Este vasco ha creado el Google Maps de los picaderos

El picadero, ese lugar pseudoclandestino que todo adolescente —y no tan adolescente— ha visitado para practicar las artes del sexo ya sea porque no había otro sitio mejor, por morbo o para no ser visto. Algo tan extendido que a día de hoy hay localizados más de 12.000 picaderos por toda España.

Esta indexación se debe al labor de nuestro protagonista, Josean G. —nos ha pedido pasar por el pseudoanonimato—, un vasco de 43 años que ha creado Mispicaderos.com: el lugar de culto para todo aquel que busca un rinconcito apacible donde fornicar solo con registrarte, y en el que, además, puedes subir un picadero nuevo.

En este particular buscador que utiliza la API de Google Maps, puedes puntuar y comentar los picaderos, o filtrar las búsquedas por localización, orientación sexual, privacidad, si vas en coche o a pie, o si quieres un paradero que pueda albergar hasta a 20 personas. Hay sitios de todo tipo: desde paradores hasta lavabos de centros comerciales, como hoteles baratos o locales que organizan fiestas sexuales. Todo ello geolocalizado para que tu vida sexual no se riña con la distancia.

Puedes geolocalizar tus picaderos más cercanos

Para saber de dónde ha salido la idea y qué supone ser el creador de una web tan útil como jocosa, hablo con este diseñador web bilbaíno llamado Josean G.



VICE: Hola, Josean. Descubrí tu web hace poco y me maravilló. ¿Cómo surgió la idea?

Josean: La idea nació en 2009 y lo hizo sin grandes pretensiones. Soy diseñador web, y por aquel entonces ya llevaba unos años funcionando Google Maps. Un día se me ocurrió utilizar esa plataforma para geolocalizar picaderos. Pensé que sería muy útil para la gente, así que comprobé que no existía ninguna sitio similar —en aquellos tiempos no era como ahora, que CUALQUIER idea que tengas, ya la ha hecho alguien— y me puse manos a la obra.

Se puede decir que estaba predestinado que esa web naciera en Bilbao, conocida por «el problema vasco». Ya sabes, el problema de que es muy difícil pillar.

¿A qué te dedicas más allá de la web de picaderos?

Por desgracia, esto no me da para vivir. Así que trabajo como diseñador gráfico y web por cuenta ajena.

«El primer sitio marcado en el mapa fue en Artxanda. Un lugar mítico para los bilbaínos, un picadero de los de toda la vida»

Entiendo por tu respuesta que estás solo en esto.

Sí. Soy el ideador, diseñador, programador, y mantenedor de mispicaderos.com. Aparte, un amigo me lleva el tema de Facebook y Twitter.

¿Y te ha brindado algún tipo de oportunidad laboral más allá de la web?

No muchos, la verdad, o más bien, ninguno. Gracias a las visitas, he podido sacar algo de dinero con banners de publicidad, pero poca cosa. Y ahora cada vez menos.

Hablemos un poco de ti. ¿Cuál fue tu primer picadero? ¿Fue buena experiencia?

No te voy contar cual es mi primer picadero ni cual era mi lugar habitual, pero sí que está en la web. ¿Cómo no?

En cambio, el primer sitio marcado en el mapa fue en Artxanda. Un lugar mítico para los bilbaínos, un picadero de los de toda la vida. Ese lo puse yo, y los siguientes entre amiguetes y conocidos. Luego, en algún momento, la web se viralizó, y la gente empezó a mandarme más y más picaderos.

Cualquier rincón de la ciudad con algo de privacidad puede ser un picadero

Hay picaderos en aeropuertos, centros comerciales o cualquier sitio que uno pueda tener un poco de intimidad. ¿Crees que todo esto es normal?

Estoy curado de espanto. “He visto picaderos que no creerías…” —referencia a Blade Runner—. Me asombra la abundancia de baños y probadores que hay, y que sean auténticos. Es decir, ¡la gente los usa!

Asimismo, en varias ocasiones han puesto picaderos en monasterios, casas de alcaldes, políticos, etc. Obviamente esos ya no están, que tampoco quiero joder a nadie.

«Recibí un burofax amenazador [de un monasterio] pidiéndome que o lo borrara inmediatamente o me tendría que atener a las consecuencias legales. Obviamente lo quité, tampoco estoy aquí para tocar las narices»

¿Qué es lo más loco que has leído en una reseña o te han enviado por email sobre un picadero?

La inmensa mayoría son lugares típicos, algunos un poco sorprendentes como baños, museos, cementerios. Puede haber casos en los que sé que no son verdad: se me hace difícil creer que alguien folle en los probadores de El Corte Ingles. Pero a parte de estos lugares, he tenido experiencias curiosas a raíz de picaderos que han añadido en casas de alcaldes, políticos, etc.

Una «divertida» fue a consecuencia de la colocación de un picadero en un monasterio. Recibí un burofax amenazador pidiéndome que o lo borrara inmediatamente o me tendría que atener a las consecuencias legales. Obviamente lo quité, tampoco estoy aquí para tocar las narices. El caso es que me quedé con la duda de quién lo descubrió. Es decir, el que denunció el lugar seria del monasterio. ¿Qué hacía mirando una web de picaderos? Ahí lo dejo.

«Techados del Prado» es el picadero de España más comentado y valorado del país

He visto que la web se ha expandido a otros países. ¿Cómo será el futuro de Mispicaderos?

En España va fenomenal. Cada día hay una media 3 o 4 lugares nuevos. Además, la gente los pone con más cuidado y detalle. Mientras me dé para mantener la web y sacar dos durillos, la mantendré.

Con el tema de hacerlo en el extranjero pensé que seria mas fácil. Al fin y al cabo en todas partes se folla, ¿no? Pues no. Hice una versión en inglés con el objeto de captar público angloparlante y viralizarla a nivel mundial, pero solo ha tenido éxito en Portugal y Sudamérica. En esta última es difícil porque los hoteles por horas están muy normalizados.

«Nuestros hermanos italianos son los que más se parecen en cuanto a temas de picaderos, aunque no tienen una palabra concreta como picadero, tienen la expresión ‘Andare in camporella’»

Como curiosidad, donde he tenido bastante éxito es en Italia. Nuestros hermanos italianos son los que más se parecen en cuanto a temas de picaderos, aunque no tienen una palabra concreta como picadero, tienen la expresión «Andare in camporella” que viene a ser algo así como “llevar al huerto”, que en definitiva es el mismo concepto que nuestros picaderos.

¿Y crees que el concepto de picadero tiene que ver con el nivel de riqueza del país?

Sin duda. Creo que es la principal razón: la falta de un lugar adecuado, una casa donde echar un polvete a gusto. Por ejemplo, en Alemania los jóvenes se independizan muy pronto porque tienen facilidades, y en Francia ni existe el concepto. La idea de picadero solo tiene éxito en países que no son demasiado ricos y con carácter latino.

¿Te consideras un experto en picaderos? Se podría decir que eres el mayor experto de España.

Por su puesto, ¿alguien lo duda? (risas). A ver, hablando en serio, ni muchísimo menos lo soy. Que menos que haberlos probado para merecer semejante título. En este país hay más de 12.000 picaderos, así que aquella persona que haya probado la mitad, es el verdadero experto en picaderos de España.

El picadero más comentado de Barcelona es esta sala de cine X. Habrá que ir

Si no eres un adolescente que vas a un picadero por necesidad, pero sueles frecuentarlos, ¿es porque la cama ya te sabe a poco?

Yo creo que hay 3 razones principales para ir a un picadero: tienes churri pero no tienes casa, tienes un o una amante y no quieres que te pillen o buscas un sitio diferente que añada diversión a la experiencia. Todas ellas tienen el componente de morbo, que hacen que mole más hacerlo en un coche que en la cama. Bueno, siempre que el tiempo acompañe, porque un picadero de Burgos en enero no creo que sea la mejor idea del mundo.

En la web está el filtro del dogging o el cruising. ¿Practicas el dogging?

¿Yo? ¡Si hasta hace un año no sabia ni lo que era! Yo ya tengo mi casita y paso de líos y morbos.

«Mis amigos y compañeros de trabajo me tienen como si fuera experto en temas sexuales, pero ni mucho menos. Hice esa web, pero podría haber geolocalizado cualquier otra cosa»

¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Te hacen las típicas bromitas?

Todo el mundo de mi entorno lo sabe, aunque es algo que prefiero mantener un poco en secreto, porque hay mucha gente arcaica que esto les parece una aberración.

La verdad es que mis amigos y compañeros de trabajo me tienen como si fuera experto en temas sexuales, pero ni mucho menos. Hice esa web, pero podría haber geolocalizado cualquier otra cosa. Eso sí, más de una vez ha habido una conversación acerca de los picaderos, han buscado alguno e inmediatamente me han dicho: «¡Oye! que en mi pueblo faltan muchos», como si yo fuera el culpable. Es entonces cuando les animo a ponerlos…

¿Cómo catalogarías tu cometido tras crear esta web?

Yo solo creé una herramienta en la que la gente pudiera compartir sus lugares íntimos y otros pudieran encontrarlos, ya que no existe otra manera de conocer estos picaderos. Tan solo mispicaderos.com, o el boca a boca de toda la vida.

Actualmente, y mientras no me de pérdidas la continuaré, y si por casualidad, gracias a este artículo, aparece un promotor que desee invertir, le aplicare un montón de mejoras y me tirare a la piscina en otros países.