consequence Of Sound.

Las fotos del interior de la casa ubicada en Los Ángeles de verdad nos hace cuestionar la salud mental de Danzig, ya que vemos –literalmente– un lugar abandonado lleno de basura. La imágenes muestran una «colección» de juguetes entre los que hay muchas piezas de La Sirenita y un Taz gigante. También vemos cajas llenas de libros y cómics, mucha pero mucha basura, cajas viejísimas de cereal abandonadas y un osito de peluche que salió del infierno.

Videos by VICE

Al parecer Danzig tenía un bodega muy lujosa o tal vez administraba una casa de crack. El punto es que este hermoso inmueble está a la venta y el contrato dice que será entregado sin hacerle ningún cambio, así que el exorcismo también sale de su bolsillo.

Aquí les dejamos las foticos cortesía del portal Deathand Taxes.

Lea también: