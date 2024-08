Varios concursantes de Gran Hermano me dieron sus consejos para volver a la normalidad tras el confinamiento

El otro día estuve pensando y me di cuenta de que las únicas personas que están preparadas para el confinamiento son los concursantes de Gran Hermano. Yo lo máximo que he estado sin salir de casa hasta el confinamiento habían sido 15 días. Fue por una fractura que me hice al chutarme mi propio pie cuando intentaba lanzar un balón. Durante ese tiempo, viví una experiencia similar a la que estamos pasando ahora por culpa del Covid-19. La única diferencia era que podía invitar a gente a mi casa para follar y hacer versiones de Hospital Genital. Tras dos semanas encerrada, la vuelta a la normalidad se me hizo un poco rara.

No podía hacer paseos largos porque me cansaba enseguida (cosa lógica porque mantuve mucho reposo), ni tampoco aguantar conversaciones de ciertas personas que, gracias a la clausura, me di cuenta de que ya no me aportaban nada. Me pregunto si el fin de la cuarentena lo viviré de forma similar. Al fin y al cabo, me he estado moviendo más o menos lo mismo que cuando me rompí el pie.

Sin embargo, algunos de los concursantes de Gran Hermano aguantaron hasta tres meses aislados totalmente, sin móvil y lidiando con los típicos rocecillos de convivencia de los que todos hemos sido testigos. Y, no con solo eso, sino también con todo lo que les venía después del programa. Tuvieron que aprender a vivir con ser personajes públicos a los que paraban por la calle para hacerse fotos y a los que proponían bolos en discotecas.



Por eso, decidí ponerme en contacto con algunos de los participantes de este reality y pedirles que me diesen consejos para afrontar mejor el día en que se ponga fin a nuestra impuesta clausura.

Hablé con Dinio, el tercer expulsado de Gran Hermano VIP 2019, que, por lo que me contó a través de audios de Whatsapp, tenía más claro que yo cuáles van a ser sus planes poscuarentena. “Cuando salí del reality, cogí a mi familia y nos fuimos desde las afueras de San Sebastián de los Reyes, que es donde vivo, hasta un supermercado que hay como a 8 kilómetros. Solo quería caminar… Echaba de menos ver el aire, la libertad. Cuando salga de la cuarentena, haré lo mismo”, me cuenta.

Señala que la experiencia en el programa le ha ayudado a llevar mejor la cuarentena, pero también que el paso por el concursó le provocó algo muy extraño: tras haber pasado 22 días sin utilizar el teléfono, se sentía aturdido con su sonido, por lo que necesitó un tiempo para volver a acostumbrarse y poder usarlo. No descarto que nos ocurra lo mismo que a Dinio, pero no con el móvil porque hemos triplicado su uso, sino que puede que nos sintamos confundidos cuando escuchemos música de fiesta a más voltios que los que soporta nuestro altavoz portátil o, peor aún, cuando el metro entre en nuestra estación y nos agobiemos tanto que metamos el pie entre el coche y el andén.

A veces, me paro a imaginarme cómo será nuestro primer día de libertad. Veo calles llenas de gente con mascarilla y guantes (porque habrá que seguir llevándolos), pero también con raíces enormes en el pelo y flequillos desiguales por haber intentado cortarlos en casa con las mismas tijeras que usamos para el pescado. La vuelta a la “normalidad” de nuestro aspecto también es un punto importante que debemos tener en cuenta. Nuria “Fresita”, la ganadora de Gran Hermano 5, me confiesa en un audio de Whatsapp que le hará una visita a la peluquería cuando todo termine. “Necesito mantener mi melena rubia y, también, comprarme cositas de cosmética que se me están acabando y yo soy muy coqueta. Es un pequeño vicio que tengo”, me dice. El aspecto físico es un reflejo de nuestro estado emocional, o eso dicen, así que me parece un buen consejo para ir aclimatándonos a nuestras antiguas vidas.

Lo veo como un proceso parecido a la superación de una ruptura, pero en este caso, haría como Fresita y apostaría todo a nuestro look de siempre. Nada de cambios locos ni de ir a la peluquería enseñando pantallazos de cortes normales en gente guapísima a la que nunca llegaremos a parecernos. Ya hemos estado llorando suficiente durante la cuarentena.

Otras de las cosas a las que tendremos que hacer frente, en principio el 26 de abril, será el momento de encontrarte cara a cara con esa persona random con la que has intercambiado varios mensajes y Stories subidos de tono. El sexting es un arte que muy pocos dominamos, por eso le escribí a Patricia Ledesma, concursante en Gran Hermano 3 y precursora del “edredoning”. Me dio su tip con respecto al sexting por audio de Whatsapp: “No sé qué decirte. Con esta situación, me cuesta concentrarme en eso porque estoy muy preocupada por lo que está pasando. Hay que provocar el momento, sería un poco el consejo que daría. Porque sinceramente de ánimo creo que estamos todos un poco jodidos”.

La crisis del Coronavirus ha arrasado con la Semana Santa, los festivales de música, el viaje con tus amigos y, también, con los bolos de Dinio. Es consciente de que tardará en poder volver a trabajar porque las discotecas serán de lo último que se abrirá, pero acepta que es necesario este sacrificio. Volver al curro será complicado, sobre todo después de habernos acostumbrado a teletrabajar y poder cagar a gusto en tu propio váter después de comer.

Otro de los grandes afectados por la pandemia han sido los cumpleaños. Hay gente que ha tenido que celebrarlo por videollamada. Ahora bien, ¿qué pasará con los que cumplan años cuando todo esto acabe? ¿Tendremos que soplar las velas apartándonos las mascarillas de la boca? El cumpleaños de Patricia Ledesma es el 22 de junio, una fecha en la que se supone que estará ya todo mejor. Por ahora, había planeado celebrarlo en Nueva York.

“No busco alternativa en cuestión de viaje porque creo que viene un tiempo en el que el viajar va a ser un factor bastante arriesgado. Espero que planeen una situación alternativa por mí que creo que lo merezco”, me responde entre risas por audio. Mi cumple cae el 4 de junio y siempre me suelo poner una tiara para celebrarlo. Soy consciente de que a lo mejor me toca cambiarlo por una mascarilla, pero no quiero hacer un drama de todo esto. Me quedo con las palabras de Patricia y que busquen alternativas.

Cuando cumples años, sueles hacer un repaso de tu vida. Te preguntas a ti misma: ¿estoy aprovechando el tiempo?, ¿he conseguido cumplir alguno de mis sueños?, ¿soy muy mayor para ponerme unas Fila de plataforma? Con la crisis actual ocurre lo mismo. No dejo de preguntarme si el Coronavirus nos cambiará.

Algunos creen que sí porque nos hará mejores personas, mientras que otros, mantienen que se nos olvidará y seguiremos siendo igual de gilipollas. A los concursantes de Gran Hermano, el reality les cambió la vida tanto desde el punto de vista económico como personal. Aída Nízar, la versión “premium” de la supervivencia en realities, pues participó en varias ediciones de Gran Hermano (la española y la italiana), Supervivientes y Resistiré, me respondió por correo electrónico su consejo de vida, que es el que ella misma utiliza y le sirve para mantenerse optimista en estos momentos, a continuación lo reproduzco tal cual llegó:

“Sin lugar a dudas VIVIR CADA DÍA DE MI VIDA COMO SI FUERA EL ÚLTIMO…. Soy una MUJER DE SUEÑOS CUMPLIDOS…. Así es Aída Nízar y frente a la adversidad Tengo la mayor de la Fe !!!!… Porque soy Imbatible, Irreductible, indestructible, luchadora ,trabajadora, constante y con la inconsciencia suficiente para LOGRAR imposibles…. MI NUEVO RETO es que el mundo se conciencie que esto no es eterno y que debemos Adorarnos a nosotros mismos para poder así Adorar a los demás …. Hay qué entusiasmarse por la vida y con la vida!!!! ADORA TU VIDA !!! …Tengamos Fe !!!!… ”.

¿Pero qué pasa cuando tengamos que volver a la normalidad o a lo que sea que quede de ella? Dinio me dijo al respecto que la vuelta a la normalidad tiene que ser gradual, en este caso con un extra de cuidado: “Hay que ir muy suave. Este golpe que nos ha dado la vida nos ha enseñado que nos puede pegar un susto en cualquier momento, independientemente del estatus social de cada uno. Tenemos que valorar esto y cuando podamos salir, ser más responsables en todo y valorar que la vida nos ha dado una segunda oportunidad”. Algo muy similar señalaba Patricia Ledesma: “la vuelta a la normalidad debe ser progresiva y con precaución. La forma de relacionarnos cambiará. Será más cauta y segura… Siempre limitando la relación social directa. El consejo que daría es que lo llevemos con paciencia, tranquilidad y que nuestro pensamiento evolucione hacia esta circunstancia”.

Durante el confinamiento, estamos retomando amistades y empezando otras. Todavía no tengo claro quién será la persona elegida. Aída Nízar, en cambio, sabe que su vuelta a la normalidad estará repleta de abrazos a todos sus seres queridos. Supongo que no será la única. Hemos dedicado estas semanas a avanzar tantas tareas de casa y de trabajo pendientes que lo único que nos quedará por hacer será retomar el contacto físico.



Cuando acabe todo creo que nosotros, en cierto modo, experimentaremos lo mismo que uno de los concursantes del reality, con una única diferencia: nuestra cuenta bancaria no recibirá ningún ingreso importante.

Ahora que ya tenía consejos para cuando todo vuelva a la normalidad, necesitaba respuestas sobre lo que nos espera. Al hablar de predicción del futuro, solo me venía un nombre a mi mente: Aramís Fuster. Era la candidata ideal porque, además de concursante de Gran Hermano, es bruja. La busqué en Instagram y me salieron varias cuentas con su nombre. Me metí en una no verificada, pero que era la que más pinta tenía de ser real. Le pregunté a mis amigos, pero solo me dijeron que lo único que sabían de ella era que vendía vídeos personalizados de felicitación de cumpleaños por 30€. Fuera fake o no, la conversación que tuve con ella por Instagram, me animó:

Pues eso, adora tu vida y que le jodan al coronavirus. Piensa que, si cuando salgamos de esta, nuestra vida sigue siendo igual de mierda, siempre nos quedará dedicarnos a crear vídeos de felicitación de cumpleaños por Instagram.